Enn verið að svindla á ellilífeyrisþegum Björn Leví Gunnarsson skrifar 31. mars 2026 22:01 Það er enn verið að svindla á ellilífeyrisþegum, og þó það sé komið lögfræðiálit frá skrifstofu Alþingis er enn ekkert búið að gera. Í stuttu máli Ég hef skrifað um þetta áður (https://www.visir.is/g/20232456216d/faerdu-rett-greiddan-lif-eyri-fra-trygginga-stofnun-), þannig að það er hægt að lesa þá grein fyrir nákvæmar útskýringar á því hvað er í gangi. En í stuttu máli er vandinn sá að lífeyrir almannatrygginga er með almennt og sérstakt frítekjumark. Almennt frítekjumark sem er í dag 720 þúsund krónur á ári og sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna upp á 2,4 milljónir á ári. Eins og allir ættu að vita þá eru greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðum flokkaðar sem atvinnutekjur í lögum um tekjuskatt, annars væri ekki greiddur tekjuskattur af þeim tekjum. Eins og segir í lögunum: “Endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu, án tillits til viðmiðunar, sem innt er af hendi fyrir annan aðila. Hér með teljast til dæmis hvers konar [...] eftirlaun og lífeyrir”. Sem þýðir að greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðum ættu að vera með frítekjumark, eins og aðrar atvinnutekjur, upp á 2,4 milljónir á ári. Reiknivél Tryggingastofnunar sýnir hins vegar að svo er ekki. Enn ekkert gert Það tók fjögur ár að fá fyrst fjárlaganefnd og svo velferðarnefnd til þess að biðja um lögfræðilegt minnisblað vegna þessa máls. Í útúrdúr verð ég að nefna að málshraðinn þarna inni á þingi er fáránlegur - og það er meirihlutinn sem ræður málshraðanum. Og nú, rétt tæpum tveimur árum seinna, er enn ekki búið að gera neitt. Ég var að reka á eftir þessu máli þegar ég var á þingi og það fyrsta sem ég gerði eftir að það var búið að skipa í nýja velferðarnefnd á þessu kjörtímabili var að senda velferðarnefnd ábendingu um þetta minnisblað og bjóðast til þess að kynna málið til þess að hægt væri að halda því áfram. Einn þingmaður svaraði þeirri ábendingu þá - og hélt því fram að þetta myndi nú örugglega vera tekið fyrir í endurskoðun á lögunum. Enn hefur ekkert gerst. Þess vegna sendi ég aftur erindi rúmu ári seinna til þess að minna á málið. Enda margir nýjir nefndarmenn komnir í velferðarnefnd - og ekkert frumkvæðismál hafið tengt þessu. Um mánuði síðar hef ég ekki fengið eitt svar við þeirri ábendingu heldur. Ekki frá formanni nefndarinnar. Ekki frá neinum nefndarmanni. Ekki frá ráðherra málaflokksins - þrátt fyrir lagalegt minnisblað skrifstofu þingsins um að lögin væru óskýr og það þyrfti að bregðast við. Eða eins og sagt er í minnisblaðinu:“Í þágu aukins skýrleika er lagt til að velferðarnefnd fjalli um það, við umfjöllun um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á örorkulífeyriskerfi almannatrygginga, hvort þau álitamál sem fjallað er um í minnisblaðinu gefi tilefni til breytinga á lögunum.” Niðurstaðan verður ekki skýrari Ég býst ekki við að fólk þurfi að trúa mér. Ég skil alveg að fólk líti á það sem ég segi sem hlutdrægt á einhvern hátt. En rétt skal vera rétt og sú túlkun sem ég hafði á lögunum var sú sama og skrifstofa þingsins komst að:“Í framkvæmd hefur verið litið á greiðslur úr skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum sem tekjur sem falli undir almennt frítekjumark við útreikning ellilífeyris, en ekki sem atvinnutekjur sem falli undir sérstakt frítekjumark. Umboðsmaður Alþingis hefur komist að þeirri niðurstöðu í bréfi í máli nr. 11366/2021 að sú framkvæmd eigi sér stoð í lögunum með vísan til orðalags þeirra og lögskýringargagna. Sé horft til orðalags orðskýringarákvæða 9. og 10. tölul. 2. gr. laganna má hins vegar draga þá ályktun að farið skuli með þær greiðslur sem atvinnutekjur. Byggist sú niðurstaða á orðskýringu ákvæðisins með hliðsjón af 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga um tekjuskatt, sem vísað er til í orðskýringunni.” Þetta þýðir að allir lífeyrisþegar landsins sem eru með allt að 2,4 milljónum í greiðslur úr lífeyrissjóðum á ári eru snuðaðir um frítekjumark vegna atvinnutekna vegna þeirra greiðslna. Að því gefnu að þeir hafi engar aðrar atvinnutekjur sem myndu teljast upp í það frítekjumark. Lífeyrisþegi sem er ekki með neinar atvinnutekjur aðrar en greiðslur frá lífeyrissjóðum ætti því að vera með 2,4 milljónum meira í greiðslur frá Tryggingastofnun á ári ef lífeyrissjóðsgreiðslurnar ná 2,4 milljónum. Það var nógu erfitt að koma þessu máli áfram á síðasta kjörtímabili. Það var endalaus tafaleikur í gangi þá. Það er mér ofviða að skilja hvernig þetta mál hreyfist nákvæmlega ekkert á þessu kjörtímabili. Þetta er ekki mál sem ætti að vera flokkspólitískt einu sinni. Höfundur er fyrrverandi þingmaður og núverandi nörd. Senda grein Björn Leví Gunnarsson Lífeyrissjóðir Mest lesið Hinseginfræðsla á ekki heima í leik- og grunnskólum Hlynur Áskelson,Baldur Borgþórsson,Sigfús Aðalsteinsson Skoðun Stríðandi viðhorf Sjálfstæðismanna til tjáningarfrelsis Ágúst Elí Ásgeirsson Skoðun Kæri Hitler frændi Þorvaldur Logason Skoðun Klíkur, kunningsskapur og brostið traust á Nesinu Páll Kári Pálsson Skoðun Offramboð af raforku, ekki orkuskortur Guðmundur Hörður Guðmundsson Skoðun Stöldrum við Ebba Margrét Magnúsdóttir Skoðun Enn verið að svindla á ellilífeyrisþegum Björn Leví Gunnarsson Skoðun Gestalisti elítunnar Óðinn Freyr Baldursson Skoðun Málfrelsi, meiðyrði og mútugreiðslur Hjörvar Sigurðsson Skoðun Baðlónabullið - stjórnvöld hlaupast undan ábyrgð Pétur Óskarsson Skoðun Skoðun Skoðun Enn verið að svindla á ellilífeyrisþegum Björn Leví Gunnarsson skrifar Skoðun „Elskið óvini yðar“ – Óhugsandi siðfræði Jesú Dr. Sigurvin Lárus Jónsson skrifar Skoðun Stöldrum við Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar Skoðun Hraðbanki fyrir fjármagnseigendur? Bogi Ragnarsson skrifar Skoðun Óseðjandi útvistunarblæti Samfylkingar og Vinstrisins (2/3) Orð Vinstrisins á móti verkum Guðröður Atli Jónsson skrifar Skoðun Mútur eða séríslensk aðför? María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp skrifar Skoðun Kæri Hitler frændi Þorvaldur Logason skrifar Skoðun Forvarnir eru fjárfesting – ekki sparnaður Ellý Tómasdóttir skrifar Skoðun Traust fæst ekki með orðum einum saman – Verkalýðsfélög eru fyrirmyndir Bergþóra Haralds Eiðsdóttir skrifar Skoðun Óskað eftir aðhaldi á frasahlið ríkisstjórnarinnar Gísli Stefánsson skrifar Skoðun Hjólum í þetta Óli Örn Eiríksson skrifar Skoðun Baðlónabullið - stjórnvöld hlaupast undan ábyrgð Pétur Óskarsson skrifar Skoðun Hinseginfræðsla á ekki heima í leik- og grunnskólum Hlynur Áskelson,Baldur Borgþórsson,Sigfús Aðalsteinsson skrifar Skoðun Ef þú átt rætur í Grindavík - þá getur þú haft áhrif á framtíð hennar Ásrún Helga Kristinsdóttir skrifar Skoðun Bylting í bráðaþjónustunni? Unnur Ósk Stefánsdóttir skrifar Skoðun Offramboð af raforku, ekki orkuskortur Guðmundur Hörður Guðmundsson skrifar Skoðun Stríðandi viðhorf Sjálfstæðismanna til tjáningarfrelsis Ágúst Elí Ásgeirsson skrifar Skoðun Á Landskjörstjórn að gera athugasemdir við spurninguna? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Málfrelsi, meiðyrði og mútugreiðslur Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Frá hruni til hávaxta – hvað lærðum við eiginlega? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Skjaldborg um bílaeigendur? Jean_Rémi Chareyre skrifar Skoðun Kerfisbreytingar mega ekki bitna á börnum Steinunn Bergmann skrifar Skoðun Þeir fiska sem róa Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Gerum hlutina almennilega! Óðinn Svan Óðinsson,Geir Kristinn Aðalsteinsson skrifar Skoðun Syrtir að í sögu Hóla í Hjaltadal Hjalti Pálsson frá Hofi skrifar Skoðun Óseðjandi útvistunarblæti Samfylkingar og Vinstrisins (1/3) Guðröður Atli Jónsson skrifar Skoðun Hér er fúsk, um fúsk, frá fúski til fúsks Benedikta Guðrún Svavarsdóttir skrifar Skoðun Litla gula hænan biður Ingu Sæland um að vanda sig, fjöregg þjóðarinnar er í húfi Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Amma er farin í „sveitina”… Bryndís Rut Logadóttir skrifar Skoðun Brennum bækur! Henry Alexander Henrysson skrifar Sjá meira