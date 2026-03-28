Skoðun

Þöggun - Okkar Borg

Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgþóirsson skrifa

Okkar Borg er nýtt framboð í Reykjavík og var kynnt til sögunnar í október 2025.

Framboðið vakti strax mikla athygli fyrir hnitmiðaða og skýra stefnuskrá sem tekur með mjög afgerandi hætti á mikilvægum málaflokkum sem varða hagsmuni borgarbúa.

- Stefnuskrá sem vekur gleði og von margra en reiði annara.

Forsvarsmenn framboðins voru boðaðir í viðtöl hjá fréttastofum Sýn, Rúv og fleiri miðla og var það vel. Meira að segja mbl.is gerði málinu skil 6.október.

Reykjavík síðdegis og vísir.is eru með vinsæla könnun á sínum vegum og þar var gerð könnun í byrjun febrúar sem skilaði Okkar Borg 4.sæti með 6,7% fylgi. Önnur könnun var síðan gerð nú í byrjun mars en viti menn:

Okkar Borg var ekki valkostur – Hafði gleymst

Fjórða stærsta framboð í fyrri könnun gleymdist.

Auðvitað fyrirgefum við þessi mistök og vitum að við verðum klárlega með í næstu könnun. Mistök geta alltaf átt sér stað, við erum jú öll mannleg.

Þöggun eða hvað?

En snúum okkur að fyrirtækjum sem beinlínis gera út á það að gera kannanir, eru pró eins og kallað er.

Þar er sagan því miður önnur:

Maskína framkvæmdi könnun frá 2.febrúar – 27.febrúar og kynnti niðurstöður í liðinni viku.

Gallup framkvæmdi könnun frá 5.febrúar – 28.febrúar og kynnti niðurstöður í liðinni viku.

Í hvorugri þessara kannana var Okkar Borg valkostur – Var ekki höfð með.

Þrátt fyrir það er Okkar Borg listuð upp í niðurstöðum beggja – Með 1,2% fylgi hjá báðum.

Það hlýtur að flokkast sem kraftaverk að framboð sem ekki er valkostur í könnun nái 1,2% fylgi. Ekki bara einu sinni heldur tvisvar.

Eða hvað?

Hvernig má það vera að framboð sem kynnt var til sögunnar með pomp og prakt 5. október er ekki með í könnunum?

Þeirri spurningu ætlum við að láta ósvarað en til gamans er hér svar Gallup á Íslandi þar sem spurt var, hvers vegna var Okkar Borg ekki með? Við byggjum allt okkar á trausti.

Stefnuskráin ógurlega

En lítum aðeins á stefnuskránna sem vekur slíkan ótta sumra að gripið er til svo grímulausrar þöggunar:

1. Hælisleitendamál

Stjórnleysi á landamærum er á ábyrgð Alþingis, ekki Reykjavíkurborgar.

Þjónustusamningum við ríki og stofnanir vegna hælisleitenda verður sagt upp.

Borgarstjórn setur hag, lífsgæði og framtíð borgarbúa í fyrsta sæti.

2. Hagræðing í rekstri

Ráðningarstopp hjá Reykjavíkurborg.

Ekki ráðið í stöður nema brýn nauðsyn krefji.

Skýr markmið, skilvirkni og aðhald í öllum deildum borgarinnar.

3. Skipulagsmál

Tvö bílastæði með hverri íbúð, annað í bílakjallara þar sem því er viðkomið.

Skipulagi Keldnalands og M22 í Úlfarsárdal hafnað og íbúðafjöldi stórlega lækkaður.

Hröð uppbygging á Geldinganesi með áherslu á fjölskyldubúsetu.

Lágreist byggð í úthverfum og skýr bílastæðaskilyrði alls staðar með 2 stæðum per íbúð.

4. Samgöngumál

Borgarlínu og tilheyrandi vegatollum alfarið hafnað.

Samgönguúrbætur fyrir alla ferðamáta og mislæg gatnamót þar sem hægt er.

Sundabraut í göngum frá Laugarnesi að Geldinganesi.

Mislæg gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar fara í framkvæmd án tafar.

Reykjavíkurborg rekur áfram bílastæðahús og götustæði með hófstilltu gjaldi.

5. Menntamál

Samningum um kynjafræðikennslu í leik- og grunnskólum sagt upp og henni hætt.

Fornám í íslensku fyrir börn sem ekki tala málið á ábyrgð ríkisins.

Einkareknir leik- og grunnskólar fá 100% greiðslu líkt og borgarreknir skólar

6. Okurvextir

Þrýstingur á ríkisstjórn um breytingar á peningastefnu.

Alþingi breyti lögum um Seðlabanka, lífeyrissjóði og bankakerfi.

Sambærilegir vextir og í nágrannalöndum tryggðir.

Okurvextir kosta samfélagið hundruð milljarða árlega. Þessari villimennsku verður að linna.

7. Meginmarkmið

Hagur, lífsgæði og framtíð borgarbúa skulu ávallt vera í forgangi.

Setjum borgarbúa í fyrsta sæti — það er tími til kominn.

--------------------------------------------------

Við spyrjum?

Hvað er að finna í þessari stefnuskrá sem er svo agalegt að sumum finnist réttlætanlegt að grípa til þöggunar?

Aftur ætlum við að láta þeirri spurningu ósvarað en leyfa kjósendum að svara í kjörklefanum þann 16.maí næstkomandi.

Okkar Borg ákvað að bjóða borgarbúum upp á nýjan valkost – Valkost sem brýtur niður veggi hinna hefðbundnu flokka borgarinnar.

Það er okkar eina markmið. – Að gefa borgarbúum raunverulegan valkost breytinga.

Við ætlum því ekki að láta þagga okkur niður heldur halda ótrauð áfram – Með hag, lífsgæði og framtíð borgarbúa að leiðarljósi.

Veljum gleði og von – Veljum Okkar Borg veljum X-R

Höfundar eru frambjóðendur Okkar Borg X-R

Okkar borg Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

