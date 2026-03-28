Þöggun - Okkar Borg

Okkar Borg er nýtt framboð í Reykjavík og var kynnt til sögunnar í október 2025.
Framboðið vakti strax mikla athygli fyrir hnitmiðaða og skýra stefnuskrá sem tekur með mjög afgerandi hætti á mikilvægum málaflokkum sem varða hagsmuni borgarbúa.
- Stefnuskrá sem vekur gleði og von margra en reiði annara.
Forsvarsmenn framboðins voru boðaðir í viðtöl hjá fréttastofum Sýn, Rúv og fleiri miðla og var það vel. Meira að segja mbl.is gerði málinu skil 6.október.
Reykjavík síðdegis og vísir.is eru með vinsæla könnun á sínum vegum og þar var gerð könnun í byrjun febrúar sem skilaði Okkar Borg 4.sæti með 6,7% fylgi. Önnur könnun var síðan gerð nú í byrjun mars en viti menn:
Okkar Borg var ekki valkostur – Hafði gleymst
Fjórða stærsta framboð í fyrri könnun gleymdist.
Auðvitað fyrirgefum við þessi mistök og vitum að við verðum klárlega með í næstu könnun. Mistök geta alltaf átt sér stað, við erum jú öll mannleg.
Þöggun eða hvað?
En snúum okkur að fyrirtækjum sem beinlínis gera út á það að gera kannanir, eru pró eins og kallað er.
Þar er sagan því miður önnur:
Maskína framkvæmdi könnun frá 2.febrúar – 27.febrúar og kynnti niðurstöður í liðinni viku.
Gallup framkvæmdi könnun frá 5.febrúar – 28.febrúar og kynnti niðurstöður í liðinni viku.
Í hvorugri þessara kannana var Okkar Borg valkostur – Var ekki höfð með.
Þrátt fyrir það er Okkar Borg listuð upp í niðurstöðum beggja – Með 1,2% fylgi hjá báðum.
Það hlýtur að flokkast sem kraftaverk að framboð sem ekki er valkostur í könnun nái 1,2% fylgi. Ekki bara einu sinni heldur tvisvar.
Eða hvað?
Hvernig má það vera að framboð sem kynnt var til sögunnar með pomp og prakt 5. október er ekki með í könnunum?
Þeirri spurningu ætlum við að láta ósvarað en til gamans er hér svar Gallup á Íslandi þar sem spurt var, hvers vegna var Okkar Borg ekki með? Við byggjum allt okkar á trausti.
Stefnuskráin ógurlega
En lítum aðeins á stefnuskránna sem vekur slíkan ótta sumra að gripið er til svo grímulausrar þöggunar:
1. Hælisleitendamál
Stjórnleysi á landamærum er á ábyrgð Alþingis, ekki Reykjavíkurborgar.
Þjónustusamningum við ríki og stofnanir vegna hælisleitenda verður sagt upp.
Borgarstjórn setur hag, lífsgæði og framtíð borgarbúa í fyrsta sæti.
2. Hagræðing í rekstri
Ráðningarstopp hjá Reykjavíkurborg.
Ekki ráðið í stöður nema brýn nauðsyn krefji.
Skýr markmið, skilvirkni og aðhald í öllum deildum borgarinnar.
3. Skipulagsmál
Tvö bílastæði með hverri íbúð, annað í bílakjallara þar sem því er viðkomið.
Skipulagi Keldnalands og M22 í Úlfarsárdal hafnað og íbúðafjöldi stórlega lækkaður.
Hröð uppbygging á Geldinganesi með áherslu á fjölskyldubúsetu.
Lágreist byggð í úthverfum og skýr bílastæðaskilyrði alls staðar með 2 stæðum per íbúð.
4. Samgöngumál
Borgarlínu og tilheyrandi vegatollum alfarið hafnað.
Samgönguúrbætur fyrir alla ferðamáta og mislæg gatnamót þar sem hægt er.
Sundabraut í göngum frá Laugarnesi að Geldinganesi.
Mislæg gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar fara í framkvæmd án tafar.
Reykjavíkurborg rekur áfram bílastæðahús og götustæði með hófstilltu gjaldi.
5. Menntamál
Samningum um kynjafræðikennslu í leik- og grunnskólum sagt upp og henni hætt.
Fornám í íslensku fyrir börn sem ekki tala málið á ábyrgð ríkisins.
Einkareknir leik- og grunnskólar fá 100% greiðslu líkt og borgarreknir skólar
6. Okurvextir
Þrýstingur á ríkisstjórn um breytingar á peningastefnu.
Alþingi breyti lögum um Seðlabanka, lífeyrissjóði og bankakerfi.
Sambærilegir vextir og í nágrannalöndum tryggðir.
Okurvextir kosta samfélagið hundruð milljarða árlega. Þessari villimennsku verður að linna.
7. Meginmarkmið
Hagur, lífsgæði og framtíð borgarbúa skulu ávallt vera í forgangi.
Setjum borgarbúa í fyrsta sæti — það er tími til kominn.
--------------------------------------------------
Við spyrjum?
Hvað er að finna í þessari stefnuskrá sem er svo agalegt að sumum finnist réttlætanlegt að grípa til þöggunar?
Aftur ætlum við að láta þeirri spurningu ósvarað en leyfa kjósendum að svara í kjörklefanum þann 16.maí næstkomandi.
Okkar Borg ákvað að bjóða borgarbúum upp á nýjan valkost – Valkost sem brýtur niður veggi hinna hefðbundnu flokka borgarinnar.
Það er okkar eina markmið. – Að gefa borgarbúum raunverulegan valkost breytinga.
Við ætlum því ekki að láta þagga okkur niður heldur halda ótrauð áfram – Með hag, lífsgæði og framtíð borgarbúa að leiðarljósi.
Veljum gleði og von – Veljum Okkar Borg veljum X-R
Höfundar eru frambjóðendur Okkar Borg X-R
Sigurður Sigurðsson skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Sigfús Aðalsteinsson ,Baldur Borgþóirsson skrifar
Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar
Rúnar Traustason skrifar
Kristín Linda Árnadóttir skrifar
Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar
Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Andrés Pétursson skrifar
Marta Rut Ólafsdóttir skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Arnrún María Magnúsdóttir skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Björn B Björnsson skrifar
Breki Karlsson, Ólafur Stephense skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Lísa Z. Valdimarsdóttir skrifar
Halldór Ólafsson skrifar
Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar
Fida Abu Libdeh skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Lilja Rafney Magnúsdóttir skrifar
Agnar Þór Guðmundsson,Haukur Freyr Axelsson skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Pétur Þ. Óskarsson skrifar
Pétur Maack Þorsteinsson skrifar
Sigmar Guðmundsson skrifar