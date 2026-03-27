Það er best að búa í Hveragerði, segir 9 ára sonur minn reglulega - og honum er ég mjög sammála. Góð samfélög verða ekki til af tilviljun. Þau verða til með skýrum ákvörðunum, ábyrgri stjórnun og framtíðarsýn.
Ég er alin upp á Hvoli í Ölfusi en gekk í leik- og grunnskóla í Hveragerði, eins og margir íbúar í dreifbýli Ölfuss. Ég þekki því vel það öfluga og hlýja samfélag sem hér hefur byggst upp. Hér liggja mínar rætur. Ég flutti til Reykjavíkur á menntaskólaárunum, flæktist aðeins um heiminn, bjó um tíma í Frakklandi og kláraði svo háskólanám frá Háskólanum í Reykjavík. Þegar von var á eldri drengnum mínum, fyrir 10 árum síðan, var það þó auðveld ákvörðun að flytja aftur heim. Hér vil ég ala upp börnin mín og ég vil að Hveragerði sé áfram sá staður þar sem fjölskyldur sjá framtíð sína.
Ég er rekstrarverkfræðingur að mennt og starfa sem viðskiptaþróunarstjóri. Menntun mín snýst í grunninn um að greina flókin verkefni, forgangsraða rétt, nýta fjármagn skynsamlega og tryggja að ákvarðanir skili raunverulegum árangri. Þetta eru nákvæmlega þau verkefni sem sveitarfélög standa frammi fyrir á hverjum degi. Ég hef víðtæka reynslu úr atvinnulífinu, bæði úr alþjóðlegum rekstri og úr nýsköpunarumhverfi þar sem hraði, ábyrgð og árangur skipta sköpum. Sú reynsla hefur kennt mér að árangur næst ekki af sjálfu sér - heldur með skýrri forgangsröðun, festu og eftirfylgni.
Sem formaður Menningar-, atvinnu- og markaðsnefndar Hveragerðisbæjar síðustu tvö ár hef ég fengið góða innsýn í hvernig bæjarfélagið starfar og ekki síður hvar tækifærin liggja til að gera enn betur. Það er mikilvægt að halda áfram að þróa bæinn í takt við þarfir íbúa og vöxt bæjarfélagsins.
Á þessu kjörtímabili hefur verið ráðist í aðkallandi verkefni sem skipta íbúa miklu máli. Ný viðbygging við grunnskólann hefur risið með gæsilegu mötuneyti og hátíðarsal ásamt góðri aðstöðu fyrir sérfræðinga, svo sem talmeinafræðinga, þroska-, og iðjuþjálfa og sérkennara. Leikskólinn hefur verið stækkaður og hefur öllum börnum frá 12 mánaða aldri verið tryggt leikskólapláss, auk þess sem leikskólagjöld hafa lækkað um 70%.
Uppbygging íþróttamannvirkja hefur einnig verið sett í forgang. Gervigrasvöllur verður tekinn í notkun á vormánuðum og grunnur hefur verið lagður að stækkun íþróttahússins. Samhliða þessu er verið að byggja upp atvinnulíf til framtíðar. Við Árhólma er í gangi metnaðarfullt verkefni þar sem opna á baðlón á næstunni og skapa ný störf. Einnig hafa verið stigin þörf skref til stækkunar fráveitumannvirkja svo innviðir standi undir vexti.
Þessi verkefni eru til marks um að þegar skýr stefna og vilji er til staðar er hægt að ná raunverulegum árangri á tiltölulega skömmum tíma. Það er mikilvægt að halda áfram á þeirri braut og nýta það góða skrið sem hefur náðst.
Sem oddviti Framsóknar í Hveragerði legg ég áherslu á skýra forgangsröðun: að byggja upp sterka innviði, tryggja ábyrgan rekstur og skapa tækifæri fyrir íbúa og atvinnulíf. Það krefst áframhaldandi samvinnu og kjarks til að taka ákvarðanir og fylgja þeim eftir.
Að loknum komandi kosningum kann að skapast sú staða að Framsókn hafi áhrif á ráðningu bæjarstjóra. Í slíkri stöðu teljum við mikilvægt að horfa til stöðugleika og árangurs. Pétur G. Markan, núverandi bæjarstjóri, hefur leitt mörg verkefni sem mikilvægt er að fylgja áfram af festu, þannig að sú vinna sem þegar hefur verið lögð í skili sér til íbúa.
Framsókn í Hveragerði vill vinna með öllum sem vilja leggja sitt af mörkum til að efla samfélagið og tryggja að sú uppbygging sem hafin er haldi áfram með skýra stefnu og markvissa framkvæmd.
Ég er stolt af því að leiða lista Framsóknar í Hveragerði. Metnaður minn er skýr: að gera gott samfélag enn betra - með ábyrgum ákvörðunum og skýrri sýn til framtíðar.
Höfundur er oddviti Framsóknar í Hveragerði.
