Skoðun

Dánarað­stoð snýst ekki um val milli lífs og dauða heldur um það hvernig við hlúum að fólki í lok lífs

Ingrid Kuhlman skrifar

Dánaraðstoð er oft sett fram sem siðferðislegt val milli lífs og dauða. Sú framsetning er hins vegar villandi. Hún einfaldar umræðuna um of og dregur athyglina frá því sem raunverulega skiptir máli: hvernig við sem samfélag mætum fólki þegar lífinu fer að ljúka.

Í þessari grein er dánaraðstoð skoðuð í víðara samhengi lífslokaumönnunar, mannlegrar reisnar og mikilvægis opinnar og heiðarlegrar samræðu.

Dánaraðstoð er hluti af stærra samtali um umönnun í lok lífs

Umræðan um dánaraðstoð snýst í kjarna sínum um gæði umönnunar, mannlega reisn og rétt einstaklingsins til að hafa raunverulega rödd í ákvörðunum um eigin lífslok. Hún kallar á erfiðar en mikilvægar spurningar, svo sem:

  • Hlustum við nægilega vel á þá sem þjást óbærilega?
  • Er líknarmeðferð aðgengileg og fullnægjandi fyrir alla, óháð búsetu eða félagslegum aðstæðum?
  • Fær fólk raunverulegt svigrúm til að ræða óskir sínar, ótta og gildi tímanlega eða eiga þessi samtöl sér stað of seint, ef þau fara fram yfirhöfuð?

Þegar dánaraðstoð er einangruð sem siðferðilegt álitamál tapast þetta mikilvæga samhengi. Í raun er hún hluti af víðtækari umræðu um umönnun við lífslok sem nær til líknarmeðferðar, ákvarðana um meðferðarval, stuðnings við aðstandendur og ábyrgðar heilbrigðiskerfisins.

Þegar fleiri raddir fá að heyrast

Umræðan um dánaraðstoð hefur þróast og er ekki lengur bundin við heilbrigðisstarfsfólk, lögfræðinga eða stjórnmálamenn. Í auknum mæli stíga fram sjúklingar, fjölskyldur, aðstandendur og umönnunaraðilar og deila reynslu sinni. Þegar þessar raddir fá aukið vægi færist umræðan frá hugmyndafræðilegum skotgröfum yfir í samtal sem byggist á skilningi, samkennd og virðingu fyrir einstaklingsbundnum aðstæðum og sjálfsákvörðunarrétti. Þetta stuðlar að heiðarlegri umræðu sem endurspeglar betur margbreytileika lífs og dauða.

Eigum enn langt í land með að opna umræðu um lífslok

Íslenskt samfélag hefur lengi verið varfært í umræðu um dauðann. Þótt hann sé ekki algjört tabú fara samtöl um lífslok, þjáningu og mörk meðferðar oft seint fram, ef þau eiga sér stað á annað borð. Menningarleg áhersla á sjálfsbjargarviðleitni, æðruleysi og vilja til að vera ekki öðrum til ama getur valdið því að fólk dregur úr eigin þjáningu eða forðast að tjá þarfir sínar, jafnvel þegar þjáningin er veruleg.

Þetta skapar ákveðna spennu: dauðinn er viðurkenndur sem óhjákvæmilegur en aðstæðurnar í kringum hann eru sjaldan ræddar opinberlega. Þess vegna er mikilvægt að víkka umræðuna út og beina henni að spurningum um umönnun, reisn og merkingu. Slík nálgun opnar fyrir samtal um ábyrgð samfélagsins gagnvart fólki á lífslokaskeiði, stuðning við aðstandendur og hvernig við getum tekist á við dauðann sem eðlilegan hluta lífsins.

Þegar dauðinn verður of læknisfræðilegur

Í þessu samhengi er mikilvægt að horfa gagnrýnið á viðbrögð heilbrigðiskerfisins við dauðanum. Rík áhersla á lækningu, áframhaldandi meðferð og tæknilegar lausnir getur orðið til þess að samtöl um takmörk, tilgang og gæði lífsins víkja fyrir spurningunni um hvað sé læknisfræðilega mögulegt. Við slíkar aðstæður er hætt við að dauðinn sé túlkaður sem misheppnuð niðurstaða eða vísbending um brest fremur en sem óhjákvæmilegur hluti lífsins. Slík nálgun getur gert lífslok erfiðari, bæði fyrir þann sem er að deyja og aðstandendur, og undirstrikar mikilvægi þess að ræða lífslok út frá mannlegum þörfum, merkingu og sjálfsákvörðunarrétti – ekki eingöngu frá sjónarhorni læknisfræðilegrar meðferðar.

Dauðinn sem hluti af lífinu

Þó er tilefni til varfærinnar bjartsýni. Íslenskt samfélag virðist smám saman vera að þróa með sér aukna getu til að ræða ákvarðanir um lífslok af yfirvegun, auðmýkt og ábyrgð. Með því að nálgast lífslok ekki sem ógn sem beri að þagga niður heldur sem tímabil sem krefst sérstakrar umönnunar, skapast svigrúm til að gera dauðann sýnilegri á ný. Ekki sem andstæðu lífsins, heldur sem hluta af þeirri mannlegu heild sem veitir lífinu merkingu.

Að lokum snýst þetta ekki aðeins um dauðann sjálfan heldur um það hvernig við sem samfélag mætum mannlegri þjáningu, reisn og ábyrgð í lok lífs.

Greinarhöfundur er formaður Lífsvirðingar, félags um dánaraðstoð, sem berst fyrir lögleiðingu hennar á Íslandi.

