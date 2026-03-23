Vaxandi spenna og átök í Miðausturlöndum hafa þegar haft veruleg áhrif á alþjóðlega orkumarkaði. Olíuverð hefur hækkað verulega og farið yfir 100 dali á tunnu, á sama tíma og gasframboð hefur orðið fyrir áföllum vegna árása á lykilinnviði. Samhliða hefur áhætta í flutningum um Persaflóa aukist og tryggingarkostnaður skipa hækkað umtalsvert.
Forstjóri Alþjóðaorkustofnunarinnar hefur varað við því að núverandi átök kunni að fela í sér alvarlegustu ógn við alþjóðlegt orkuöryggi í sögunni. Orkuskipti og orkusparnaður eru lykilorðin.
Þetta hefur bein áhrif á samkeppnishæfni íslenskrar útgerðar á alþjóðlegum mörkuðum. Íslenski fiskiskipaflotinn er nánast alfarið knúinn innfluttu jarðefnaeldsneyti og brennir um 160 þúsund tonnum af dísilolíu á ári, samkvæmt svari samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra við fyrirspurn á Alþingi. Þegar verð og aðgengi að olíu sveiflast vegna geopólitískra átaka eykst rekstraráhætta útgerðar verulega. Eldsneyti er einn stærsti kostnaðarliður flotans og jafnvel hóflegar verðhækkanir geta haft bein áhrif á afkomu.
Í þessu samhengi vaknar aftur áhugi á innlendri orkuframleiðslu, sérstaklega lífeldsneyti úr repju. Rannsóknir og tilraunir hér á landi sýna að repja getur vaxið vel við íslenskar aðstæður og gefið allt að 1.200 lítra af olíu á hektara. Verkefni á vegum Skinneyjar-Þinganess sýndi fram á raunhæfni þegar skipið Þinganes var keyrt á 2–3% blöndu af íslenskri repjuolíu, með aðkomu verkfræðingsins Jóns Bernódussonar. Ef reynslan er jákvæð væri næsta skref að stækka hlutfallið skref fyrir skref og byggja upp innlenda framleiðslu sem raunhæfan valkost við innflutt eldsneyti.
Það verkefni rann hins vegar út í sandinn. Nú er tilefni til að endurræsa það verkefni. Hefði það þróast áfram mætti í dag sjá uppbyggða virðiskeðju þar sem íslensk útgerð keypti hluta eldsneytis síns af innlendri framleiðslu – til dæmis 5% blöndu. Slík nálgun gæti numið allt að 5–10 milljónum lítra árlega og dregið úr innflutningsþörf. Í skýrslu Samgöngustofu er bent á að repjurækt geti ekki aðeins stutt orkuskipti heldur einnig styrkt fæðuöryggi.
Lífdísill hefur hingað til verið dýrari en hefðbundinn dísill, meðal annars vegna smæðar markaðar og skorts á innviðum til framleiðslu í stærri skala. Sviðsmyndir úr fyrri greiningum benda þó til þess að framleiðslukostnaður gæti lækkað með auknu umfangi. Þrátt fyrir að repjuolía sé ekki enn samkeppnishæf í verði við jarðdísil við núverandi aðstæður, liggur helsti kostur hennar í stöðugleika og minni áhættu til lengri tíma. Auk þess myndast verðmætar hliðarafurðir, svo sem próteinríkt fóður, og kolefnislosun minnkar.
Kjarninn er því ekki aðeins kostnaður heldur áhættudreifing. Innlend lífeldsneytisframleiðsla getur virkað sem vörn gegn sveiflum á heimsmarkaði, styrkt orkuöryggi og dregið úr loftslagsáhættu í rekstri.
Atburðir í Miðausturlöndum undirstrika hversu berskjölduð lítil, innflutningshá hagkerfi eru. Spurningin er hvort Ísland ætli áfram að reiða sig á sveiflukenndan alþjóðamarkað – eða nýta þau tækifæri sem felast í eigin auðlindum.
Repjurækt gæti orðið raunhæfur hluti af lausninni til að draga úr innflutningi á jarðefnaeldsneyti – ef viljinn er til staðar. Samhliða er mikilvægt að horfa til fleiri leiða til að draga úr eldsneytisnotkun, svo sem orkunýtnari skipa, vistvænni veiðarfæra og nýrrar tækni sem minnkar orkuþörf. Án skýrrar stefnu og aðgerða mun þetta tækifæri hins vegar fara forgörðum á ný.
Höfundur er félagi í Hellnaskeri , hugveitu um sjálfbærni og loftslagshópnum París 1,5 sem berst fyrir því að Íslandi leggi sitt af mörkum til að takast á við loftslagsvandann.
Sigurpáll Ingibergsson skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Eva Þorsteinsdóttir,Katrín Haukdal Magnúsdóttir skrifar
Sigrún Elísabet Unnsteinsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Linda Jónsdóttir skrifar
Ómar Stefánsson skrifar
Helga Rósa Másdóttir,Magnús Þór Jónsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar
Ágúst Kvaran skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Jón Gerald Sullenberger skrifar
Tómas Ingvason skrifar
Björg Eva Erlendsdóttir skrifar
Ingibjörg Magnúsdóttir skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar
Bjarni Guðjónsson skrifar
Margrét Ármann,Nanna Þóra Jónsdóttir skrifar
Ragna Hlín Þorleifsdóttir,Jenna Huld Eysteinsdóttir skrifar
Hilmar Halldórsson skrifar
Runólfur Ólafsson skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
James Robb skrifar
Hrafnhildur Ágústsdóttir,Oddur Guðni Bjarnason skrifar
Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar