Auðvitað á umræðan ekki að vera einhliða. Umræðan á að vera skynsamleg og sanngjörn. Borgarlínuverkefnið er svo yfirgengilega dýrt að það er óskynsamlegt og ekki síður mun það bókstaflega eyðileggja samgöngukerfi bifreiðarinnar - vinsælasta ferðamátans.
Húsnæðisstefna verkefnisins er mannfjandsamleg, fólk er almennt sammála um það. Mannvæn byggð og frítt í strætó þýðir etv. minni gróði fyrir þá fjármagnseigendur sem stjórna borginni í dag og vilja stjórna henni áfram. Grímulaust er fjárfestum stillt upp sem oddvitum stærstu flokkanna. Þau eru auðvitað bara toppurinn á ísjakanum og þó tvö þeirra reyni að sannfæra kjósendur fyrir kosningar um að þau vilji “endurskoða” borgarlínu þá fer ekki á milli mála fyrir hverja þau eru í forsvari, ekki þarf að leita lengi.
Gleymum ekki risa vaxtasleggju kosningaloforðinu gott fólk. Sleggjan týndist ekki, hún var aldrei til og aldrei voru nein áform um að lækka vexti stórkostlega eftir síðustu þingkosningar. Þvert á móti hefur almenningur fengið allskonar auknar byrðar og fleiri á leiðinni - ekki síst vegna borgarlínunnar.
Lobbíistar borgarlínuverkefnisins viðurkenna auðvitað ekki að frítt í strætó sé besta lausnin og í þágu almennings. Lausn svo miklu hagkvæmari að það hleypur á tugum milljarða árlega og svo sáraeinföld að hægt er að byrja í fyrradag. Það er búið að finna upp hjólið og djúpa diskinn, til þess þurfti ekki launaða háskólagengna lobbíista.
Hjólið og djúpi diskurinn í öllum sínum einfaldleika verða ekki endurbætt.
Við eigum strætó og rekum hann - notum hann í núverandi mynd og spörum tugi milljarða árlega.
Hoppum í stætó án endurgjalds - auðvelt, einfalt og lang ódýrast!
Notum áfram bílinn okkar, höfnum borgarlínu, borgarlínu-vegatollum og mannfjandsamlegri byggðastefnu borgarlínu!
Veljum frelsi og skynsemi – veljum Okkar Borg
Höfundur skipar 12. sæti framboðslista Okkar Borg í komandi borgarstjórnarkosningum.
