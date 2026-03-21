Skoðun

Kveikjum neistann í Linda­skóla

Margrét Ármann og Nanna Þóra Jónsdóttir skrifa

Undanfarin þrjú ár hefur Lindaskóli unnið markvisst eftir hugmyndafræðinni Kveikjum neistann á yngsta stigi skólans. Markmiðið er skýrt; að efla námsgetu, líðan og sjálfstraust nemenda. Kveikjum neistann byggir á rannsóknum, skýrum matsaðferðum og leggur áherslu á hugarfar, áskoranir miðað við færni og ástríðu. Hjá okkur í Lindaskóla hefur þessi nálgun skilað mjög góðum árangri, bæði í námslegum og félagslegum þáttum skólastarfsins.

Hugmyndafræðin byggir á kenningum þekktra vísindamanna á sviði náms og þroska, svo sem Dehaene og Snowling um læsi og lestur, Dweck um gróskuhugarfar, Csikszentmihalyi um flæði og Ericsson um markvissa þjálfun.

Töluverð umræða hefur skapast í þjóðfélaginu varðandi lestrarkennslu og læsi og er það af hinu góða. Þar hefur gjarnan verið bent á að engin þörf sé á enn einni lestraraðferðinni og að vinna eigi samkvæmt vísindum og nýjustu fræðum. Kveikjum neistann er ekki enn ein lestraraðferðin. Í lestrarkennslunni er unnið eftir nákvæmri hljóðaaðferð þar sem farið er frá hinu einfalda til hins flókna með hjálp LESTU nálgunarinnar þar sem þyngdarstigin eru þrjú. Lykillinn er að skapa áhugahvöt gegnum áskoranir miðað við færni.

Matstæki sem notuð eru t.d. í lestri veita kennurum fyrr og nákvæmari upplýsingar um stöðu nemenda en áður. Þar með er mögulegt að grípa snemma inn í og veita markvissan stuðning.

Í Kveikjum neistann er mikil áhersla lögð á að vinna með hugarfar nemenda. Nemendur eru hvattir til að líta á áskoranir sem tækifæri til náms og þroska, ekki sem hindranir. Verkefni og þjálfun eru miðuð við færni hvers og eins, þannig að allir nemendur fá áskoranir við hæfi, auk þess sem verkefni eru áhugahvetjandi. Áhersla er á flæði, að jafnvægi myndist milli færni og áskorunar og stuðlað er að gróskuhugarfari í öllum skólanum með kennslu á hugtökum og þjálfun.

Ástríðutímar eru einn af lykilþáttum verkefnisins og hafa þeir reynst afar dýrmætir. Þar fá nemendur tækifæri til að vinna út frá eigin áhugasviðum, sem hefur haft jákvæð áhrif á félagslegan þroska, samskipti og samvinnu nemenda. Aukinn fjöldi kennara kemur að þessum tímum sem styrkir tengsl nemenda við fleiri fullorðna og eykur fjölbreytni í kennsluháttum.

Kennarar sem hafa tekið þátt í verkefninu eru sammála um gildi þess og vilja halda áfram á þessari vegferð.

Kveikjum neistann í Lindaskóla byggir á sex lykilþáttum: læsi, stærðfræði, náttúrufræði, hreyfingu, ástríðu og hugarfari. Samspil þessara þátta skapar heildstæða nálgun sem styður við námsárangur og vellíðan barna – og kveikir neista sem getur fylgt þeim langt inn í framtíðina.

Höfundar eru Margrét Ármann, skólastjóri Lindaskóla, og Nanna Þóra Jónsdóttir, sérkennari og verkefnastjóri í Lindaskóla.

