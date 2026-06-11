Þarf vinnuskóli að vera vesen? Íris Róbertsdóttir skrifar 11. júní 2026 09:02 Vestmannaeyjabær hefur boðið upp á fjölbreytt sumarstörf fyrir ungmenni, ekki síst í vinnuskólanum þar sem nemendur í 7.–10. bekk fá sitt fyrsta tækifæri til að stíga inn á vinnumarkaðinn. Þar læra þau ábyrgð, samvinnu og mikilvægi þess að leggja sitt af mörkum fyrir samfélagið. Í ár sóttu 54 börn fædd 2013, og eru í 7. bekk, um starf í vinnuskólanum hjá Vestmannaeyjabæ. Störfin eru viðeigandi fyrir aldur, þau raka gras og tína rusl, vinnutíminn er frá 9:00 til 12:00 í fjórar vikur. Staðan er hins vegar sú að aðeins 20 þessara barna uppfylla „aldursskilyrði“ við upphaf starfstímabils 6. júlí. Hin 36, sem eru 12 ára og verða 13 ára síðar á árinu, mega samkvæmt gildandi reglum ekki vinna. Það á að mismuna börnum eftir afmælisdegi samkvæmt þessu. Þetta þýðir í reynd að við þurfum að hafna stórum hópi barna sem eru tilbúin, viljug og hæf til að taka þátt í starfinu vegna þess eins að þau ná ekki 13 ára aldri á tilteknum degi í júlí. Vinnueftirlitið hefur sagt skýrt að ekki er svigrúm til að víkja frá þessum reglum og að eftirlit verði haft með framkvæmd þeirra og stjórnvaldssektum beitt ef út af bregður. Sem sveitarfélagi ber okkur að fara að lögum og reglum, hvort sem okkur líkar betur eða verr. En eftir situr spurningin: Hvert erum við komin þegar börn að verða 13 ára mega ekki raka gras eða tína rusl í 3 klukkutíma á dag í 4 vikur í skipulögðu og öruggu umhverfi vinnuskóla? Þetta snýst ekki aðeins um lagatúlkun heldur líka um skynsemi og samhengi. Um er að ræða létt störf, hluta úr degi, undir handleiðslu. Þetta eru verkefni sem áður þóttu eðlileg og æskileg sem fyrstu skref til að kynna stálpuðum krökkum vinnulífið. Afleiðingin er sú að við þurfum nú að hafa samband við foreldra 34 barna og tilkynna þeim að börnin þeirra fái ekki að taka þátt; ekki vegna áhugaleysis eða skorts á störfum, heldur vegna ‘’rangra’’ afmælisdaga. Bekkjarsystkini þeirra sem eiga afmæli nokkrum dögum fyrr fá hinsvegar að vera með. Fjölskyldu- og tómstundaráð fjallaði um málið í gær og erindi verður sent til félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins með ósk um endurskoðun á túlkun á aldursviðmiðum. Þangað til stöndum við frammi fyrir því að útskýra fyrir börnum og foreldrum að viljinn sé til staðar, en regluverkið standi í vegi. „Computer says no“ Gjörið svo vel að laga þetta! Höfundur er bæjarstjóri Vestmannaeyja Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Íris Róbertsdóttir Mest lesið Ekki í okkar nafni Hópur félagsmanna Samfylkingarinnar og óflokksbundið jafnaðarfólk Skoðun Hinn sjö mánaða Sam Fahd Abu Haikal Sveinn Þórhallsson Skoðun Þarf vinnuskóli að vera vesen? 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