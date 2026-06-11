Það er verið að efla framhaldsskóla og verkmenntun Sigurjón Þórðarson skrifar 11. júní 2026 19:03 Nú stendur fyrir dyrum stækkun fimm verknámsskóla víðs vegar um land. Framkvæmdir eru komnar vel á veg í Breiðholti og fram undan eru verkefni á Suðurnesjum, Akureyri, Ísafirði og Sauðárkróki. Þá verður hafist handa við byggingu á nýju þrjátíu þúsund fermetra húsnæði fyrir Tækniskólann árið 2028. Öll þessi uppbygging er til marks um áherslur Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra um eflingu verknáms á næstu árum. Um átta milljarðar króna fara í þessi verkefni að hálfu ríkis og sveitarfélaga. Metnaðarfull fjármálaáætlun Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem nú er til umræðu á Alþingi er gert ráð fyrir verulegu viðbótarfjármagni til uppbyggingar framhaldsskólanna en getið var um í gildandi fjármálaáætlun. Framlög verða aukin um 1,3 milljarða króna á næsta ári miðað við fyrirhugaðar áætlanir. Framlögin verða síðan aukin um 1,1 milljarð árið 2028 frá því sem til stóð að gera í gildandi fjármálaáætlun.. Samtals gerir fjármálaáætlunin sem þingið er nú með til umfjöllunar ráð fyrir að 2,4 milljarða aukningu á fjármagni til framhaldsskólastigsins á árunum 2027-2030 borið saman við gildandi fjármálaáætlun. Það er því verið að styrkja framhaldsskólana í þeirri áætlun sem nú liggur fyrir Alþingi. Það er alls ekki verið að veikja þá fjárhagslega eins og ætla mætti af neikvæðum málflutningi stjórnarandstöðunnar um skólamál. Breytingar til lækkunar frá og með árinu 2028 skýrast fyrst og fremst af því að þá verður farið að sjá fyrir endann á fyrrgreindum framkvæmdum og áætlaðri fjölgun nemenda. Auk þess er gert ráð fyrir að rekstrarfjárheimildir framhaldsskóla á hvern nemenda verði sambærilegar árið 2031 og þær verða á næsta ári. Þessu til viðbótar settu ríkisstjórnarflokkarnir 1,1 milljarð króna aukalega til framhaldsskólanna í síðustu fjáraukalögum í desember síðast liðnum. Með þessari hækkun fjármuna tókst að fullfjármagna fjölgun nemenda sem hafði raungerst síðast liðið haust. Ríkisstjórn stefnir að því að skila hallalausum fjárlögum árið 2027. Það skilar auknu svigrúmi í fjárhag ríkissjóðs þegar til lengri tíma er litið. Hallalaus fjárlög bæta hag allra landsmanna, minnka verðbólguþrýsting og stuðla þannig að lækkun vaxta. Það er mikilvægt að sem breiðust samstaða skapist um þetta mikilvæga markmið. Höfundur er formaður fjárlaganefndar. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Sigurjón Þórðarson Framhaldsskólar Mest lesið Ekki í okkar nafni Hópur félagsmanna Samfylkingarinnar og óflokksbundið jafnaðarfólk Skoðun Þarf vinnuskóli að vera vesen? Íris Róbertsdóttir Skoðun Hverjir borga brúsann? Franklín Ernir Kristjánsson Skoðun Þegar rekstrarkröfur grafa undan faglegu starfi í þverfaglegri endurhæfingu Gunnhildur L. 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