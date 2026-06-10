Skoðun

Kæru landar – af hverju eigum við að segja nei í ágúst?

Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar

Þann 29. ágúst stöndum við frammi fyrir einni mikilvægustu ákvörðun sem þjóðin hefur tekið um framtíð Íslands um langa hríð.

Þess vegna langar mig að spyrja:

Af hverju eigum við að segja nei?

Ekki nei við aðild að Evrópusambandinu. Ekki nei við evrunni.

Ekki nei við breytingum á stjórn landsins. Heldur nei við því að fá upplýsingar.

Nei við því að sjá hvaða samning Ísland gæti náð.

Nei við því að þjóðin fái tækifæri til að taka upplýsta ákvörðun síðar.

Það er erfitt að skilja af hverju við ættum að hafna samningi sem enginn hefur enn séð.

Þetta er ekki flokkapólitík

Þetta mál er stærra en allir stjórnmálaflokkar. Það er stærra en ríkisstjórnir og stærra en eitt kjörtímabil. Þegar við hugsum um framtíð Íslands næstu 50 eða 100 árin á flokkapólitík ekki að ráða ferðinni.

Við eigum ekki að spyrja hvað sé best fyrir Viðreisn, Sjálfstæðisflokkinn, Samfylkinguna eða Miðflokkinn.

Við eigum að spyrja:

Hvað er best fyrir Ísland?

Hvað ef samningurinn reynist góður?

Hvað ef samningurinn styrkir samkeppnishæfni Íslands?

Hvað ef hann opnar ný tækifæri fyrir ungt fólk?

Hvað ef hann eykur möguleika íslenskra fyrirtækja á stærri mörkuðum?

Hvað ef hann styrkir stöðu Íslands gagnvart náttúruhamförum, netógnum og öðrum áskorunum framtíðarinnar?

Og ef samningurinn reynist ekki þjóna hagsmunum Íslands?

Þá segir þjóðin einfaldlega nei.

Það er einmitt tilgangurinn með því að ljúka viðræðum.

Að fá staðreyndir á borðið áður en endanleg ákvörðun er tekin.

Hagsmunir ungs fólks skipta mestu

Við eigum að horfa sérstaklega til þeirra sem eru að hefja búskap, stofna fyrirtæki og byggja framtíð sína.

Ungir Íslendingar búa við hærri vexti, meiri verðbólgu og meiri óvissu en margir jafnaldrar þeirra í Evrópu.

Þeir eiga erfiðara með að eignast húsnæði og fyrirtæki greiða hærri fjármagnskostnað en samkeppnisaðilar þeirra víða annars staðar.

Er ekki eðlilegt að kanna hvort hægt sé að bæta þessi skilyrði?

Er ekki eðlilegt að skoða hvaða tækifæri felast í nánara samstarfi við okkar mikilvægasta markað og almennt með sterkari stöðu gangvart mörkuðum heimsins?

Öryggi skiptir meira máli en áður

Heimurinn hefur breyst. Stríð hefur snúið aftur til Evrópu. Spenna eykst á Norðurslóðum.

Við höfum sjálf upplifað eldgos, jarðhræringar og náttúruhamfarir sem geta kostað þjóðina hundruð milljarða.

Er ekki skynsamlegt að kanna hvort samningur geti styrkt stöðu Íslands þegar kemur að öryggi, viðbúnaði og alþjóðlegu samstarfi?

Kæru landar.

Áður en sagt er nei í ágúst er mikilvægt að spyrja:

Af hverju eigum við ekki fyrst að sjá samninginn?

Höfundur er viðskiptafræðingur og áhugamaður um farsæld á Íslandi.

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