Er sífelld neikvæð umræða um skólakerfi líkleg til að bæta ástand þess?
Í sálfræði er þekkt fyrirbæri sem kallast sannleiksblekking (e. illusory truth effect). Það lýsir því hvernig fullyrðingar sem eru endurteknar aftur og aftur fara smám saman að hljóma eins og sannleikur, jafnvel þótt þær séu ekki endilega studdar af staðreyndum. Kunnugleiki verður að sannleika. Undanfarin ár hefur samfélagsumræða um íslenskt skólakerfi sífellt meira borið þessi einkenni. Hin ýmsu ráð og hópar senda frá sér hverja gagnrýnisskýrsluna og/eða greinina á fætur annarri sem sumar standast ekki skoðun nema að litlu leyti. Oft er gagnrýnin sett fram með afgerandi hætti og beinist helst að kennurum, skólastjórnendum, starfsfólki skóla og kerfinu sjálfu. Við heyrum og lesum endurteknar fullyrðingar um að skólakerfið sé í rúst. Að árangur sé óásættanlegur. Að kennarar standi sig ekki nógu vel. Að stjórnendur ráði ekki við verkefnið. Að námsmat sé óskiljanlegt. Að kerfið sé í vanda. Aftur og aftur eru birtar fyrirsagnir sem draga upp dökka mynd af skólastarfi landsins. Starfsfólk skóla fer varla út á meðal fólks án þess að fá spurninguna um það hvað eigi að gera til að bjarga þessari rúst. Hinn nýi „sannleikur” samfélagsins brýst í gegn í umræðunni.
Auðvitað má og á að ræða áskoranir. Enginn heldur því fram að allt sé fullkomið. En þegar nær öll umfjöllun snýst um það sem miður fer, þegar gagnrýni verður ráðandi tónn og þegar jákvæðar sögur, framfarir og faglegt starf fá lítið rými, vaknar spurningin: Hvaða mynd er verið að skapa og af hverju?
Skóli er ekki abstrakt kerfi á blaði. Skóli er ótrúlega flókið samfélag fólks, skemmtilegur en flókinn vinnustaður eins og margra barna heimili verður oft. Hann er annað heimili barnanna okkar stóran hluta ársins. Hann er vinnustaður þúsunda einstaklinga sem mæta á hverjum degi og reyna af heilindum, fagmennsku og umhyggju að sinna mikilvægu samfélagslegu hlutverki, að undirbúa börnin okkar undir störf og líf í heimi sem mun líta allt öðruvísi út á morgun en heimurinn okkar í dag.
Stöldrum aðeins við og veltum fyrir okkur hvaða áhrif neikvæð umræða hefur:
Veltum aðeins fyrir okkur ábyrgð fjölmiðla:
Orð skipta máli. Fyrirsagnir skipta máli. Endurtekningar skipta máli.
Markmið fjölmiðla á auðvitað ekki að vera að fegra veruleikann. En markmið þeirra ætti heldur ekki að vera að skapa þá tilfinningu að ekkert virki, að enginn standi sig og að framtíðin sé vonlaus. Slík umræða getur orðið sjálfuppfyllandi spádómur (e. self fulfilling prophecy). Hún mun grafa undan trausti nemenda og foreldra þeirra, faglegri sjálfsmynd og áhuga fólks á að starfa í skólum til lengri tíma litið.
Áskorun til okkar allra
Stöðug neikvæð umræða er líkleg til að grafa undan því trausti sem ríkja þarf á milli skóla og samfélagsins og mun aldrei vera til umbóta!
Við viljum því skora á okkur öll, samfélagið í heild sinni; hjálpumst að við að efla jákvæða umræðu um skólastarf, tölum skólakerfið upp, bætum það sem þarf að bæta með lausnamiðri nálgun og forðumst að setja mesta athyglina á neikvæða umræðu. Eflum traust í samfélaginu, stöndum saman í því að skapa bjarta framtíð fyrir börnin okkar.
Eflum jákvæða umræðu sem vonandi verður sjálfuppfyllandi spádómur um enn öflugri skóla og skólamenningu!
Höfundar eru stjórnendur í grunnskóla í Reykjavík.
Snædís Valsdóttir, skólastjóri Vogaskóla.
Aðalsteinn Hjartarson, aðstoðarskólastjóri Vogaskóla
Ásta Kristín Pjetursdóttir skrifar
Berglind Hilmarsdóttir skrifar
Margrét Kristín Blöndal skrifar
Sigrún Guðmundsdóttir skrifar
Snædís Valsdóttir,Aðalsteinn Hjartarson skrifar
Kolbrún Halldórsdóttir skrifar
Gunnar Geir Gunnarsson,Lára Hrafnsdóttir skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Stefán Vagn Stefánsson skrifar
Sesselja María Sveinsdóttir skrifar
Benedikt S. Benediktsson,Jóhannes Þór Skúlason,Sigurður Hannesson skrifar
Greta Lind Kristjánsdóttir skrifar
Martha Árnadóttir skrifar
Bryndís Haraldsdóttir skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Guðni Freyr Öfjörð skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Steinar Harðarson skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Þórarinn Ingi Pétursson skrifar
Unnur Hrefna Jóhannsdóttir skrifar
Björn Þórisson skrifar
Júliana Magnúsdóttir,Marianne Elisabeth Klinke skrifar
Pétur Halldórsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Sigurður Friðleifsson skrifar
Birgir Hrafn Birgisson skrifar