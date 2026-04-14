Fjórir kvenkyns matreiðslumeistarar hafa stofnað nýtt félag, Kokkakonur, fyrir konur í matreiðslubransanum. Þær segja konur í þessum karllæga heimi deila reynslu og það sé gott að hafa sameiginlegan vettvang til að geta talað opinskátt um þeirra reynslu og upplifun. Þær sjá fyrir sér að halda fundi en ætla einnig að „kjafta, skála og knúsa og eiga skemmtilegar stundir“.
Konurnar sem standa að stofnun samtakanna eru þær Guðfinna Guðmundsdóttir matreiðslumeistari og menntunarfræðingur, Ólöf Helga Jakobsdóttir matreiðslumeistari og rekstrarstjóri á veitingahúsinu Horninu, Katla Gunnarsdóttir Smörrebrauðsjómfrú og meistaranemi í frumkvöðlastarfsemi í Kaupmannahöfn og Guðrún Sveinsdóttir matreiðslumeistari og kennari. Þær eru allar í nýrri stjórn Kokkakvenna.
Samkvæmt tilkynningu sjá þær fyrir sér að halda opna fundi um margvísleg efni er lúta að starfi, heilsu og ýmsum kvenlegum nálgunum á lífsgæði félagsmanna.
„Má þar nefna sem dæmi áhrif þess að vinna á karllægum vinnustað, um sjálfstraust og samskipti, barneignir, kynbundið ofbeldi, breytingaskeið, reynslusögur og viðhorf til kvenna í stéttinni,“ segir í tilkynningunni.
Þar kemur einnig fram að hreyfingin ætli að gera sig sýnilega í baráttu gegn kynbundnu ofbeldi á kvennafrídegi og öðrum baráttudögum kvenna.
Félagið heldur sinn fyrsta viðburð á miðvikudaginn á Bryggjuhúsinu milli klukkan 17 og 19.
„Kokkakonur er hópur kvenna og kvár sem eru kokkar, verðandi kokkar eða vinna matreiðslutengd störf. Við ætlum að hittast nokkrum sinnum á ári og skála, kjafta og knúsast, skoða nýja staði, borða góðan mat og eiga skemmtilegar stundir saman. Kokkakonur á að vera skemmtilegur félagsskapur alls konar kvenna og kvár í faginu okkar,“ segir Ólöf Helga, ein stofnmeðlima og kokkur á Horninu.
Hún segir hugmyndina að félaginu hafa kviknað í kjölfar þess að þær elduðu fjórar saman rétt á hátíðarkvöldverði Klúbbs matreiðslumeistara.
„Við eigum það allar sameiginlegt að vera meðlimir í klúbbnum,“ segir hún og að í undirbúningi fyrir þetta hafi þær hist reglulega og fljótlega komist að því að þær nutu félagsskaparins afar mikið.
„Við vildum hittast oftar og gera meira saman og úr varð að stofna félag með það að markmiði.“
Ólöf Helga segir að konunum hafi þótt vanta félagsskap fyrir kokkakonur. Þetta sé þó ekki í fyrsta sinn sem hún hafi stofnað slík samtök. Hún hafi stofnað jafnréttisnefnd í Klúbbi matreiðslumeistara og jafnréttisfélag veitingafólks.
„Aðalhugsunin núna er að hafa gaman, þetta er enginn baráttuhópur, við bara viljum hittast og hafa gaman og finna styrk hver í annarri. Matreiðslan er karllægur heimur og hefur alltaf verið það. Það eru fleiri hindranir fyrir konur í þessum bransa en karlmenn,“ segir hún og nefnir barneignir sem dæmi. Þá séu tækifærin líka önnur fyrir konur en karla.
„Við eigum margar sömu sögur að segja frá námi og á vinnumarkaði og við ákváðum að stofna þetta félag,“ segir Ólöf Helga.
„Þetta er bara vettvangur til að hittast. Maður finnur það alltaf þegar maður hittir aðrar kokkakonur að maður byrjar að blaðra og við höfum svipaða hluti að segja, deilum reynslu og finnum styrk hver í annarri. En við fundum líka eldmóðinn til að halda áfram að valdefla konur og kvár, sýna okkur, sjá aðra og minna á að jafnrétti í okkar fagi er ekki náð, langt því frá, og hér úti í heiminum eru konur sem hlusta á aðrar konur og deila sömu reynslu. Fyrst og fremst fundum við hvað það er gaman að hitta aðrar kokkakonur og eiga skemmtilegar stundir saman.“
Nýlega fór fyrsta konan út fyrir Íslands hönd í Evrópukeppni alþjóðlegu kokkakeppninnar Bocuse Do‘r. Hún komst áfram í aðalkeppnina sem fer svo fram í janúar á næsta ári. Ólöf Helga segir allt slíkt skipta máli. Snædís hafi til dæmis í sínu teymi yfirleitt fleiri konur.
„Þetta skiptir allt svo miklu máli. Þetta er karllægur heimur og sum störf eru auðvitað bara þannig en þetta skiptir öllu máli. Í Evrópukeppninni fékk líka önnur kokkakona verðlaun sem besti aðstoðarkokkurinn. Þessir litlu sigrar skipta svo miklu máli,“ segir Ólöf Helga.
Hún segist spennt að halda fyrsta viðburðinn á miðvikudaginn.
„Við bjóðum öllum kokkakonum og kvár að koma og njóta þessarar stundar með okkur. Að vera kokkakona er rosalega skemmtilegt starf og auðvitað krefjandi eins og margt annað en með þessum félagsskap viljum við sýna konum að þú getur verið kona, átt börn og heimili en samt verið í fullu starfi, gert allt sem þig langar og látið alla draumana rætast. Fyrst og fremst viljum við að konur og kvár hafi gaman með okkur í þessum félagsskap og að við hittumst og njótum lífsins, kjöftum og knúsumst. Við vonumst til að sjá sem flestar kokkakonur og kvár á miðvikudaginn.“
Í tilkynningu frá félaginu segir um hlutverk, markmið og tilgang félagsins: