Skoðun

Við erum VÍKINGAR!

Jón Páll Haraldsson skrifar

Þetta var svar mitt, þegar bandarískur deildaforseti hjartadeildar háskólasjúkarahússins í Zurich í Sviss, spurði mig hvernig þetta væri með Íslendinga, bara tæplega 400 þúsund manns sem ógna öllum landsliðum í fótbolta, handbolta og körfubolta og þetta ætti bæði við kvenna og karla landslið. Þarna lá ég reyndar fárveikur og alls ekki góð fyrirmynd gena okkar.

VÍKINGAGENIÐ okkar hefur leitt okkur Íslendinga á ótrúlega staði. Án monts, þá er það staðreynd að VÍKINGAGENIÐ okkar hefur komið okkur Íslendingum ótrúlega langt áfram. Við þorum að kanna hið óþekkta, við óttumst ekki að takast á við erfiða hluti, við höfum aldrei trúað því að við getum ekki og við lítum ekki á okkur sem smáríki.

Íslendingar skara framúr

  • Við eigum alveg ótrúlega margt fólk sem hefur skarað framúr í tónlist
  • Við eigum fræðifólk við marga af virtustu háskólum heimsins
  • Við höfum átt frumkvöðla í vísindum hér heima og erlendis
  • Íslendingur hefur farið út í geim
  • Þeir sem hafa vanmetið landslið okkar í fótbolta, handbolta og körfubolta, bæði kyn hafa oft þurft að sjá eftir því
  • Við ruddum leiðina fyrir 200 mílur fyrir auðlindir ríkja heimsins. Fórum gegn einu stærsta herafli í heimi og höfðum betur
  • Við þorðum í heimsstyrjöld að fara fram á fullt sjálfstæði frá Danmörk

Ofangreint og svo margt meira, gera ekki þjóðir af sömu stærð og Íslenska þjóðin og það er VÍKINGAGENIÐ okkar sem hefur komið okkur þangað sem við erum í dag. VÍKINGAGENIÐ hlustar ekki á orð eins og að við séum of fá og við getum ekki. Við þorum að fara út í hið óþekkta. Það er alveg ótrúlegt hvernig það eru Íslendingar nánast í öllum löndum heimsins, bæði sem ferðamenn og íbúar. Við förum í VÍKING,

Það er reyndar staðreynd að við Íslendingar erum ekki öll með VÍKINGAGEN. Forfeður sumra komu ekki til Íslands af fúsum og frjálsum vilja og þeirra gen eru kannski að hafa áhrif á þá sem ÞORA EKKI. Ef það fólk hefði orðið eftir t.d. í Noregi, væru kannski sumir stjórnmálamenn í Fremskrittspartiet, borðandi elgshakk úr lófa sínum.

VÍKINGAGENIÐ okkar, veldur því að við þorum og getum.

Höfundur er áhugamaður um ESB.

Evrópusambandið

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

Sam­ferða á föstunni

Hjalti Jón Sverrisson, Árni Þór Þórsson,Guðný Hallgrímsdóttir,Guðlaug Helga Ásgeirsdóttir,Kristín Pálsdóttir,Toshiki Toma skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið