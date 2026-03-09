Opið bréf til umhverfisráðherra Ragnhildur Elín Skúladóttir og Jóhanna Malen Skúladóttir skrifa 9. mars 2026 13:32 Ungir umhverfissinnar setja stóra athugasemd við fyrirhugaðar breytingar umhverfisráðherra á raforkulögum og ummæli hans um að framkvæmdir til aukinnar orkuframleiðslu geti hafist áður en samkomulag við landeigendur hafi náðst eða eignarnám farið fram. Á Íslandi er hlutfall endurnýjanlegrar orku í heildarnotkun 89,7% (Hagsstofa Íslands, 2025). Engu að síður hefur öll orkuframleiðsla, einnig endurnýjanleg, ýmis áhrif á bæði umhverfi og samfélag. Þar af leiðandi er mikilvægt að ákvarðanataka og áætlanir séu vel ígrundaðar og fari eftir lögum og reglum. Sé þörf á að fara í frekari framkvæmdir til orkuöflunar liggur það beint við að það sé gert í góðu samstarfi við íbúa á svæðinu og landeigendur þá sérstaklega. Þegar kemur að samfélagslegum þáttum og orkuframleiðslu hafa ýmsar rannsóknir sýnt fram á mikilvægi og kosti þess að heimafólk taki virkan þátt í ákvarðanatöku í kringum framkvæmdir og uppbyggingu á orkuinnviðum. Orkufyrirtækjum og yfirvöldum ber að hlusta og taka til greina viðhorf samfélagssins á þeim svæðum þar sem eru fyrirhugaðar orkuframkvæmdir. Heimafólk hefur mikla þekkingu og tengingu við sitt svæði, sem yfirvöld og fyrirtæki hafa ekki. Athugasemdir og skoðanir heimafólks eru því einstaklega mikilvægar til að auðlindum og landsvæði sé stjórnað á sem sanngjarnastan máta og þjóni öllum aðkomandi aðilum vel. Gott og heilbrigt samstarf og samtal við heimafólk leiðir til betri lausna í orkumálum þar sem lýðræði og eignaréttur landeigenda gildir. Loftslagsbreytingar eru yfirvofandi og vissulega þarf að skipta út óendurnýjanlegum orkugjöfum líkt og olíu og gasi fyrir endurnýjanlega orkugjafa. Engu að síður skiptir gríðarlega miklu máli að endurnýjanleg orkuframleiðsla fari fram á sem umhverfissvænasta hátt og kostur er á og á svæðum þar sem rask hefur hve minnst áhrif. Tilllögur að nýjum orkukostum fara í gegnum ákveðin ferli þar sem allir þessir þættir eru vegnir og metnir. Ef á að hraða á þessum ferlum er hætta á að mikilvæg atriði séu ekki tekin með í útreikninginn. Endurnýjanleg orkuframleiðsla sem brýtur í bága við náttúruvernd og samfélagslegt lýðræði getur ekki talist sjálfbær. Orkuframleiðsla verður að taka tillit til allra þessara þátta. Að keppast um að auka framboð raforku til að flýta fyrir orkuskiptum á kostnað umhverfisins og réttinda landeigenda fer þvert gegn almennri skynsemi og skortir verulega langtímasýn. Það er óhugnaleg þróun að umhverfisráðherra telji að eignarétt landeigenda eigi ekki að virða og að eignarnámsbætur séu besta lausnin. Ef lýðræðislegur eignarréttur er tekinn í burtu er líklegt að ágreiningar muni aðeins færast í aukana en ekki öfugt. Við viljum minna ráðherra á að sem sitjandi umhverfisráðherra er það hans hlutverk að vernda umhverfið, meðal annars þegar kemur að orkumálum. Þessi hagsmunaárekstur innan ráðuneytisins verður því miður aldrei til þess fallinn að málefnum umhverfisins verði sinnt af heilum hug. Ungir umhverfissinnar hvetja Jóhann Pál Jóhannsson til að endurhugsa áætlanir sínar um breytingar á raforkulögum. Ragnhildur Elín Skúladóttir, meðlimur í náttúruverndarnefnd Ungra umhverfissinna og ungmennafulltrúi Íslands hjá Sameinuðu Þjóðunum á sviði sjálfbærrar þróunar og Jóhanna Malen Skúladóttir, samskiptafulltrúi Ungra umhverfissinna. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðunargreinar. Senda grein Mest lesið Af ávöxtunum skulum við þekkja þá Guðröður Atli Jónsson Skoðun Flott embætti í boði fyrir ESB ríki Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Inga Sæland og sjálfstæðið Gunnar Ármansson Skoðun Hagfræðileg brenglun í lagatextanum um verðtryggingu Örn Karlsson Skoðun Fyrirmyndarverkefni í grunnskólum Reykjavíkurborgar Steinn Jóhannsson,Arndís Seinþórsdóttir Skoðun Blómin í haganum og börnin í boxinu Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir Skoðun Hvað er að gerast í skapandi greinum? Erla Rún Guðmundsdóttir Skoðun Mygla í útveggjum nýbygginga Sigurður Sigurðsson Skoðun Börnin okkar – sameiginleg ábyrgð Hanna Borg Jónsdóttir Skoðun Skilvirkir ferlar, betri reglur Einar Bárðarson Skoðun Skoðun Skoðun ESB-pakkinn er galopinn Bergþór Ólason skrifar Skoðun Opið bréf til umhverfisráðherra Ragnhildur Elín Skúladóttir,Jóhanna Malen Skúladóttir skrifar Skoðun Hagfræðileg brenglun í lagatextanum um verðtryggingu Örn Karlsson skrifar Skoðun Börnin okkar – sameiginleg ábyrgð Hanna Borg Jónsdóttir skrifar Skoðun Ísland í brennidepli: Lýðfræðilegar breytingar og nýtt jafnvægi á vinnumarkaði Ingvar Freyr Ingvarsson ,Sigrún Brynjarsdóttir skrifar Skoðun Skilvirkir ferlar, betri reglur Einar Bárðarson skrifar Skoðun Af ávöxtunum skulum við þekkja þá Guðröður Atli Jónsson skrifar Skoðun Fyrirmyndarverkefni í grunnskólum Reykjavíkurborgar Steinn Jóhannsson,Arndís Seinþórsdóttir skrifar Skoðun Hvað er að gerast í skapandi greinum? Erla Rún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Inga Sæland og sjálfstæðið Gunnar Ármansson skrifar Skoðun Blómin í haganum og börnin í boxinu Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Flott embætti í boði fyrir ESB ríki Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Samgönguáætlun og samkeppni í flutningum Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Samferða á föstunni Hjalti Jón Sverrisson, Árni Þór Þórsson,Guðný Hallgrímsdóttir,Guðlaug Helga Ásgeirsdóttir,Kristín Pálsdóttir,Toshiki Toma skrifar Skoðun Evrópusambandssinnar - það er bannað að plata! Birgir Finnson skrifar Skoðun Erum við tilbúin í umbreytingu? Agnes Ósk Snorradóttir skrifar Skoðun Opið bréf til heilbrigðisráðherra vegna stöðu einhverfra Ármann Pálsson,Ragnheiður Ösp Sigurðardóttirp ,Sigurjón Már Svanbergsson,Halldóra Hafsteinsdóttir,Eyrún Halla Kristjánsdóttir,Guðlaug Svala Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Að „kíkja í pakkann“ sem er nú þegar opinn Jökull Sólberg Auðunsson skrifar Skoðun Ekki ein tomma en hvar eru aðgerðirnar? Telma Árnadóttir skrifar Skoðun Getur tölva dæmt betur en maður? Sævar Þór Jónsson skrifar Skoðun Réttindi, réttlæti, aðgerðir: Hvers vegna jafnrétti kynjanna skilgreinir framtíð ESB Clara Ganslandt skrifar Skoðun Hið nýja siðfár? Katrín Sigríður J. Steingrímsdóttir skrifar Skoðun „Pólitíkin ræður“ Anna Sofía Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Það sem koma skal? Sigurjón Njarðarson skrifar Skoðun Flestir fjölmiðlar eru ríkisfjölmiðlar á Íslandi Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Þegar þolendur stíga fram reynir á samfélagið Þóra Sigfríður Einarsdóttir,Kristín Skjaldardóttir skrifar Skoðun Menn sem hata konur Guðný S. Bjarnadóttir skrifar Skoðun Nýtum styrkleika okkar á öld raforkunnar Tinna Traustadóttir skrifar Skoðun Mygla í útveggjum nýbygginga Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Þrír hópar sem myndu hagnast mest á aðild Íslands að Evrópusambandinu Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar Sjá meira