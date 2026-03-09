Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins hafa sett ESB aðild rækilega á dagskrá á ný með fyrirhugaðri þjóðaratkvæðagreiðslu. Aðild Íslands að ESB var síðast á dagskrá vinstristjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur sem stóð fyrir umsókn að ESB árið 2009. Sama ríkisstjórn ákvað síðan að gera „hlé“ á viðræðunum árið 2013.
Eins og fram kemur í minnisblaði til ríkisstjórnar frá 2013, höfðu viðræður um „mikilvægustu kafla“ viðræðnanna ekki enn hafist þegar viðræðunum var slitið. Málaflokkarnir sem voru ekki „opnaðir“ í viðræðunum snerta m.a. íslenskan sjávarútveg og landbúnað. Málaflokkar sem snúa að mikilvægustu hagsmunum Íslands.
Aðildarríki ESB eiga tilkall til ýmissa embætta á vegum þess og sagan sýnir að æðstu embættin eru gjarnan skipuð fyrrum ráðherrum og háttsettum embættismönnum aðildarríkjanna. Það er því ærið tilefni til að rifja nú upp frumvarp okkar þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem snýr að reglum um starfsval að loknum ýmsum opinberum störfum. Þar leggjum við til nýja reglu þegar æðstu stjórnendur og aðstoðarmenn ráðherra, sem sinna hagsmunagæslu fyrir hönd Íslands í samningaviðræðum við erlend ríkjabandalög eða alþjóðastofnanir, láta af störfum. Þá verði þeim óheimilt að þiggja embætti á vegum slíkra aðila næstu 18 mánuði eftir starfslok, komi til inngöngu. Raunar ætti tímabilið að vara lengur.
Við höfum þegar slíkar reglur, m.a. í lögum um varnir gegn hagsmunaárekstrum í Stjórnarráði Íslands og í siðareglum ráðherra og starfsfólks ríkisins. Margar nágranna- og vinaþjóðir okkar hafa hins vegar strangari lagaramma varðandi starfsval og hagsmunaárekstra. Reglurnar eru til þess fallnar að auka traust og trú á íslenskt stjórnkerfi og stjórnsýslu. Markmiðið er að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra, tryggja óhlutdrægni og traust á stjórnsýslu og ráðamenn og forðast að tengsl og trúnaðarupplýsingar séu nýttar í þágu erlendra aðila.
Það er gríðarlega mikilvægt að embættisfærslur í tengslum við viðræður við erlenda aðila séu hafnar yfir allan vafa og hugsanlegar framtíðarstöðuveitingar geti til að mynda ekki haft þar áhrif. Frumvarpið er þannig lagt fram í samhengi við alþjóðlega umræðu um siðferði og hagsmunaárekstra í stjórnmálum. Fyrrum ráðamenn vestrænna ríkja hafa sætt gagnrýni vegna persónulegra ákvarðana eftir að hafa látið af embætti. Schröder, fv. kanslari Þýskalands, er nærtækt dæmi, en engan veginn einstakt.
Mikilvægir hagsmunir, m.a. grundvallaratvinnuvegir, og möguleg eftirgjöf stórfelldra hagsmuna eru t.a.m. andlag viðræðna um inngöngu í ESB. Nú er því tíminn til að ræða það að við skerpum á reglum um starfsval að loknum þessum opinberu störfum. Það
væri til þess fallið að auka traust, hlutleysi og gerir skýran greinarmun á eiginhagsmunum og hagsmunum þjóðarinnar.
Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Hjalti Jón Sverrisson, Árni Þór Þórsson,Guðný Hallgrímsdóttir,Guðlaug Helga Ásgeirsdóttir,Kristín Pálsdóttir,Toshiki Toma skrifar
Birgir Finnson skrifar
Agnes Ósk Snorradóttir skrifar
Ármann Pálsson,Ragnheiður Ösp Sigurðardóttirp ,Sigurjón Már Svanbergsson,Halldóra Hafsteinsdóttir,Eyrún Halla Kristjánsdóttir,Guðlaug Svala Kristjánsdóttir skrifar
Jökull Sólberg Auðunsson skrifar
Telma Árnadóttir skrifar
Sævar Þór Jónsson skrifar
Clara Ganslandt skrifar
Katrín Sigríður J. Steingrímsdóttir skrifar
Anna Sofía Kristjánsdóttir skrifar
Sigurjón Njarðarson skrifar
Þorsteinn Sæmundsson skrifar
Þóra Sigfríður Einarsdóttir,Kristín Skjaldardóttir skrifar
Guðný S. Bjarnadóttir skrifar
Tinna Traustadóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Guðmundur Kristján Jónsson skrifar
Ásgeir Þorgeirsson skrifar
Þuríður Jónsdóttir skrifar
Björn Leví Gunnarson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Einar Baldvin Árnason skrifar
Þorri Snæbjörnsson skrifar
Jón Steindór Valdimarsson skrifar