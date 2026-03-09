Fyrirmyndarverkefni í grunnskólum Reykjavíkurborgar Steinn Jóhannsson og Arndís Seinþórsdóttir skrifa 9. mars 2026 09:33 Í Reykjavík eru tæplega 40 grunnskólar, hver með sína sérstöðu og styrkleika. Sú sérstaða birtist meðal annars í fjölbreytni nemendahóps, öflugu starfsfólki, aðstöðu og staðsetningu skólanna. Allir grunnskólar borgarinnar leggja ríkan metnað í að skapa fjölbreytt og skapandi námsumhverfi í takt við Menntastefnu Reykjavíkur – Láttu draumana rætast. Nýlega voru afhent Hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs fyrir skólaárið 2025–2026. Verðlaunin eru viðurkenning á öflugu frumkvöðlastarfi í grunnskólum borgarinnar og hvatning til frekari þróunar og nýsköpunar. Verðlaunaverkefnin endurspegla sköpunarkraftinn, fagmennskuna og framtíðarsýnina sem einkenna skólastarfið í Reykjavíkurborg. Verkefnin sem hlutu viðurkenningu voru: Rimaskóli – Fjölbreytt nálgun í náttúruvísindakennslu á unglingastigi. Þar hefur verið byggt upp framsækið og upplifunarmiðað námsumhverfi sem styður virkni nemenda, sköpun og fjölbreyttar námsleiðir. Námsmatið er hvetjandi og býður nemendum upp á að sýna hæfni sína á ólíkan hátt. Laugarnesskóli – Skólabókasafnið sem hjartað í skólasamfélaginu. Áralangt þróunarstarf hefur skapað menningu þar sem lestur er ekki aðeins hluti af námi, heldur uppspretta gleði, forvitni og sjálfstrausts. Árangurinn sést skýrt: ánægja nemenda með lestur er langt yfir landsmeðaltali og útlán eru þau hæstu á íslensku skólabókasafni. Engjaskóli – Hamingjuhópurinn. Verkefnið, sem hófst 2021, hefur það markmið að draga úr einmanaleika og efla vellíðan. Hópurinn, skipaður fulltrúum allra árganga miðstigs, vinnur með félags- og tilfinninganám, greinir niðurstöður hamingjukvarða og mótar aðgerðir byggðar á gagnreyndum aðferðum ásamt hugmyndum frá nemendum sjálfum. Verkefnin voru kynnt á Öskudagsráðstefnu grunnskóla borgarinnar 18. febrúar síðastliðinn. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Reykjavíkur. Grunnskólar Reykjavíkur eru lifandi samfélög þar sem fagmennska, sköpunarkraftur og hlýtt viðmót starfsfólks mynda sterkan grunn að farsæld barna og ungmenna. Verkefnin sem hér hafa verið kynnt eru aðeins brot af því metnaðarfulla starfi sem á sér stað á hverjum einasta degi í skólum borgarinnar. Markmiðið er að byggja upp skóla þar sem sérstaða hvers barns fær að blómstra og draumar þeirra fá að rætast í samræmi við Menntastefnu borgarinnar. Frumkvöðlastarf í skólum er í því samhengi ómetanlegt – það skapar rými fyrir nýjar hugmyndir, gefur starfsfólki og nemendum tækifæri til að prófa, þróa og móta lausnir sem endurspegla þarfir samfélagsins hverju sinni. Þegar skólar stíga fram af hugrekki, með frumkvæði og faglega forvitni verður til menning sem er öðrum innblástur í skólasamfélaginu. Slík verkefni geta orðið öðrum til eftirbreytni; þau sýna að nýsköpun er ekki aðeins stór orð heldur daglegt starf sem styrkir fagmennsku, eflir námsumhverfi og skapar jákvæða framtíðarsýn. Steinn Jóhannsson sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs.Arndís Steinþórsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólaskrifstofu á skóla- og frístundasviði. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðunargreinar. Senda grein Skóla- og menntamál Reykjavík 