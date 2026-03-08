Réttindi, réttlæti, aðgerðir: Hvers vegna jafnrétti kynjanna skilgreinir framtíð ESB Clara Ganslandt skrifar 8. mars 2026 14:30 Í mars eru liðin 115 ár frá fyrsta alþjóðlega kvennadeginum – hreyfingu sem hófst árið 1911 sem ákall um jafnrétti og hefur síðan vaxið í alþjóðlegt afl til breytinga. Þemað árið 2026, „Réttindi. Réttlæti. Aðgerðir. Fyrir allar konur og stúlkur“, er meira en slagorð. Það er áminning um að framfarir krefjast þrautseigju. Fyrir Evrópusambandið er jafnrétti kynjanna ekki aðeins meginregla. Það er einnig nátengt þeirri tegund samfélaga sem við viljum byggja upp – sanngjörn, seig og friðsæl. Í ár kynnir ESB jafnréttisstefnu sína fyrir árin 2026–2030 og heldur áfram vinnunni við að vernda réttindi og auka tækifæri fyrir konur og stúlkur bæði innan Evrópu og með samstarfsaðilum um allan heim. Að verja jafnrétti kynjanna þýðir að verja Evrópu. Sönnunargögnin eru ótvíræð: samfélög með þátttöku kvenna dafna. Þegar konur taka fullan þátt í stjórnmála-, efnahags- og félagslífi batna ákvarðanir, samfélög þola kreppur betur og friður varir lengur. Samt sem áður eru konur á heimsvísu enn verulega vanmetnar í formlegum friðarferlum og eru aðeins brot af samningamönnum og sáttasemjurum. Jafnrétti og aðgangur að réttlæti gera meira en að leiðrétta óréttlæti. Þau styrkja traust á stofnanir, draga úr óstöðugleika og tengja samfélög saman. Á tímum vaxandi skautunar er þessi samheldni ekki valkvæð - hún er nauðsynleg. Jafnrétti kynjanna er einnig hvati fyrir þróun utan landamæra Evrópu. Þegar konur og stúlkur hafa jafnan aðgang að menntun, atvinnu og forystu vaxa hagkerfi, lýðræði styrkjast og samfélög verða stöðugri. Samt sem áður eru framfarir brothættar og ójafnar. Í dag standa konur enn frammi fyrir kerfisbundnum hindrunum, allt frá efnahagslegri útilokun til kynbundins ofbeldis, sem hefur áhrif á eina af hverjum þremur konum um allan heim. Stafræna öldin hefur bætt við nýjum ógnum: áreitni á netinu, rangfærslum sem beinast að konum í opinberu lífi og mismunun sem knúin er af gervigreind. Þessar áskoranir krefjast sameiginlegrar seiglu og óhagganlegrar skuldbindingar. Þetta felur í sér að fá karla og drengi til bandalags – ráðast að lögum sem mismuna fólki, hreyfa við staðalímyndum og þeim viðmiðum sem viðhalda ójöfnuði - því varanleg framfarir fyrir konur og stúlkur krefjast þess að umbreyta kerfunum sem halda aftur af þeim. Viðbrögð ESB við þessum kerfisbundnu áskorunum eru skýr: samstarf. Með pólitískum samræðum, þróunarsamvinnu og markvissum aðgerðum vinnum við með bandamönnum um allan heim að því að efla ábyrgð, réttlæti og jöfn tækifæri. Samstarfið milli Evrópusambandsins og Íslands sýnir hvernig sameiginleg gildi geta fært lönd nær hvort öðru. Ísland hefur lengi verið viðurkennt sem leiðandi í heiminum í jafnrétti kynjanna og reynsla þess sýnir hvað viðvarandi skuldbinding getur áorkað. Það er hvetjandi að sjá hollustu Íslands við að efla mannréttindi og leggja áherslu á jafnrétti kynjanna bæði heima fyrir og á alþjóðavettvangi. Með nánu samstarfi á mörgum sviðum leggja ESB og Ísland sitt af mörkum til að efla jafnrétti, tækifæri og þátttöku. 115 árum eftir fyrsta alþjóðlega kvennadaginn er markmiðið enn skýrt: að tryggja að allar konur og stúlkur geti notið sömu réttinda, tækifæra og virðingar. Að efla réttindi, réttlæti og aðgerðir fyrir allar konur og stúlkur snýst ekki aðeins um jafnrétti - það snýst um að byggja upp sterkari samfélög í Evrópu, í nágrannalöndum okkar og um allan heim. Höfundur er sendiherra Sendinefndar Evrópusambandsins á Ísland Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Höfundur er sendiherra Sendinefndar Evrópusambandsins á Ísland Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Evrópusambandið Jafnréttismál 