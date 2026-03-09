Börnin okkar – sameiginleg ábyrgð Hanna Borg Jónsdóttir skrifar 9. mars 2026 12:01 Við búum í samfélagi sem hefur lengi haft einn grundvallarþráð í sinni sjálfsmynd - að börnum skuli líða vel og að þau fái tækifæri til að blómstra. Það er hluti af okkar samfélagssáttmála og oft ástæða þess að þau sem búið hafa erlendis snúa aftur heim til að ala upp börnin sín. Við vitum að það sem gerist í æsku mótar líf fólks, ekki bara í dag heldur alla tíð. Við erum börn í 18 ár en lifum svo jafnvel til níræðs. Í gegnum líf okkar öll þessi fullorðinsár verður okkur hugsað til æsku okkar – hvernig okkur leið, hver stóð með okkur og hvort einhver tók eftir þegar við þurftum hjálp. Þess vegna skiptir máli að við vöndum okkur. Þúsundir vinna daglega að velferð barna Hér á landi starfa þúsundir framúrskarandi fagfólks sem hafa helgað líf sitt því að vinna með börnum. Kennarar, leikskólakennarar, þjálfarar, félagsráðgjafar, hjúkrunarfræðingar, læknar, lögreglufólk, sálfræðingar, tómstundaleiðbeinendur og margir fleiri vinna á hverjum degi að því að styðja börn og fjölskyldur þeirra. Þetta er einn af styrkleikum samfélagsins okkar og eitthvað sem við ættum að vera stolt af. En við vitum líka að þegar kemur að velferð barna skiptir samvinna öllu máli og alltaf má gera betur. Enginn einn aðili sér allt. Enginn einn ber alla ábyrgð. Þegar við sameinum krafta okkar náum við betri árangri. Farsældarráð höfuðborgarsvæðisins er samstarf sem skiptir máli Þess vegna er sérstaklega ánægjulegt að sjá að öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, framhaldsskólarnir og íþróttahreyfingin hafa tekið höndum saman á vettvangi Farsældarráðs höfuðborgarsvæðisins. Þar eru ólík kerfi að vinna saman með eitt markmið: Að tryggja að börn á höfuðborgarsvæðinu fái réttan stuðning á réttum tíma. Dagana 9.–13. mars fer fram fyrsta sameiginlega Farsældarvika höfuðborgarsvæðisins. Vikan er ekki aðeins vitundarvakning heldur tákn um nýja nálgun – þar sem mismunandi kerfi stilla saman strengi og sameina krafta sína farsæld barna til heilla. Fyrsta skrefið – ekki það síðasta En Farsældarvikan er aðeins fyrsta skrefið. Nú stendur yfir vinna við sameiginlega aðgerðaáætlun Farsældarráðs höfuðborgarsvæðisins sem mun meðal annars fela í sér betra upplýsingaflæði milli aðila, samstilltar forvarnir og fræðslu, sameiginlega upplýsingagátt fyrir foreldra, börn og starfsfólk, aukna foreldrafræðslu og samvinnu um viðbrögð við erfiðum aðstæðum barna. Slíkar aðgerðir geta skipt sköpum – ekki síst þegar kemur að því að grípa börn fyrr og styðja fjölskyldur áður en vandinn verður stór. Þegar fullorðnir vinna saman Kjarni málsins er einfaldur: Þegar fullorðnir vinna saman verður lífið betra fyrir börn. Við eigum öll hlut í þessari ábyrgð – sem fagfólk, foreldrar, nágrannar og samfélag. Því farsæld barna er ekki verkefni eins kerfis heldur verkefni samfélagsins alls. Höfundur er verkefnastjóri Farsældarráðs höfuðborgarsvæðisins. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðunargreinar. Senda grein Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Flott embætti í boði fyrir ESB ríki Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Inga Sæland og sjálfstæðið Gunnar Ármansson Skoðun Af ávöxtunum skulum við þekkja þá Guðröður Atli Jónsson Skoðun Fyrirmyndarverkefni í grunnskólum Reykjavíkurborgar Steinn Jóhannsson,Arndís Seinþórsdóttir Skoðun Hvað er að gerast í skapandi greinum? Erla Rún Guðmundsdóttir Skoðun Blómin í haganum og börnin í boxinu Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir Skoðun Mygla í útveggjum nýbygginga Sigurður Sigurðsson Skoðun Skilvirkir ferlar, betri reglur Einar Bárðarson Skoðun Að „kíkja í pakkann“ sem er nú þegar opinn Jökull Sólberg Auðunsson Skoðun Evrópusambandssinnar - það er bannað að plata! Birgir Finnson Skoðun Skoðun Skoðun Hagfræðileg brenglun í lagatextanum um verðtryggingu Örn Karlsson skrifar Skoðun Börnin okkar – sameiginleg ábyrgð Hanna Borg Jónsdóttir skrifar Skoðun Ísland í brennidepli: Lýðfræðilegar breytingar og nýtt jafnvægi á vinnumarkaði Ingvar Freyr Ingvarsson ,Sigrún Brynjarsdóttir skrifar Skoðun Skilvirkir ferlar, betri reglur Einar Bárðarson skrifar Skoðun Af ávöxtunum skulum við þekkja þá Guðröður Atli Jónsson skrifar Skoðun Fyrirmyndarverkefni í grunnskólum Reykjavíkurborgar Steinn Jóhannsson,Arndís Seinþórsdóttir skrifar Skoðun Hvað er að gerast í skapandi greinum? Erla Rún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Inga Sæland og sjálfstæðið Gunnar Ármansson skrifar Skoðun Blómin í haganum og börnin í boxinu Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Flott embætti í boði fyrir ESB ríki Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Samgönguáætlun og samkeppni í flutningum Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Samferða á föstunni Hjalti Jón Sverrisson, Árni Þór Þórsson,Guðný Hallgrímsdóttir,Guðlaug Helga Ásgeirsdóttir,Kristín Pálsdóttir,Toshiki Toma skrifar Skoðun Evrópusambandssinnar - það er bannað að plata! Birgir Finnson skrifar Skoðun Erum við tilbúin í umbreytingu? Agnes Ósk Snorradóttir skrifar Skoðun Opið bréf til heilbrigðisráðherra vegna stöðu einhverfra Ármann Pálsson,Ragnheiður Ösp Sigurðardóttirp ,Sigurjón Már Svanbergsson,Halldóra Hafsteinsdóttir,Eyrún Halla Kristjánsdóttir,Guðlaug Svala Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Að „kíkja í pakkann“ sem er nú þegar opinn Jökull Sólberg Auðunsson skrifar Skoðun Ekki ein tomma en hvar eru aðgerðirnar? Telma Árnadóttir skrifar Skoðun Getur tölva dæmt betur en maður? Sævar Þór Jónsson skrifar Skoðun Réttindi, réttlæti, aðgerðir: Hvers vegna jafnrétti kynjanna skilgreinir framtíð ESB Clara Ganslandt skrifar Skoðun Hið nýja siðfár? Katrín Sigríður J. Steingrímsdóttir skrifar Skoðun „Pólitíkin ræður“ Anna Sofía Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Það sem koma skal? Sigurjón Njarðarson skrifar Skoðun Flestir fjölmiðlar eru ríkisfjölmiðlar á Íslandi Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Þegar þolendur stíga fram reynir á samfélagið Þóra Sigfríður Einarsdóttir,Kristín Skjaldardóttir skrifar Skoðun Menn sem hata konur Guðný S. Bjarnadóttir skrifar Skoðun Nýtum styrkleika okkar á öld raforkunnar Tinna Traustadóttir skrifar Skoðun Mygla í útveggjum nýbygginga Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Þrír hópar sem myndu hagnast mest á aðild Íslands að Evrópusambandinu Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar Skoðun „Þið vitið fullkomlega hvað er í pakkanum“ Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Sá sem ég saknaði Sigurður Árni Reynisson skrifar Sjá meira