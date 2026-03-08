Evrópusambandssinnar - það er bannað að plata! Birgir Finnson skrifar 8. mars 2026 19:33 Það muna allir eftir fleygum orðum núverandi forsætisráðherra í aðdraganda síðustu kosninga, þegar hún lýsti því yfir að Evrópusambandsumsókn væri ekki á teikniborðinu og bætti svo við að það væri "bannað að plata". Evrópusambandssinnar virðast hinsvegar ekki hafa fengið memóið, því þessa dagana fylla þeir fjölmiðla með blekkingum ýmiskonar og rangfærslum í viðleitni sinni að afla málstaðnum fylgis. Tvær þær langlífustu eru t.d. "Kíkjum í pakkann!" og "Fáum sæti við borðið!" - hvoru tveggja afbakanir á sannleikanum sem spretta þó upp aftur og aftur sama hversu oft þær eru leiðréttar og afhjúpaðar sem draumórar eða hreinar blekkingar.Öllu dýpra er þó sokkið þegar reynt er að telja þeim fjölmörgu sem áhyggjur hafa af hækkandi verðbólgu, himinháum stýrivöxtum, botnfrosnum fasteignamarkaði og síversnandi skuldastöðu heimilanna trú um að með inngöngu í Evrópusambandið leysist öll þessi vandamál og fleiri með upptöku töframeðalsins "evrunnar". Þessi tiltekna blekking, sem virðist vísvitandi gera út á áhyggjur og vonleysi fólks yfir ástandi Íslenska hagkerfisins, birtist t.d. í greininni "Þrír hópar sem myndu hagnast mest á aðild Íslands að Evrópusambandinu" sem Magnús Magnússon, formaður Evrópuhreyfingarinnar, ritaði á Vísi þann 7. mars.Þar er framtíð þeirra sem skulda, sama hvort það eru húsnæðislán eða annað, dregin upp í rósrauðu ljósi þar sem fullyrt er að upptaka evrunnar muni lækka vexti og verðbólgu, keyra greiðslubyrðina niður í gólf og gera öllum kleyft að kaupa sér hús á Spáni eða sumarbústað í Grímsnesi … og því sé fráleitt annað en að drífa sig í Evrópusambandið sem fyrst.Þarna er þó minna en hálfur sannleikurinn sagður, og þetta því í besta falli þekkingarleysi og í versta falli vísvitandi blekking, því staðreyndin er sú að jafnvel þótt Ísland kjósi að ganga í Evrópusambandið þá fylgir upptaka evrunnar nefninlega ekki sjálfkrafa í kjölfarið, hvað þá minni verðbólga og lægri greiðslubyrði.Það gilda sérstök skilyrði - og ströng - um upptöku evrunnar og það er bara alls ekki nóg eitt og sér að óska eftir inngöngu í Evrópusambandið. Til að fá að taka upp evruna þarf ríki að uppfylla hin svonefndu "Maastricht skilyrði", sem þýðir í einföldu máli að eftir að Evrópusambandið hefur samþykkt aðildarumsóknina þá þarf viðkomandi ríki að sanna að það hafi stjórn á hagkerfi sínu áður en það fær leyfi til að taka upp evruna og ganga í evruhagkerfið. Skilyrðin eru mörg og of langt mál að fara ítarlega í þau hér, en ég vil þó minnast á tvö þeirra: annars vegar má verðbólga viðkomandi ríkis ekki vera meira en 1.5 prósentustigi ofar meðalverðbólgu í þeim 3 Evrópusambandsríkjum þar sem verðbólgan er lægst og hins vegar mega vextir af langtímalánum ekki vera meira en 2 prósentustigum ofar meðal-langtímavaxta í þeim 3 Evrópusambandsríkjum þar sem langtímavextir eru lægstir.Með öðrum orðum og miðað við nýjustu tölur: jafnvel þótt ímynduð umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu yrði samþykkt strax í dag, þá þyrfti Ísland engu að síður að ná langtímaverðbólgu úr 5.2% og niður fyrir 2.3% og óverðtryggðum langtímavöxtum (t.d. á húsnæðislánum) úr 9.5% og niður fyrir 5.1% - og þetta þyrfi að gera áður en Ísland fengi leyfi til að taka upp evruna. Það sjá allir í hendi sér hversu langan tíma þetta gæti tekið, ekki síst ef með völdin fer ríkisstjórn sem hefur greinilega gefist upp á verkefninu og játað sig sigraða - ríkisstjórn sem hefur týnt sleggjunni, gleymt planinu og lætur í afneitun sinni hagkerfið og afkomu heimilanna reka á reiðanum.Það eru dæmi um að það hafi jafnvel tekið ríki áratugi að ná að uppfylla skilyrðin. T.d. gekk Írland í Evrópusambandið árið 1973 en tók ekki upp evruna fyrr en árið 1999, eða 26 árum síðar. Það tók Grikkland 20 ár, Búlgaríu 19 ár og Spán og Portúgal 13 ár að fá leyfi til að taka upp evruna eftir að þessi ríki gengu í Evrópusambandið; það tók Litháen 11 ár, Króatíu og Lettland 10 ár o.s.frv., því þetta er alls ekki auðvelt og einfalt verkefni. Mörg ríki í sambandinu, t.d. Ungverjaland, Rúmenía, Svíþjóð, Tékkland, Danmörk og Pólland, eru ýmist ekki enn búin að uppfylla skilyrðin eða hafa kosið að taka ekki upp evruna til að missa ekki alla stjórn á hagkerfum sínum.Þannig að til að fá leyfi til að taka upp evruna þá er ekki nóg að sækja um aðild að Evrópusambandinu heldur þarf Ísland fyrst að ná stjórn á langtímaverðbólgu og langtímavöxtum - verkefni sem getur hæglega tekið áratug eða meira. Ekki er fráleitt að segja að þegar Ísland er loks komið á þann stað með hagkerfið að við megum fá að taka upp evruna, þá höfum við einfaldlega ekki lengur þörf fyrir hana.Það er því ekki mikill mannsbragur að því að reyna að blekkja áhyggjufullan og skuldum hlaðinn almenning til að halda að með því einu að kjósa "Já" við Evrópusambandinu þá komi bara sjálfkrafa í kjölfarið evran, minni verðbólga, lægri vextir, lægri greiðslubyrði og sumarhús í Grímsnesinu fyrir alla.Eða eins og forsætisráðherra orðaði það fyrir síðustu kosningar, þegar hún fullyrti að Evrópusambandsumsókn væri ekki á borðinu: "Það er bannað að plata". Höfundur er tölvunarfræðingur og fréttafíkill Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Evrópusambandið Mest lesið Mygla í útveggjum nýbygginga Sigurður Sigurðsson Skoðun Menn sem hata konur Guðný S. Bjarnadóttir Skoðun „Þið vitið fullkomlega hvað er í pakkanum“ Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Að „kíkja í pakkann“ sem er nú þegar opinn Jökull Sólberg Auðunsson Skoðun Það sem koma skal? Sigurjón Njarðarson Skoðun Hið nýja siðfár? Katrín Sigríður J. Steingrímsdóttir Skoðun Sjávarauðlindin í ESB Björn Leví Gunnarson Skoðun Getur tölva dæmt betur en maður? Sævar Þór Jónsson Skoðun Um ákvörðun Kjartans og Mörtu Þórir Garðarsson Skoðun Ekki ein tomma en hvar eru aðgerðirnar? Telma Árnadóttir Skoðun Skoðun Skoðun Evrópusambandssinnar - það er bannað að plata! Birgir Finnson skrifar Skoðun Erum við tilbúin í umbreytingu? Agnes Ósk Snorradóttir skrifar Skoðun Opið bréf til heilbrigðisráðherra vegna stöðu einhverfra Ármann Pálsson,Ragnheiður Ösp Sigurðardóttirp ,Sigurjón Már Svanbergsson,Halldóra Hafsteinsdóttir,Eyrún Halla Kristjánsdóttir,Guðlaug Svala Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Að „kíkja í pakkann“ sem er nú þegar opinn Jökull Sólberg Auðunsson skrifar Skoðun Ekki ein tomma en hvar eru aðgerðirnar? Telma Árnadóttir skrifar Skoðun Getur tölva dæmt betur en maður? Sævar Þór Jónsson skrifar Skoðun Réttindi, réttlæti, aðgerðir: Hvers vegna jafnrétti kynjanna skilgreinir framtíð ESB Clara Ganslandt skrifar Skoðun Hið nýja siðfár? Katrín Sigríður J. Steingrímsdóttir skrifar Skoðun „Pólitíkin ræður“ Anna Sofía Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Það sem koma skal? Sigurjón Njarðarson skrifar Skoðun Flestir fjölmiðlar eru ríkisfjölmiðlar á Íslandi Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Þegar þolendur stíga fram reynir á samfélagið Þóra Sigfríður Einarsdóttir,Kristín Skjaldardóttir skrifar Skoðun Menn sem hata konur Guðný S. Bjarnadóttir skrifar Skoðun Nýtum styrkleika okkar á öld raforkunnar Tinna Traustadóttir skrifar Skoðun Mygla í útveggjum nýbygginga Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Þrír hópar sem myndu hagnast mest á aðild Íslands að Evrópusambandinu Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar Skoðun „Þið vitið fullkomlega hvað er í pakkanum“ Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Sá sem ég saknaði Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Sjaldan launar kálfurinn ofeldið Guðmundur Kristján Jónsson skrifar Skoðun Skammtímaleiga og skráning til sýslumanns: Þegar einfalt verk verður flókið Ásgeir Þorgeirsson skrifar Skoðun Þegar læknar snúa baki við þeim sem minnst mega sín Þuríður Jónsdóttir skrifar Skoðun Sjávarauðlindin í ESB Björn Leví Gunnarson skrifar Skoðun Um ákvörðun Kjartans og Mörtu Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Kaþólska kirkjan elskar okkur öll Einar Baldvin Árnason skrifar Skoðun Karlar - ekki burðast með þetta einir Þorri Snæbjörnsson skrifar Skoðun Þjóðin kölluð að borðinu Jón Steindór Valdimarsson skrifar Skoðun Kíkjum í pakkann! Dóra Magnúsdóttir skrifar Skoðun Líknarmeðferð og dánaraðstoð: ekki andstæður Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun „Engar varanlegar undanþágur í boði lengur“ Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Bílastæði eða blómaker? Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar Sjá meira