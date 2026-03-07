Þegar læknar snúa baki við þeim sem minnst mega sín Þuríður Jónsdóttir skrifar 7. mars 2026 18:02 Það vekur bæði furðu og reiði að Læknafélag Íslands skuli setja sig á móti því að öryrkjar í þessu landi fái leiðréttingu á kjörum sínum. Hér er verið að tala um fólk sem hefur enga möguleika á að bæta stöðu sína með vinnu og er algjörlega háð samfélaginu til að geta lifað mannsæmandi lífi. Í einfeldni minni hélt ég að læknar væru fyrst og fremst málsvarar þeirra sem eru veikir og fatlaðir. Það eru jú einmitt þessir hópar sem læknar sinna daglega og sem heilbrigðiskerfið á að standa vörð um. Því er það mér algjörlega óskiljanlegt að fagfélag lækna skuli beita sér gegn því að bæta kjör þeirra sem búa við alvarlega fötlun eða sjúkdóma. Dóttir mín er fötluð og hefur verið það frá fæðingu. Fötlun hennar er þess eðlis að hún hefur enga möguleika á að afla sér tekna með vinnu. Hún mun aldrei geta byggt upp lífeyrisrétt eða bætt afkomu sína með eigin vinnuafli. Hún verður alla sína ævi að treysta á örorkubætur til framfærslu. Í umræðunni hefur verið talað um að hækka frítekjumark þeirra sem eru á örorkubótum. Slík breyting hjálpar minni dóttur hins vegar ekkert – og ekki heldur þeim sem eru í svipaðri stöðu. Hún hefur einfaldlega ekki getu til að vinna meðfram bótum. Fyrir hana snýst málið ekki um frítekjumark. Fyrir hana snýst málið um það hvort samfélagið ætlar að tryggja henni mannsæmandi líf eða ekki. Þess vegna finnst mér það með öllu forkastanlegt að læknar – sem hún hefur þurft að leita til alla sína ævi og mun þurfa áfram – skuli standa gegn því að hún fái réttlátari kjör. Að fagstétt sem nýtur mikillar virðingar í samfélaginu skuli taka afstöðu sem í reynd viðheldur fátækt meðal þeirra sem eru veikastir og verst settir er einfaldlega siðferðilega rangt. Svo er því gjarnan haldið fram í þessari umræðu að ef bætur verði of háar muni fólk frekar velja að vera á bótum en að vinna. Þessi rök eru ekki aðeins veik – þau eru líka móðgandi. Þau gefa í skyn að fólk sem lifir á örorkubótum sé þar vegna einhvers konar þægindavals. Raunveruleikinn er sá að stór hópur fólks á einfaldlega ekkert val. Það er ekki á bótum vegna þess að það vill það – heldur vegna þess að það getur ekki annað. Samfélag sem lætur þá sem minnst mega sín lifa við fátækt á meðan aðrir njóta góðs af velferðarkerfinu hefur misst áttirnar. En þegar jafn áhrifamikil fagstétt og læknar leggst gegn því að bæta kjör þeirra sem eru algerlega óvinnufærir verður sú staða enn alvarlegri. Spurningin sem stendur eftir er einföld:Ef læknar standa ekki með þeim sem eru veikastir og veikburðastir í samfélaginu – hver á þá að gera það? Það er kominn tími til að hætta að ræða mannsæmandi kjör öryrkja eins og þau séu einhver lúxuskröfa. Þetta er spurning um réttlæti, virðingu og mannlega reisn. Og samfélag sem getur ekki tryggt það fyrir þá sem minnst mega sín ætti að líta alvarlega í eigin barm. Höfundur er hjúkrunarfræðingur og móðir fatlaðs einstaklings. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Málefni fatlaðs fólks Tenging almannatrygginga við launavísitölu Mest lesið Halldór 07.03.2026 Halldór Um ákvörðun Kjartans og Mörtu Þórir Garðarsson Skoðun Kaþólska kirkjan elskar okkur öll Einar Baldvin Árnason Skoðun Látum oss ganga í ESB Hannes Örn Blandon Skoðun Kíkjum í pakkann! Dóra Magnúsdóttir Skoðun Sjávarauðlindin í ESB Björn Leví Gunnarson Skoðun Karlar - ekki burðast með þetta einir Þorri Snæbjörnsson Skoðun Þegar læknar snúa baki við þeim sem minnst mega sín Þuríður Jónsdóttir Skoðun „Engar varanlegar undanþágur í boði lengur“ Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Þjóðin kölluð að borðinu Jón Steindór Valdimarsson Skoðun Skoðun Skoðun Skammtímaleiga og skráning til sýslumanns: Þegar einfalt verk verður flókið Ásgeir Þorgeirsson skrifar Skoðun Þegar læknar snúa baki við þeim sem minnst mega sín Þuríður Jónsdóttir skrifar Skoðun Sjávarauðlindin í ESB Björn Leví Gunnarson skrifar Skoðun Um ákvörðun Kjartans og Mörtu Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Kaþólska kirkjan elskar okkur öll Einar Baldvin Árnason skrifar Skoðun Karlar - ekki burðast með þetta einir Þorri Snæbjörnsson skrifar Skoðun Þjóðin kölluð að borðinu Jón Steindór Valdimarsson skrifar Skoðun Kíkjum í pakkann! Dóra Magnúsdóttir skrifar Skoðun Líknarmeðferð og dánaraðstoð: ekki andstæður Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun „Engar varanlegar undanþágur í boði lengur“ Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Bílastæði eða blómaker? Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar Skoðun Látum oss ganga í ESB Hannes Örn Blandon skrifar Skoðun Viljum við ekki öruggt vatn? Kjartan Kjartansson skrifar Skoðun Innviðaskuldin – á almenningur að borga hana tvisvar? Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Hún er eldflaug, hún er rúta, hún er kafbátur… Sindri Freysson skrifar Skoðun Næsti kjarasamningur verður að vera VR samningur Gabríel Benjamin skrifar Skoðun Getum við öryrkjar siglt þjóðarskútinni í strand? Þorbjörn V. Jóhannsson skrifar Skoðun Eina leiðin er að ganga til viðræðna við ESB - stéttarfélög geta ekki staðið hjá Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Opið bréf til Læknafélags Íslands Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Enginn stendur ofar lögum – heldur ekki trúfélög Anna Margrét Kaldalóns,Eydís Mary Jónsdóttir,Lilja Torfadóttir,Petra Hólmgrímsdóttir,Rut Ríkey Tryggvadóttir skrifar Skoðun Athygliskortur ekki vandamál Arnar Halldórsson skrifar Skoðun Er barnið mitt einskis virði? Rakel Sófusdóttir skrifar Skoðun Betra starfsumhverfi á kostnað foreldra? Örn Arnarson skrifar Skoðun Varhugaverðar hugmyndir ráðherra um breytingar á raforkulögum Friðrik Már Sigurðsson skrifar Skoðun Ýta birtingar á niðurstöðum samræmdra prófa undir stéttaskiptingu? Guðrún Elísa Sævarsdóttir skrifar Skoðun Getum við hætt orðaleikjum um einhverfa og farið að gera eitthvað? Ásdís Bergþórsdóttir skrifar Skoðun Stæðiskort fyrir hreyfihamlaða – þegar góð hugmynd missir marks Arnar Helgi Lárusson skrifar Skoðun Hvenær verður ágreiningur að hatursorðræðu? Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Raunhæf skref inn í sterkari framtíð Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar Skoðun Hvernig getur íþróttaþjálfari breytt lífi barns með málþroskaröskun (DLD)? Álfhildur Þorsteinsdóttir skrifar Sjá meira