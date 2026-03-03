Í gærkvöldi, á fjölmennasta aðalfundi Sjálfstæðisfélagsins Ægis í Ölfusi frá upphafi, var framboðslisti D-listans samþykktur og mér falin sú mikla ábyrgð að leiða listann í komandi kosningum. Það er heiður sem ég tek með auðmýkt og djúpu þakklæti.
Ég hef fundið fyrir þeim forréttindum að fá að taka þátt í uppbyggingu samfélagsins okkar. Að fá traust íbúa til að vinna að hagsmunum þeirra. Þessu tek ég alvarlega. Ölfus er, í mínum huga, ekki bara sveitarfélag á korti; Ölfus er heimili. Við höfum öll treyst á þetta samfélag sem vettvang framtíðar. Það gerum við ekki hvað síst vegna þess að hér ríkir samheldni og samhugur. Hér eru tækifæri til framtíðar. Þetta er samfélag sem við teljum best fyrir börnin okkar og okkur sjálf.
Ég og mín fjölskylda finnum það á eigin skinni að hér gengur vel. Skólarnir eru einstakir, íþróttalífið framúrskarandi, menning og mannlíf í blóma og þjónustustigið er hátt. Það skiptir okkur öll máli að vel gangi áfram. Að hér ríki stöðugleiki og að tækifærin séu nýtt öllum til heilla.
Traustið sem mér er sýnt er fyrst og fremst hvatning til að leggja mig enn frekar fram. Ég veit að það fylgir því ábyrgð að leiða öflugan hóp fólks sem hefur ólíka reynslu, þekkingu og sýn en sameinast um skýrt markmið: að vinna af heilindum fyrir íbúa Ölfuss.
Við stöndum á tímamótum. Sveitarfélagið okkar hefur vaxið hratt og með vextinum fylgja bæði tækifæri og áskoranir. Við þurfum að tryggja að innviðir, skólar og þjónusta haldi í við þróunina. Við þurfum að standa vörð um ábyrgan rekstur svo ekki sé gengið á framtíðina. Og við þurfum að gæta þess að samfélagsandinn, nálægðin og samheldnin, glatist ekki í hraðanum.
Ég trúi á opið samtal og samvinnu. Sveitarstjórn á ekki að vera vettvangur sundrungar heldur sameiginlegrar lausnar. Ég mun leggja áherslu á að hlusta á ólíkar raddir, mismunandi sjónarmið og raunverulegar þarfir fólks. Þannig náum við bestum árangri.
Fyrir mér snúast komandi kosningar um forgangsröðun og ábyrgð. D-listinn vill tryggja traustan rekstur sveitarfélagsins, skýra sýn í skipulagsmálum og áframhaldandi uppbyggingu í skóla- og frístundastarfi. Við viljum skapa umhverfi þar sem fjölskyldur finna til öryggis, atvinnulíf fær að blómstra og eldra fólk nýtur virðingar og góðrar þjónustu.
Framtíð Ölfuss mótast af þeim ákvörðunum sem við tökum nú. Verkefninu er ekki lokið.Við ætlum að stýra vextinum – ekki láta hann stýra okkur.
Ég bið kjósendur um traust til að leiða þessa vinnu áfram.
Höfundur er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Ölfusi og formaður bæjarráðs
