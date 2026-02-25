Skoðun

Um samgönguáætlun

Þórhallur Borgarsson skrifar

Undanfarið hafa birst vandaðar umfjallannir um samgönguáætlun innviðarráðherra, bæði í Austurglugganum ( agl.is ) og á RÚV. Þessar umfjallannir hafa dregið framm í dagsljósið ýmis atriði í þessari áætlun sem standast illa og á köflum einfaldlega ekki skoðun. Bara þær breytingar sem þarf að gera á aðalskipulagi varðandi Fljótagöng taka það langan tíma að þó að engar athugasemdir komi fram á auglýsingatímanum stenst tímaramminn sem settur er fram ekki. Eins þarf að vina deiliskipulög og hugsanlega umhverfismat á framkvæmdinni sem seinkar framkvæmdum enn frekar.

Þann 17. febrúar veltir Berglind Harpa Svavarsdóttir formaður SSA upp þeirri spurning hvort skipun Samgönguráðs sé fagleg og hafin yfir allan vafa. Við skoðun á því virðist það nú því miður ekki vera svo.

Þann 18. febrúar segir Jónína Brynjólfsdóttir forseti sveitarstjórnar Múlaþings að Innviðarráðherra hafi beinlínis gefið rangar eða í besta falli villandi upplýsingar við framlagningu samgönguáætlunar hvað varðar tímaramma Fljótaganga. Ekki verður betur séð við skoðun á þeim gögnum sem koma frá Vegagerðinni en það eigi við rök að styðjast.

Þann 20. febrúar segir síðan Ása Berglind Hjálmarsdóttir þingmaður Samfylkingarinnar og varaformaður Umhverfis og Samgöngunefndar Alþingis að hún hafi treyst orðum ráðherra og talið að hann hafi verið að segja satt og rétt frá þegar hann kynnti samgönguáætlun fyrir nefndinni. Auðvitað treysti hún orðum ráðherra. Hún eins og allir aðrir gerir einfaldlega ráð fyrir og treystir því að ráðherra stundi vandaða og góða stjórnsýslu. Að sjálfssögðu er það ákveðið áfall þega síðan kemur á daginn að svo virðist ekki vera. Það er því ekki óeðlileg krafa sem Jens Garðar Helgason þingmaður Sjálfsstæðisflokksins og nefndarmaður í Umhverfiso g Samgöngunefnd setur framm um að Innviðaráðherra komi fyrir Umhverfis og Samgöngunefnd Alþingis til að svara fyrir það sem upp er talið. Það er jú hlutverk Alþingis að veita framkvæmdavaldinu aðhald.

Eins er ekkert athugavert við það að Stjórnskipunar og Eftirlitsnefnd Alþingis skoði hvort Innviðaráðherra hafi farið frammúr þeim heimildum sem hann hefur í þeim undirbúningi fyrir Fljótagöng sem hafin er að því sem best verður séð án allara heimilda frá Alþingi.

Það hefur verið stefna Múlaþings fram til þessa að skifta sér ekki af framkvæmdum eða skipulögum í öðrum sveitarfélögum. Í ljósi atburða síðustu mánaða varðandi Samgönguáætlun er ljóst að það þarf að endurskoða þá stefnu.

Höfundur er varaformaður Umhverfis og Framkvæmdaráðs Múlaþings.

