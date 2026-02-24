Sólarpönk hugmyndafræðin sprettur upp sem andsvar við heimsendaspám og þeirri orðræðu að mannkynið og jörðin sé óhjákvæmilega á leið í hrun og teiknar í staðinn upp framtíðarsýn þar sem við lifum í sátt við náttúruna og hvert annað. Sólarpönk er valdeflandi og beinir athyglinni að því að manneskjan er skapandi, lífsglöð og ábyrg samfélagsvera sem vill láta gott af sér leiða. Í stað heimssýnar sem byggir á skorti og samkeppni, ótta og reiði, hvetur Sólarpönk okkur til að setja fram og ímynda okkur bjartari heimsmynd þar sem samvinna, gnægð og fegurð eru í forgrunni. Framtíðarsýn sem við viljum geta spegla’ okkur og börnin okkar í.
Það er ekki skortur á erfiðum og krefjandi viðfangsefnum í samfélaginu sem brýnt er að við tökumst á við. Fréttir af stríði, ógn, ofbeldi, spillingu, skautun og hamfarahlýnun fylla fréttatíma og samfélagsmiðla.
Jákvæðar og bjartsýnar fréttir eru þess eðlis að þær rata ekki eins á forsíðurnar. En hamfarafréttirnar ala á kvíða og varnarviðbragði og gera það að verkum að við forðumst fréttir, fyllumst vanmætti og erum þar af leiðandi ólíklegri til að leysa vandamál á skapandi og kraftmikinn hátt.
Jákvætt hugarfar eykur víðsýni og hugmyndaflug. Virkjum ímyndunaraflið, sjáum fyrir okkur heiminn sem við viljum byggja og tökum skref í þá átt. Um miðjan mars fer fram Sólarpönk: Bjartsýnishátíð á Akureyri. Þar verður lögð áhersla á að fjalla um það sem vel er gert í samfélaginu og sagt frá verkefnum sem hafa jákvæð áhrif á fólk og náttúru. Þátttakendur fá tækifæri til að kynnast Sólarpönki, fara á vinnustofur, listasmiðjur og hlusta á reynslusögur. Fyrirlesarar koma úr ólíkum áttum samfélagsins, menningu og listum, skapandi greinum, nýsköpun, viðskiptalífinu, umhverfis- og grasrótarhreyfingum. Listrænir viðburðir verða samofnir dagskránni og gestum boðið að vera virkir þátttakendur í gegnum samtal og samsköpun.
Markmið hátíðarinnar er að kynna Sólarpönk hugmyndafræðina, efla bjartsýni, gleði og von í samfélaginu í gegnum samtal, sköpun og samveru ásamt því að vera mótvægi við neikvæða umræðu, vaxandi kvíða og einmanaleika. Þegar neikvæðni, ógn og tortryggni fylla miðlana má segja að bjartsýni sé orðin það sjaldgæf að hún sé pönk!
