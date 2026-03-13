Skoðun

Hesturinn í um­ferðinni

Ólafur Gestur Arnalds skrifar

Þegar bíll situr pikkfastur í forarpytti er um að gera að stíga inngjöfina í botn og reyna að komast dýpra út í fenið. Eða hvað?  Þegar stór hluti þjóðarinnar situr fastur í umferðarteppu daginn langan, þá er náttúrulega um að gera að fjölga bara bílum í umferðinni.  Með svona 70-100 bílum á viku eins og nú er.  Og lengja hinar yndislegu stundir í þvögunni – taka slökunaræfingar, jógaöndun og hlusta á spekingana í útvarpinu úthúða áætlunum um bættar almenningssamgöngur.  Borgarlínu.

Náttúruheimspekingurinn Edward Abbey skilgreindi kúreka sem mann sem situr á hesti og horfir á afturendann á beljum allan daginn.  Hann sá ekkert rómantískt við það. Bílar hafa verið hluti af lífinu alla mína tíð.  En mér finnst betra að bíllinn hreyfist – það er eiginlega hugmyndin á bak við þá ágætu uppfinningu, bifreiðina.  Að sitja lengi starandi á afturendann á næsta bíl í umferðarþvögu, ja – það er eins og þetta með kúrekann.  Ekki heillandi hugmynd.

Það er annars merkilegt hvað Íslendingar eru fundvísir á að apa upp mistök annarra þjóða en horfa fram hjá því sem vel er gert.  Almenningssamgöngur eru víðast taldar meðal mikilvægustu lífsgæðanna í borgum Evrópu.  En við viljum náttúrulega ekki svona lausnir, vitum betur, þar sem við sitjum föst í bílahrúgunni, gott ef sjáum ekki í hyllingum hestvagna og hrossaskít á drullufor gatnakerfisins um þarsíðustu aldamót.  Já, það er þetta með „hestinn“... 

Ég er búinn að hlakka lengi til að fá góðar almenningssamgöngur. En hef nú tekið þann pól í hæðina að nenna ekki lengur að ræða Borgarlínuna og allt það.  Þið sem viljið horfa á afturljósin á næsta bíl allan daginn: verði ykkur að góðu.  Það er hópur fólks, aðallega eldra karlar á atkvæðaveiðum, sem hefur trumpað umræðu um betri samgöngur og látið skynsemina lönd og leið, enda er hún ekki vænlegur útgangspunktur í stjórnmálum nútímans.  Við kjósum yfir okkur það fólk sem við eigum skilið.  En „hesturinn“ er ekki minn kostur.  Ég keypti rafmagnshjól í gær.

Höfundur er fyrrverandi prófessor og áhugamaður um bættar almenningssamgöngur.

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið