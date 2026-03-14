Ábyrgðarleysi í fiskeldi undir formerkjum uppbyggingar Björn Gunnar Jónsson skrifar 14. mars 2026 08:02 Í gær birti forstjóri Arctic fish Daníel Jakobsson grein er varðar atvinnuuppbyggingu í kring um fiskeldi á vestfjörðum. Hann lagði fram mynd um brotna byggð sem hafi síðan orðið umbylt af atvinnu uppbyggingu og byggðin hafi blómstrað á ný. Það getur vel verið að byggðin á vestfjörðum hafi blómstrað en hver er fórnarkostnaðurinn? Ábyrgt fiskeldi? Daníel er verulega brattur og segir að verið sé byggja upp ábyrgt fiskeldi og að einnig sé verið að “nýta auðlindir svæðisins á ábyrgan hátt.”. Ég veit ekki betur en að fyrirtæki Daníels sé einmitt valdur af einni af stærstu slysasleppingu sem hefur átt sér stað við Íslandsstrendur af kynþroska, fullvaxta norskum eldislaxi í Patreksfirði árið 2023. Við slysasleppingu þessarar framandi tegundar í íslenskri náttúru, er íslenska laxastofninum stefnt í hættu og þar með lífsviðurværum 2500 lögbýla á íslandi sem reiða sig á tekjur af laxveiðum. Óvitað er hverjar afleiðingar þessa “slys” Daniels eru, en taka verður fram að sleppingar sem þessar eru ekkert slys heldur fyrirsjáanleg afleiðing þessarar framleiðsluaðferðar. Síðan er alls óvíst um öll þau óskráðu strok úr sjókvíum og endalausa leka af seiðum sem erlendar rannsóknir og innlend gögn benda til að sé allt að fjórfalt meira en opinberar tölur sýna, sem leiðir til þess að verulegt magn eldisfisks sleppur út, nær kynþroska og gengur síðan upp í íslenskar ár, með alvarlegum og varanlegum afleiðingum fyrir villta laxastofna. Það er að engu leyti ábyrgt að notast við þessa framleiðsluaðferð í fiskeldi. Framleiðsluaðferð sem losar úrgang óhindrað í hafið sem er líkt og skólp frá 880.000 manns á ári hverju. Framleiðsluaðferð sem skapar aðstæður fyrir afar mikið magn laxalúsar, sem étur hold laxins og annara nytjafiska. Svo mikil er lúsin að meðal annars hefur fyrirtæki Daníels þurft ítrekað að grípa til skordýraeiturs ( til upplýsinga hefur verið notast við lúsaeitur 75 sinnum á Vestfjörðum frá árinu 2017) til að reyna að halda henni í skefjum, með ófyrirséðum áhrifum á lífríki hafsins. Þá ber einnig að nefna þau miklu afföll sem einkenna þessa framleiðslu, en þau nema að jafnaði yfir 20% á ári. Slík dánartíðni er óvenju há í matvælaframleiðslu og bendir hún til þess að aðbúnaður, heilbrigði og lífsskilyrði eldisfiskanna séu langt frá því að uppfylla grunnkröfur um dýravelferð. Sjókvíeldi og hagsmunir samfélagsins Það er auðséð að það er ekkert sem kallast ábyrgt fiskeldi á vestfjörðum, raunar er það mjög óabyrgt. Engu að síður er óumdeilt að greinin skapar störf, líkt og aðrar atvinnugreinar en sjálfur hefur Daníel nýlega lækkað laun starfsmanna sinna og fært til fóðurstöð fyrirtækisins á Ísafjörð, en áður hafði fóðurstöðin verið til húsa á Þingeyri. Arctic fish er ekki þarna til þess að skapa störf og mynda blómlegar byggðir heldur til þess að notast við íslenska náttúru og íslensk skilyrði til þess að græða fé. Þau skeyta engu að leggja hagsmuni bænda og eigenda lögbýla hér á landi sem reiða sig á tekjur af laxveiðihlunnindum á vogarskálarnar. Það skal teljast ásættanlegur fórnarkostnaður. Höfundur er laganemi og leiðsögumaður í laxveiði. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Hvað gerist ef meirihlutinn segir „já“ í sumar? Jón Pétur Zimsen Skoðun Halldór 14.03.2026 Agnar Már Másson Halldór Kerfið er brotið af því þú þolir það þannig Anna Bergþórsdóttir Skoðun Hjúkrunarfræðingurinn sem skuldar meira, græðir helling og vill kíkja í pakka Haraldur Ólafsson Skoðun Enn og aftur, Alma Möller Arnar Helgi Lárusson Skoðun Davíð kvaddur Ámundi Loftsson Skoðun Heppni hjúkrunarfræðingurinn sem á að græða helling Berglind Guðmundsdóttir Skoðun Ábyrgðarleysi í fiskeldi undir formerkjum uppbyggingar Björn Gunnar Jónsson Skoðun Sameign þjóðarinnar — eða stærsta tilfærsla auðlinda í sögu Íslands? Vilhelm Jónsson Skoðun Þorgerður Katrín treystir ekki þjóðinni Hjörvar Sigurðsson Skoðun Skoðun Skoðun Ábyrgðarleysi í fiskeldi undir formerkjum uppbyggingar Björn Gunnar Jónsson skrifar Skoðun Hvað gerist ef meirihlutinn segir „já“ í sumar? Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Kerfið er brotið af því þú þolir það þannig Anna Bergþórsdóttir skrifar Skoðun Til leiðtoga í stjórnmálum og stjórnsýslu: Málefni barna og ungmenna Þóra Björg Jónsdóttir skrifar Skoðun Skerðing í Kópavogi Stefán Vilbergsson skrifar Skoðun Sigurvíma Trump Hannes Örn Blandon skrifar Skoðun Hesturinn í umferðinni Ólafur Gestur Arnalds skrifar Skoðun Hvað er eldsneytið þitt? Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar Skoðun Er ESB „hnignunarbandalag“? Jean-Rémi Chareyre skrifar Skoðun Heppni hjúkrunarfræðingurinn sem á að græða helling Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Davíð kvaddur Ámundi Loftsson skrifar Skoðun Hvað gerðist með „sérlausn“ Írlands? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Kennsla í skugga skráninga Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar Skoðun Hvað hefur oddviti Framsóknar í Kópavogi að fela? Theodóra Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Loftslagspólitík sem gagnast bændum Jóhann Páll Jóhannsson skrifar Skoðun Þorgerður Katrín treystir ekki þjóðinni Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Kaþólska kirkjan og uppbygging íslensks heilbrigðiskerfis Árni Már Jensson skrifar Skoðun Kópavogsleiðin er merkilegt fyrirbæri Tinna Gunnur Bjarnadóttir skrifar Skoðun Ófrjósemi og andleg líðan Ástdís Pálsdóttir Bang skrifar Skoðun Til hamingju, Kópavogsbúar – þið eigið von á góðu! Elísabet Sveinsdóttir skrifar Skoðun Við erum að taka hlutverkin frá eldra fólki Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar Skoðun Að byggja upp samfélagslegt umboð í afskekktum samfélögum: Hvernig ábyrgt fiskeldi styrkir Vestfirðina Daníel Jakobsson skrifar Skoðun Hvernig verjum við Ísland? Finnur Beck skrifar Skoðun Enn og aftur, Alma Möller Arnar Helgi Lárusson skrifar Skoðun Reikniskekkja Viðreisnar í Kópavogi Orri Vignir Hlöðversson skrifar Skoðun Betri svefn – Betra líf Erla Björnsdóttir skrifar Skoðun Í Evrópusambandinu eru réttindi verkafólks á forsendum markaðarins Ágúst Valves Jóhannesson skrifar Skoðun Þjóðaröryggishætta Nýja Landspítalans Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Lygin um að á Íslandi sé nauðgunarmenning Huginn Þór Grétarsson skrifar Skoðun Um lýðfullveldi Aðalsteinn Júlíus Magnússn skrifar Sjá meira