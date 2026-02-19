Skoðun

Kemst ég örugg­lega út?

Birgir Finnsson skrifar

Í kjölfar brunans mannskæða í Sviss á gamlárskvöld varð mikil umræða um brunavarnir og öryggi gesta á veitinga- og skemmtistöðum.

Skv. grein 9.1.3 í byggingarreglugerð falla veitinga- og skemmtistaðir í notkunarflokk 2 sem skilgreindur er á eftirfarandi hátt:

“Mannvirki eða rými þar sem gert er ráð fyrir að fólk geti safnast saman. Ekki er gert ráð fyrir að fólk gisti innan mannvirkisins. Fólk sem er í mannvirkinu er ekki allt nægjanlega kunnugt umhverfinu til að þekkja flóttaleiðir en er almennt fært um að bjarga sér sjálft út úr mannvirkinu eða á öruggt svæði við eldsvoða.”

Hér er því sérstaklega mikilvægt að hafa í huga að flóttaleiðir verða að vera sýnilegar og vel merktar fyrir gesti sem þekkja ekki til þeirra.

Þegar veitinga- og skemmtistaðir sækja um rekstrarleyfi þarf eigandi/rekstraraðili að uppfylla ýmis skilyrði áður en hægt er að opna staðinn. Meðal annars þarf umsögn frá slökkviliði, sem fer yfir samþykkta aðaluppdrætti/hönnunargögn og hvort þau samræmist fyrirhugaðri notkun. Í yfirferð sinni metur slökkviliðið ýmis atriði eins og:

  • Brunaviðvörun
  • Flóttaleiðir og möguleika til öruggrar rýmingar
  • Leiðar- og neyðarlýsingu ásamt flóttaleiðamerkingum
  • Hámarksfjölda gesta miðað við samþykkta hönnun flóttaleiða
  • Klæðningar, lofta og veggja
  • Brunahólfun
  • Slökkvibúnað, slökkvitæki og sjálfvirk slökkvikerfi

SHS hefur reglulegt eftirlit með veitinga- og skemmtistöðum til að fylgja því eftir að brunavarnir séu í lagi.

Mikilvægt er að hafa í huga að í flestum tilfellum eru breytingar á húsnæði byggingaleyfisskyldar, enda geta breytingar haft áhrif á ýmsa þætti brunavarna t.d. flóttaleiðir og brunahólfun. Í tengslum við breytingar skapast oft tækifæri til þess að uppfæra og auka brunavarnir í takt við þróun og nútímakröfur í málaflokknum.

Höfundur er settur slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu.

