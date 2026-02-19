Kemst ég örugglega út? Birgir Finnsson skrifar 19. febrúar 2026 12:32 Í kjölfar brunans mannskæða í Sviss á gamlárskvöld varð mikil umræða um brunavarnir og öryggi gesta á veitinga- og skemmtistöðum. Skv. grein 9.1.3 í byggingarreglugerð falla veitinga- og skemmtistaðir í notkunarflokk 2 sem skilgreindur er á eftirfarandi hátt: “Mannvirki eða rými þar sem gert er ráð fyrir að fólk geti safnast saman. Ekki er gert ráð fyrir að fólk gisti innan mannvirkisins. Fólk sem er í mannvirkinu er ekki allt nægjanlega kunnugt umhverfinu til að þekkja flóttaleiðir en er almennt fært um að bjarga sér sjálft út úr mannvirkinu eða á öruggt svæði við eldsvoða.” Hér er því sérstaklega mikilvægt að hafa í huga að flóttaleiðir verða að vera sýnilegar og vel merktar fyrir gesti sem þekkja ekki til þeirra. Þegar veitinga- og skemmtistaðir sækja um rekstrarleyfi þarf eigandi/rekstraraðili að uppfylla ýmis skilyrði áður en hægt er að opna staðinn. Meðal annars þarf umsögn frá slökkviliði, sem fer yfir samþykkta aðaluppdrætti/hönnunargögn og hvort þau samræmist fyrirhugaðri notkun. Í yfirferð sinni metur slökkviliðið ýmis atriði eins og: Brunaviðvörun Flóttaleiðir og möguleika til öruggrar rýmingar Leiðar- og neyðarlýsingu ásamt flóttaleiðamerkingum Hámarksfjölda gesta miðað við samþykkta hönnun flóttaleiða Klæðningar, lofta og veggja Brunahólfun Slökkvibúnað, slökkvitæki og sjálfvirk slökkvikerfi SHS hefur reglulegt eftirlit með veitinga- og skemmtistöðum til að fylgja því eftir að brunavarnir séu í lagi. Mikilvægt er að hafa í huga að í flestum tilfellum eru breytingar á húsnæði byggingaleyfisskyldar, enda geta breytingar haft áhrif á ýmsa þætti brunavarna t.d. flóttaleiðir og brunahólfun. Í tengslum við breytingar skapast oft tækifæri til þess að uppfæra og auka brunavarnir í takt við þróun og nútímakröfur í málaflokknum.

Höfundur er settur slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu. 