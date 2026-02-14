Í umræðunni um skipulag og þéttingu byggðar á höfuðborgarsvæðinu hefur lengi verið haldið fram að Reykjavík sé miklu dreifðari en sambærilegar borgir í nágrannalöndum. Þessi fullyrðing hefur jafnvel verið notuð sem rök fyrir stórum breytingum á skipulagi og samgöngum. En þegar rýnt er í alþjóðleg gögn kemur í ljós að þessi forsenda stenst ekki.
Oft er miðað við lögsögumörk borga þegar þéttleiki er reiknaður. Það er óraunhæft, sérstaklega í Reykjavík þar sem stór svæði innan borgarmarka eru óbyggð. Einnig er algengt að bera Reykjavík saman við stórborgir sem eru margfalt stærri og með miklu þéttari miðjur. Slíkur samanburður er mjög villandi.
Ef bera á Reykjavík saman við aðrar borgir þarf að miða við sambærilega stórar borgir og nota alþjóðlega samræmd viðmið.
GHSL gagnasafnið (Global Human Settlement Layer) er þróað af Framkvæmdastjórn ESB. Byggt er á viðamikilli úrvinnslu á Landsat gervihnattamyndum og lýðfræðilegum gögnum frá öllum löndum heims. Notað er DECURBA viðmið Sameinuðu þjóðanna þar sem þéttleiki byggðar er skilgreindur á sama hátt í öllum löndum.
Samkvæmt þessum gögnum er þéttleiki byggðar á höfuðborgarsvæðinu 2.133 íbúar á ferkílómetra.
Þegar Reykjavík er borin saman við borgir í Norður-Evrópu og Norður-Ameríku með 100–300 þúsund íbúa kemur í ljós að:
Þegar litið er á vegið meðaltal þéttleika borga í 12 nágrannalöndum er Ísland í miðjum hóp.
Gögnin sýna að Reykjavík er hvorki óvenju dreifð né óvenju þétt. Hún er einfaldlega nálægt meðallagi þéttbyggð borg miðað við stærð sína og landfræðilega stöðu. Það er því ekki rétt að byggja skipulagsstefnu á þeirri hugmynd að Reykjavík sé eitthvert frávik í alþjóðlegum samanburði.
Ef markmiðið er að bæta samgöngur, draga úr útþenslu eða styrkja borgarformið, þá þarf að ræða þau markmið á eigin forsendum, ekki á mýtu um að Reykjavík sé „óeðlilega dreifð“.
Hægt er að skoða GHSL gögnin myndrænt á:
Þar má sjá þéttleika byggðar í þúsundum borga um allan heim og bera saman á samræmdan og hlutlausan hátt.
Meðfylgjandi gröf eru unnin upp úr þessum gögnum.
Höfundur er verkfræðingur.
Finnur Hrafn Jónsson skrifar
Sigfús Aðalsteinsson,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson skrifar
Guðrún Árný Guðmundsdóttir skrifar
Gunnlaugur Már Briem skrifar
Guðni Freyr Öfjörð skrifar
Stefán Jón Haftein,Oddný Harðardóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir skrifar
Aron Ólafsson skrifar
Halldór Víglundsson: skrifar
Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar
Konráð S. Guðjónsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Brynja Ragnarsdóttir skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Dagur Fannar Magnússon skrifar
Jóhanna Pálsdóttir ,Hákon Skúlason skrifar
Árni Stefán Árnason skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Hildur Helgadóttir,Margrét Guðjónsdóttir skrifar
Auður Hrefna Guðmundsdóttir skrifar
Björk Jónsdóttir skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar
Guðmundur Finnbogason,Jakob Fríman Þorsteinsson skrifar
Kristinn Snær Guðjónsson skrifar
Guðríður Eldey Arnardóttir skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Steinar Óli Sigfússon skrifar
Ómar R. Valdimarsson skrifar