Við í Framsókn kjósum okkur formann á sunnudaginn. Þá ræðst hvort okkur framsóknarfólki beri gæfa til að kjósa öflugan leiðtoga til þess að leiða flokkinnn úr þeim djúpa dal sem hann er í dag. Nýjum formanni bíður það hlutverk að færa flokkinn aftur að samvinnu rótum hans um leið og hún svarar kalli nútímans um skýrt hlutverk. Við stuðningsfólk flokksins höfum oft ekki verið ánægð með hvernig skilaboð hafa komið frá flokknum og þingflokknum. Við höfum jafnvel ekki skilið þau né tengt við þau í okkar tryggu rótum.
Þetta á þó ekki við skilaboð Lilju Daggar Alfreðsdóttur. Hún hefur sýnt einbeitingu og festu í þeim málum sem hún hefur tekið að sér. Lilja er föst fyrir en um leið snjöll að leiða fram lausnir. Slíka formann þurfum við í stjórnmálinn í dag bæði Framsókn sem og Ísland.
Lilja talar skýrt um okkar mikilvægustu mál og þess vegna vitum við hvar hún stendur í efnahagsmálum, menntamálum, jafnrétti og samvinnuhugsjón. Hún er skýr andstæðingur aðild Íslands að Evrópusambandinu og við vitum að bókun 35 er henni ekki að skapi. Efnahagsmál, alþjóðamál, lífsgæði, nauðsyn fæðuöryggis, menningarmál, landbúnaðar og byggðar um allt land allt þetta tengir Lilja saman í framsýna heildarsýn fyrir Ísland.
Við höfum undanfarið séð að Lilja hefur ekki farið í manninn í baráttunni. Hún er málefnaleg og ber yfirbragð trausts. Engin stjórnmálamaður utan þings hefur verið jafn áberandi og Lilja í fjölmiðlum síðustu misseri og það skýrist af því að hún hefur eitthvað að segja og boða um þá heimsmynd sem nú blasir við okkur. Staða flokksins og verkefnin framundan eru slík að formaður flokksins þarf að geta verið frjálsari við í uppbyggingunni og þá er kostur að vera ekki bundin við atkvæðagreiðslur í stjórnarandstöðu.
Það sem skiptir ekki síður máli er að Lilja Dögg Alfreðsdóttir er frábær í að hvetja fólk áfram til dáða og ekki skemmir fyrir hvað hún er skemmtileg manneskja. Hún er virt af öðrum stjórnmálamönnum fyrir sína festu og skilning á grunnstoðum Íslands. Til að byggja flokkin aftur upp þurfum við formann sem við og ekki síður aðrir geta treyst og þar ber Lilja af.
Framsóknarfólk, veljum okkur sterkan og framsýnan leiðtoga!
Höfundur er Framsóknarmaður.
