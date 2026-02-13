Skoðun

Dýra­læknir í stað bráða­mót­töku LHS

Árni Stefán Árnason skrifar

Hörmulegar fréttir af bráðamóttöku LHS vekja ugg. Stjórnleysi ríkisstjórnarinnar virðist algert.

Nýlega var ég fyrir slysi og opnaðist stórt blæðandi sár á handlegg mínum

Ég hugsaði strax: ég nenni ekki inn á bráðamóttöku til að bíða það alla nóttina eftir að sárið verði saumað.

Ég skellti því sterku límbandi á það í þrjá daga.

Í göngutúr gekk ég fram á dýralækni sem ég kannast við og tókum við spjall en ég þekki nokkuð marga dýralækna á Íslandi vegna dýrahalds og áhuga á dýravernd.

Ég nefndi sárið. Hann sagði sýndu mér. Ég sýndi honum og hann sagði: hittu mig eftir klst. tökum kaffibolla og ég sauma þetta og geng frá svo þér líði betur.- Sárið er gróið.

Stjórnarfar á Íslandi undir stjórn núverandi ríkisstjórnar er komið út fyrir öll velsæmismörk, lýðheilsu er ógnað. Þetta smitast all rækilega inn í stofnanir undir ráðuneytum. Vandvirkni þeirra í málsferð er orðin harla slök einkum þó einnar sem ég hef oft skrifað um og tengist einmitt dýravernd. Stofnunin er hrunin. Ráðherra gerir ekki neitt.

Við kunnum einfaldlega ekki að reka samfélag eins og Sigurður Sigurðsson skrifar um í skoðun á visir.is í gær. Sama hvaða flokkar stjórna. Við erum í vöndum málum. Þrír hagfræðingar, í ríkisstjórn og Seðlabanka rembast við að afnema fjárhagslegt ofbeldi á Íslandi, þeim gengur ekkert í því verkefni.

Höfundur er dýraverndarlögfræðingur.

Árni Stefán Árnason

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

Ekki ég!

Vilborg Gunnarsdóttir skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið