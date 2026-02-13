Dýralæknir í stað bráðamóttöku LHS Árni Stefán Árnason skrifar 13. febrúar 2026 10:03 Hörmulegar fréttir af bráðamóttöku LHS vekja ugg. Stjórnleysi ríkisstjórnarinnar virðist algert. Nýlega var ég fyrir slysi og opnaðist stórt blæðandi sár á handlegg mínum Ég hugsaði strax: ég nenni ekki inn á bráðamóttöku til að bíða það alla nóttina eftir að sárið verði saumað. Ég skellti því sterku límbandi á það í þrjá daga. Í göngutúr gekk ég fram á dýralækni sem ég kannast við og tókum við spjall en ég þekki nokkuð marga dýralækna á Íslandi vegna dýrahalds og áhuga á dýravernd. Ég nefndi sárið. Hann sagði sýndu mér. Ég sýndi honum og hann sagði: hittu mig eftir klst. tökum kaffibolla og ég sauma þetta og geng frá svo þér líði betur.- Sárið er gróið. Stjórnarfar á Íslandi undir stjórn núverandi ríkisstjórnar er komið út fyrir öll velsæmismörk, lýðheilsu er ógnað. Þetta smitast all rækilega inn í stofnanir undir ráðuneytum. Vandvirkni þeirra í málsferð er orðin harla slök einkum þó einnar sem ég hef oft skrifað um og tengist einmitt dýravernd. Stofnunin er hrunin. Ráðherra gerir ekki neitt. Við kunnum einfaldlega ekki að reka samfélag eins og Sigurður Sigurðsson skrifar um í skoðun á visir.is í gær. Sama hvaða flokkar stjórna. Við erum í vöndum málum. Þrír hagfræðingar, í ríkisstjórn og Seðlabanka rembast við að afnema fjárhagslegt ofbeldi á Íslandi, þeim gengur ekkert í því verkefni. Höfundur er dýraverndarlögfræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Árni Stefán Árnason Mest lesið Misskilningur um launavísitöluna Ragnar Þór Ingólfsson Skoðun Malta fékk ekki varanlegar undanþágur Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð Sandra B. Franks Skoðun Fórnarkostnaður samfélagsmiðlabanns Halldóra Mogensen Skoðun Dýralæknir í stað bráðamóttöku LHS Árni Stefán Árnason Skoðun Íslenska bótakerfið er orðið aðdráttarafl Lárus Guðmundsson Skoðun Hvað þarf Framsókn? Guðmundur Baldvin Guðmundsson Skoðun Er verið að eyðileggja laxveiðiár landsins? Kristján Ingimarsson Skoðun Ánægja íbúa í Hveragerði: Ekki er allt sem sýnist Sigmar Karlsson Skoðun Leiðtoginn Lilja Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Þegar lausnin er alltaf stofnun Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar Skoðun Formann eða leiðtoga? Einar Bárðarson skrifar Skoðun Leiðtoginn Lilja Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Dulbúinn geðþótti umhverfisráðherra Pétur Halldórsson skrifar Skoðun Dýralæknir í stað bráðamóttöku LHS Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð Sandra B. Franks skrifar Skoðun Fórnarkostnaður samfélagsmiðlabanns Halldóra Mogensen skrifar Skoðun Niðurskurðarkrafa Landspítalans fer í stríðsrekstur Sveinn Hjörtur Guðfinnsson skrifar Skoðun Rómantískt reikningakvöld á Valentínusardegi Þóra Valný Yngvadóttir skrifar Skoðun Malta fékk ekki varanlegar undanþágur Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Misskilningur um launavísitöluna Ragnar Þór Ingólfsson skrifar Skoðun Pepparinn og áttavitinn Guðveig Lind Eyglóardóttir,Sonja Lind Estrajher Eyglóardóttir skrifar Skoðun Hvað þarf Framsókn? Guðmundur Baldvin Guðmundsson skrifar Skoðun Er verið að eyðileggja laxveiðiár landsins? Kristján Ingimarsson skrifar Skoðun Kúba og sviftingar í heimsmálunum Gylfi Páll Hersir skrifar Skoðun Ekki ég! Vilborg Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Þjóðarmorðingjar á meðal vor? Guðjón Idir skrifar Skoðun Náttúrustofur: lykilstofnanir skornar niður Hulda Birna Albertsdóttir skrifar Skoðun Með allt undir í rauðri viðvörun Einar Bárðarson skrifar Skoðun Mannfjandsamleg stefna á bráðamóttökunni Rósa Guðbjartsdóttir skrifar Skoðun Hættum þessu hálfkáki Margrét Kristmannsdóttir skrifar Skoðun Íslenska bótakerfið er orðið aðdráttarafl Lárus Guðmundsson skrifar Skoðun Að vera með lausa skrúfu Inga Bryndís Árnadóttir skrifar Skoðun Ég kýs Ingibjörgu Isaksen Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar Skoðun Er skynsamlegt að fækka þeim sem læra íslensku? Haraldur Bernharðsson,Guðrún Lárusdóttir,Hafsteinn Einarsson,Heimir Freyr Viðarsson,Ingólfur Vilhjálmur Gíslason,Kolbrún Friðriksdóttir,Piergiorgio Consagra,Þóra Másdóttir skrifar Skoðun Ánægja íbúa í Hveragerði: Ekki er allt sem sýnist Sigmar Karlsson skrifar Skoðun Hvar getur þú skorið niður 200.000 krónur? Heiða Ingimarsdóttir skrifar Skoðun Bráðamóttaka í neyð – milljarðar í byggingu Vilhelm Jónsson skrifar Skoðun Hvað kostar 100 milljarða á ári? Sigrún Unnsteinsdóttir skrifar Skoðun Hvað þýðir það að vera leiðtogi? Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar Sjá meira