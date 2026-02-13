Um þessar mundir er Valentínusardagur, dagur rómantíkur og ástar sem kenndur er við heilagan Valentínus, kristinn píslarvott sem sagður er hafa á þriðju öld eftir Krist greitt fyrir með lífi sínu að hafa gefið ástfangin pör saman. Enn í dag lifir minning heilags Valentínusar í öllum blómunum, kortunum og smágjöfunum sem fólk sendir sínum heittelskuðu sem vott um væntumþykju og virðingu.
Betra en rósavöndur
En kannski er besta gjöfin ekki rósavöndur heldur heiðarlegt samtal um fjárhagslega ábyrgð.
Það er nefnilega erfitt að viðhalda rómantíkinni ef óskipulag er á fjármálunum. Peningaáhyggjur eru ein algengasta orsök ágreinings í parasamböndum. Fjárhagslegur óviðráðanleiki og ólík viðhorf til eyðslu getur svo sannarlega grafið undan samstöðu og trausti í annars ágætu sambandi.
Til að hlúa að rómantíkinni má ekki gleyma að hlúa að fjármálunum.
Rómantískt reikningakvöld
Í stað þess að leyfa fjármálunum að vera dulinn skað- og spennuvaldur í sambandinu má breyta þeim í opinskátt samvinnuverkefni. Mánaðarlegt stefnumót yfir reikningunum þarf ekki að vera þurrt og leiðinlegt. Kveikið á kertum, veljið tónlist við hæfi, hellið upp á gott te eða sækið annan uppáhalds drykk og farið saman yfir stöðu mála. Hvernig lítur mánuðurinn út, hvað gekk vel og hverju má breyta og hvað má bæta? Hvað er framundan? Eru markmiðin enn þau sömu og einu sinni var lagt upp með?
Stundin snýst ekki um að lauma inn skömm hjá þeim sem þú deilir fjármálum með heldur að efla heiðarleika ykkar og samstöðu.
Par sem setur sér sameiginleg fjárhagsleg markmið - hvort sem það er ferðalag, fasteignakaup, aukinn sparnaður eða meiri sveigjanleiki í daglegu lífi – styrkir liðsheildina í sambandinu: Við erum saman í liði og stefnum að sameiginlegu markmiði.
Fjárhagsleg heilsa er hluti af vellíðan
Nýlegar rannsóknir á velferð einstaklinga sýna að fjármál lita í síauknum mæli upplifun okkar á lífsgæðum og öryggi í tilverunni. Hugtakið fjárhagsleg heilsa merkir að fjármálin styðji við markmið okkar í lífinu og að okkur lífið vel með fjármálin okkar. Fjárhagsleg meðvitund merkir að við þekkjum nákvæmlega stöðuna í fjármálunum: Hvað kemur inn? Hvað fer út? Í hvað viljum við raunverulega nota peningana okkar?
Viðhorf okkar til peninga skiptir hér sköpum. Ef við lítum á sparnað sem hömlur upplifum við hann sem fórn. Ef við lítum aftur á móti á sparnað sem frelsi – möguleika til að velja – gjörbreytist samtalið á rómantíska reikningakvöldinu okkar.
Það er hægt að læra að byggja upp heilbrigt hugarfar og viðhorf til fjármála. Með einföldum aðferðum og markvissum sparnaði skapast betra svigrúm í peningamálum. Sparnaður er ekki bara upphæð í banka heldur heilsuefling þar sem honum fylgir ró í taugakerfi og maga.
Ástin þarf öryggi.
Á sama hátt og við hugum að líkamlegri og andlegri heilsu alla daga þurfum við að fylgjast reglulega með fjárhagslegri heilsu okkar. Með því að taka stöðuna í sameiningu í hverjum mánuði gefst tækifæri til að rétta kúrsinn þegar aðstæður breytast – ný vinna, barneignir, veikindi eða einfaldlega áherslubreytingar í lífinu.
Rómantík snýst ekki bara um ástarjátningar og átján rauðar rósir. Hún snýst um að standa saman vörð um veruleikann. Kannski er fallegasta Valentínusargjöfin ekki sú sem kostar mest heldur sú ákvörðun að setjast niður saman, hjálpast að við tölurnar og segja: ,,Við ætlum að byggja okkur líf saman – og líka fjárhaginn“.
Það er ást í verki.
Höfundur er fjármálaráðgjafi hjá Val og virði
