Banaslys á sjúkrahúsum: reynsla sem þarf að læra af Gunnar Salvarsson skrifar 5. febrúar 2026 11:00 Í þekktri munnmælasögu er haft eftir orðheppnum manni að það sé aðeins fyrir hrausta að leggjast inn á sjúkrahús. Lengi vel taldi ég þetta leik að þversögnum fremur en kaldhæðni, ekki raunsanna lýsingu á ástandi heilbrigðismála. Fráleitt hvarflaði að mér að í þessum orðum kynni að felast ábending um að sjúkrahús væru ekki endilega öruggustu staðir samfélagsins. Allir vita að líf margra fjarar út á sjúkrahúsum. Þar dregur mjög veikt fólk síðasta andann og nýtur umönnunar og hlýju starfsfólks allt til hinstu stundar. Enginn fer í gegnum lífið án þess að upplifa andlát nákomins og standa við dánarbeð ættingja eða vinar. Íslenska heilbrigðiskerfið var um langt árabil rómað fyrir góða þjónustu og jafnvel talið með þeim bestu í heiminum. Af umræðu síðustu ára má þó draga þá ályktun að gæðum hafi af ýmsum ástæðum hrakað. Sú tilfinning hefur setið í mér, ekki síst í ljósi þess að tveir nákomnir ættingjar mínir hafa á síðustu árum látist af völdum banaslysa á sjúkrahúsum. Í fyrra tilvikinu var um að ræða mann sem lést á gólfi móttöku Hjartagáttar Landspítalans við Hringbraut vegna mikils blóðmissis. Hann fékk að öllum líkindum aðsvif þegar hann beið eftir því að slá inn kennitölu sína á tölvuskjá. Við það féll hann aftur fyrir sig á öryggisgler með málmþráðum. Þegar glerið brotnaði stóðu málmþræðirnir út og skárust inn í höfuðkúpuna og honum blæddi út á svipstundu. Maðurinn hafði verið hjartveikur mánuðina á undan eftir misheppnaða hjartaþræðingu þar sem hluti hjartavöðvans varð óvirkur. Þreklítill og mæðinn kom hann inn á Hjartagáttina og lá þar örendur skömmu síðar. Af hálfu sjúkrahússins var litið svo á að hjartveikin hefði verið meginorsök andlátsins. Slysið var þannig skrifað á undirliggjandi sjúkdóm, en ekki aðbúnað í móttökunni, þrátt fyrir að öryggisglerið hafi augljóslega ekki staðist það álag sem það hefði átt að tryggja. Þvert á móti varð það manninum að bana. Í síðara tilvikinu var um að ræða aldraðan mann sem fann skyndilega fyrir örmögnun og svima. Hringt var á sjúkrabíl og hann fluttur á bráðadeildina í Fossvogi. Sjúkraflutningsmenn höfðu samband við aðstandanda sem greindi stuttlega frá sjúkrasögu mannsins og fyrri innlögnum. Þegar aðstandendur heimsóttu hann um kvöldið var hann þokkalega hress. Hjúkrunarfræðingur mældi blóðþrýsting hans bæði liggjandi og standandi og reyndist munur á mælingum verulegur eftir stöðu. Að mati starfsmannsins var meginverkefnið að finna skýringar á þeim mun. Næsta dag var áfram leitað skýringa á svima og máttleysi. Maðurinn var þá enn málhress og lét vel af sér. Á þriðja degi var hann fluttur upp á aðra deild sjúkrahússins. Þá kom í ljós að hann var lærbrotinn! Hann þyrfti óhjákvæmilega að fara í erfiða aðgerð. Samhliða því átti hann erfitt með að kyngja og neyta matar. Aðgerðin sjálf tókst vel en heilsu hans hafði augljóslega hrakað. Hann kvartaði þá sérstaklega undan miklum verkjum í olnboga. Í ljós kom að hann var einnig með beinbrot við olnboga og þurfti í aðra aðgerð. Eftir þessar hremmingar dró verulega af honum. Hann hætti að mestu leyti að nærast og á fáeinum dögum varð ljóst að hann ætti skammt eftir ólifað. Aðstandendur fengu aldrei skýra mynd af því hvað nákvæmlega hafði gerst. Þeir voru hins vegar í litlum vafa um að maðurinn hefði dottið fram úr rúmi sínu meðan hann dvaldi á bráðadeildinni og við það brotið bæði lærlegg og bein í olnboga. Í fyrstu hélt hjúkrunarfræðingur því fram að maðurinn hefði komið lærbrotinn á bráðadeildina, sem samræmdist engan veginn atburðarásinni. Síðar viðurkenndi annar starfsmaður að hugsanlega hefði maðurinn legið í einu af „gömlu“ rúmunum á deildinni. Byltunni úr rúminu niður á gólf verður vart lýst öðruvísi en sem banaslysi. Maðurinn kom inn á sjúkrahús vegna svima og þróttleysis. Hálfum mánuði síðar sló hjarta hans í hinsta sinn. Þessi grein er ekki skrifuð til þess að leita uppi sökudólga né til að sverta það góða starf sem starfsfólk sjúkrahúsa vinnur við erfiðar aðstæður. Það á ekki síst við um bráðadeildina í Fossvegi, þar sem aðstæður, álag og ófyrirsjáanleg atvik eru daglegt brauð. Banaslys á sjúkrahúsum eiga ekki að gerast. Þegar þau gerast verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur. Höfundur er fyrrverandi frétta- og dagskrárgerðarmaður. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Gunnar Salvarsson Mest lesið Ég veit hvern ég styð Elliði Vignisson Skoðun Af hverju endurbætt Suðurlandsbraut? Atli Björn Levy Skoðun Toyotan, sviðasultan & kötturinn Árni Stefán Árnason Skoðun Er Borgarlínan metnaðarfull framtíðarsýn eða tálsýn? Kristín Thoroddsen Skoðun Aðgerðarleysi er ákvörðun, hún bitnar á börnunum Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir Skoðun Offita er ekki tilviljun – hún er kerfisvandi Elísabet Reynisdóttir Skoðun Að byggja upp samfélag Pétur Björgvin Sveinsson Skoðun Frelsið til að skipta um skoðun Ásgeir Jónsson Skoðun Samstaða um varnarmál Pawel Bartoszek,Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir Skoðun Hvað getur frístundaheimili gert fyrir barnið þitt? Gísli Ólafsson Skoðun Skoðun Skoðun Banaslys á sjúkrahúsum: reynsla sem þarf að læra af Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Heilbrigðisþjónusta fyrir sum Telma Sigtryggsdóttir,Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Offita er ekki tilviljun – hún er kerfisvandi Elísabet Reynisdóttir skrifar Skoðun Er Borgarlínan metnaðarfull framtíðarsýn eða tálsýn? Kristín Thoroddsen skrifar Skoðun Toyotan, sviðasultan & kötturinn Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Ég veit hvern ég styð Elliði Vignisson skrifar Skoðun Hvað getur frístundaheimili gert fyrir barnið þitt? Gísli Ólafsson skrifar Skoðun Aðgerðarleysi er ákvörðun, hún bitnar á börnunum Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Af hverju endurbætt Suðurlandsbraut? Atli Björn Levy skrifar Skoðun Frelsið til að skipta um skoðun Ásgeir Jónsson skrifar Skoðun Að byggja upp samfélag Pétur Björgvin Sveinsson skrifar Skoðun Samstaða um varnarmál Pawel Bartoszek,Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir skrifar Skoðun Frítt í Strætó fyrir börn og ungmenni - ólíkt hafast menn að Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar Skoðun Fordæmdu börnin Þráinn Farestveit skrifar Skoðun Íslensk lög sniðin að þörfum norsku laxeldisrisanna Magnús Guðmundsson skrifar Skoðun Fossvogur án íþrótta – afleiðingar Fossvogsbrúar Baldvin Björgvinsson skrifar Skoðun X - Orri Ragnar Sigurðsson skrifar Skoðun Viltu nýja brú eða nýtt hné? Ódýrt lýðskrum gegn loftslagsaðgerðum Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Skólamál og ábyrgð í opinberri umræðu Sandra Sigurðardóttir skrifar Skoðun Ísland, landið sem á nú engan að Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Barnamenningarhús – menning, sköpun, tengsl og geðheilbrigðisforvarnir frá upphafi Ellen Calmon skrifar Skoðun Búið að opna ESB pakkann: Sambandsríkið Evrópa og endalok íslensks fullveldis Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Árás á almenningssamgöngur Hannes Pétursson skrifar Skoðun Reykjavík – norræn, en samt ekki ,,skandinavísk“ Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Símalausir grunnskólar í Kópavogi Ásdís Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Efling þekkingar í sjávarútvegi skilar árangri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Óvarin í umferðinni Hrefna Sigurjónsdóttir skrifar Skoðun Alþjóðlegur dagur krabbameins - Heildræn endurhæfing Ljóssins Guðný Katrín Einarsdóttir,Erla Ólafsdóttir,Þórhildur Sveinsdóttir,Stefán Diego skrifar Skoðun Hagvöxtur, en fyrir hvern? — Svar við vaxandi hagsældartali án efnahagslegrar sjálfbærni Björgvin Sævarsson skrifar Skoðun Innviðir grunnskólanna í forgang í Kópavogi María Ellen Steingrímsdóttir skrifar Sjá meira