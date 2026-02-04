Samfylkingin í Hafnarfirði hefur á yfirstandandi kjörtímabili ítrekað lagt fram tillögu þess efnis að frítt verði í Strætó fyrir ungmenni í bænum. Við afgreiðslu allra fjárhagsáætlana kjörtímabilsins hafa fulltrúar jafnaðarfólks í bæjarstjórn lagt fram þessa tillögu eða fjórum sinnum og jafnoft hefur meirihluti Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks hafnað tillögunni án nokkurrar umræðu eða rökstuðnings. Ungmennaráð Hafnarfjarðar hefur sömuleiðis oft lagt fram tillögur sama efnis og þeim hefur verið vísað til vinnslu innan bæjarkerfisins án þess að nokkuð hafi komið út úr þeirri vinnu. Það undirstrikar svo ekki verður um villst áhugaleysi fulltrúa Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks á málinu.
Reykjavík fer af stað
Þær fréttir bárust í gær að borgarstjórn hefði samþykkt tillögu meirihlutans í Reykjavík, undir forystu Samfylkingarinnar, um að frítt verði í Strætó fyrir grunnskólabörn í Reykjavík. Meirihlutinn í borginni gengur þarna á undan með góðu fordæmi, sem er ánægjuefni og einfaldlega sýnir að það skiptir máli hverjir stjórna. Þessi ákvörðun borgarstjórnar dregur fram að þar er meirihlutinn að leita leiða til þess að bæta lífsgæði, jafna tækifæri fyrir börn í borginni, styðja við barnafjölskyldur og draga sömuleiðis úr skutli og umferð. Á sama tíma sýna þeir sem fara með völdin í Hafnarfirði, Sjálfstæðis- og Framsóknarmenn, málinu nákvæmlega engan áhuga og sitja auðum höndum í því eins og svo mörgum öðrum. Já, ólíkt hafast menn að.
Mikilvægt að jafna tækifæri barna og ungmenna
Við afgreiðslu síðustu fjárhagsáætlunar þessa meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks í byrjun desember felldi meirihlutinn í fjórða sinn þessa tillögu Samfylkingarinnar. Síðan þá hefur Samfylkingin rekið á eftir málinu með því að óska eftir opinberum upplýsingum um notkun Strætó í Hafnarfirði og upplýsingum um kostnað ef frítt verður í Strætó fyrir þennan aldurshóp. Og nú liggur fyrir að sá kostnaður er einungis 57 milljónir á ársgrundvelli. Í því ljósi verður andstaða og áhugaleysi meirihlutans í Hafnarfirði sífellt einkennilegri. Jafnaðarfólk mun áfram berjast fyrir þessu máli í þágu hafnfirskra ungmenna og við munum endurflytja tillöguna vegna þess að samþykkt hennar mun auka notkun almenningssamgangna og létta á umferðinni í bænum sem og minnka kostnað hafnfirskra fjölskyldna. Þar að auki dregur samþykkt hennar úr aðstöðumun barna og ungmenna og fjölgar tækifærum þeirra til þess að ferðast um bæinn til að stunda nám og leik.
Þörf á breytingum í Hafnarfirði - Samfylkingin tilbúin að ganga í verkin
Ef fulltrúar meirihlutans eru enn við sama heygarðshornið og fella tillögu Samfylkingarinnar í fimmta sinn, þá munu fulltrúar jafnaðarfólks einfaldlega taka málið upp strax að loknum bæjarstjórnarkosningum í vor og koma því í örugga höfn síðar á þessu ári. Það er þörf á nýjum vinnubrögðum í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Kraftar núverandi meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks eru á þrotum og hann kominn á endastöð. Bæjarstjórnarkosningar verða haldnar 16. maí nk. og þá gefst kjósendum kærkomið tækifæri til breytinga. Samfylkingin er með skýra sýn og stefnu til framtíðar og er tilbúin að ganga í verkin. Þetta mál, frítt í strætó fyrir ungmenni bæjarins, er dæmi um slíkt.
Höfundur er bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar.
