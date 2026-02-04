Reykjavík – norræn, en samt ekki ,,skandinavísk“ Gunnar Einarsson skrifar 4. febrúar 2026 09:30 Það er freistandi að setja Reykjavík í sama flokk og helstu borgir Skandinavíu. Hún er höfuðborg á norðurslóðum, með stekt velferðarsamféla,nálægð við hafið og öflugt menningarlíf miðað við stærð. Samt upplifa margir að Reykjavík sé öðruvísi en borgir á borð við Kaupmannahöfn, Stokkhólm og Ósló. Munurinn liggur ekki í einu atriði heldur samspili: jarðhitinn, ljósið, smæðin og nándin við landslagið móta borgarlífið með öðrum hætti en víða austar. Í skandinavískum höfuðborgum er oft sterk tilfinning fyrir samfelldri borgarmynd. Skipulagið er reglufast, hverfin skýr og söguleg þróun borgarinnar sýnileg í byggðinni. Reykjavík er yngri og samsett úr mörgum tímabilum sem standa hlið við hlið: gömul timburhús,bárujárn, fyrir og eftir stríð og ný þéttingarverkefni. Hvernig borgin er saumuð saman.Fyrir suma er það gallað, en fyrir aðra er það einmitt hluti af sjarma borgarinnar: hún er ekki ,,fullkomlega mótuð“ , heldur persónuleg og í stöðugri þróun. Jarðhitnn er svo sérkapítuli. Hann er ekki bara tæknileg lausn í hitaveitunni, heldur hluti af daglegu lífi. Sundlaugin er meira en staður til að synda: hún er félagslegt rými þar sem fólk hittist,spallar og heldur tengslum. Heitu pottarnir gegna, að vissu leyti, hlutverki torga og kaffihúsa. Í mörgum skandinavískum borgum er almenningsrýmið byggt upp í kringum torg, götur og hjólreiðar. Í Reykjavík fær vatnið líka þetta hlutverk. Smæðin skiptir einnig máli. Miðbærinn er gangfær og nálægur, og það er auðvelt að „rekast á“ fólk. Borgin er lítil í alþjóðlegum samanburði, en samt með borgarlegri breidd: tónleikar, sýningar og mannlíf eru oft innan seilingar. Skandinavískar höfuðborgir eru almennt stærri og hraðari, og þar skapast oft meiri fjarlægð milli fólks og hverfa. Í Reykjavík er nálægðin sterkari – bæði í rýminu og í samskiptum. Ljósið setur síðan sitt mark. Bjartar sumarnætur lengja daginn og kalla fram útiveru, viðburði og löng kvöld. Vetrarmirkrið dregur fólk inn í hlýju, menningu og samveru. Þessi árstíðasveifla er áberandi og mótar stemningu borgarinnar frá mánuði til mánaðar. Að lokum er landslagið aldrei langt undan. Fjöll í sjónlínu, vindurinn og hafið minna stöðugt á að borgin stendur á mörkum hins byggða og óbyggða. Reykjavík er því norræn í gildum og lífshætti, en hún er ekki skandinavísk í klassískum skilningi. Hún er mótuð af jarðhita, ljósi og smæð – og af því að vera aðeins á jaðrinum. Það er ekki veikleiki. Það er sérstaðan. Höfundur er meðlimur í Flokki fólksins. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Reykjavík Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Sjálfstæðisflokkurinn vill 5 bílastæði á íbúð - sem getur kostað allt að 70 milljónir Dóra Björt Guðjónsdóttir Skoðun Fengu engar varanlegar undanþágur Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Óvarin í umferðinni Hrefna Sigurjónsdóttir Skoðun Reykjavík – norræn, en samt ekki ,,skandinavísk“ Gunnar Einarsson Skoðun Árás á almenningssamgöngur Hannes Pétursson Skoðun Hagvöxtur, en fyrir hvern? — Svar við vaxandi hagsældartali án efnahagslegrar sjálfbærni Björgvin Sævarsson Skoðun Samfélagsósómi bankanna Guðmundur Ingi Þóroddsson Skoðun Símalausir grunnskólar í Kópavogi Ásdís Kristjánsdóttir Skoðun Átta mínútur sem stýra RÚV Daníel Rúnarsson Skoðun Hvernig verður Akureyri svæðisborg? Sindri S. Kristjánsson Skoðun Skoðun Skoðun Árás á almenningssamgöngur Hannes Pétursson skrifar Skoðun Reykjavík – norræn, en samt ekki ,,skandinavísk“ Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Símalausir grunnskólar í Kópavogi Ásdís Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Efling þekkingar í sjávarútvegi skilar árangri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Óvarin í umferðinni Hrefna Sigurjónsdóttir skrifar Skoðun Alþjóðlegur dagur krabbameins - Heildræn endurhæfing Ljóssins Guðný Katrín Einarsdóttir,Erla Ólafsdóttir,Þórhildur Sveinsdóttir,Stefán Diego skrifar Skoðun Hagvöxtur, en fyrir hvern? — Svar við vaxandi hagsældartali án efnahagslegrar sjálfbærni Björgvin Sævarsson skrifar Skoðun Innviðir grunnskólanna í forgang í Kópavogi María Ellen Steingrímsdóttir skrifar Skoðun Hvernig verður Akureyri svæðisborg? Sindri S. Kristjánsson skrifar Skoðun Fengu engar varanlegar undanþágur Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Sjálfstæðisflokkurinn vill 5 bílastæði á íbúð - sem getur kostað allt að 70 milljónir Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Samfélagsósómi bankanna Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Um samgöngur, auðlindagjald, innviði og nýlendur Þórhallur Borgarsson skrifar Skoðun Eru eldri sviðslistakonur ekki velkomnar á svið? Rósa Guðný Þórsdóttir skrifar Skoðun Átta mínútur sem stýra RÚV Daníel Rúnarsson skrifar Skoðun Verjum meiri skjátíma með börnunum Eva Pandora Baldursdóttir skrifar Skoðun Holtavörðuheiðarlína 3 – hæpin ákvarðanataka og ófullkomið samráð Friðrik Már Sigurðsson skrifar Skoðun Vörn snúið í sókn í menntamálum Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Aukin samkeppni á bankamarkaði Kristján Þórður Snæbjarnarson skrifar Skoðun Er Reykjavík borg sem listafólki þykir gott að búa og starfa í? Jóna Hlíf Halldórsdóttir skrifar Skoðun Góð þjónusta í Garðabæ skilar árangri Almar Guðmundsson skrifar Skoðun Gerum eitthvað gott Heiða Björg Hilmisdóttir,Alexandra Briem,Sanna Magdalena Mörtudóttir,Helga Þórðardóttir,Líf Magneudóttir skrifar Skoðun Starfshópur skilar skýrslu Hjálmtýr Heiðdal skrifar Skoðun Vitatorg og vörnin fyrir grunnþjónustu Reykjavíkurborgar Helgi Áss Grétarsson skrifar Skoðun Um ESB-umsókn og sjávarútveg Kjartan Jónsson skrifar Skoðun Alltaf í (geð)ræktinni? Svava Arnardóttir skrifar Skoðun Skóli án veruleikatengingar Hlédís Maren Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Stolt siglir skattafleyið Ólafur Adolfsson skrifar Skoðun Verðtryggð fátækt – þjóðarglæpur í boði stjórnvalda og verkalýðsforustu Vilhelm Jónsson skrifar Skoðun Reykjavík ársins 2030 Berglind Sunna Bragadóttir skrifar Sjá meira