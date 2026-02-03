Skoðun

Gerum eitt­hvað gott

Heiða Björg Hilmisdóttir, Alexandra Briem, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Helga Þórðardóttir og Líf Magneudóttir skrifa

Það er ekki margt sem næstum öll ættu að geta verið sammála um að sé gott að gera. En frítt í strætó fyrir börn á grunnskólaaldri er ein slík aðgerð.

Í dag er til umræðu tillaga samstarfsflokkanna í borgarstjórn um það að við hættum að rukka grunnskólabörn í strætó. Þannig getum við dregið úr aðstöðumun barna og aukið á möguleika þeirra og frelsi til þess að ferðast um borgina vegna skóla, íþrótta, tómstunda eða bara til að vera með vinum sínum.

Með þessu er líka hægt að draga úr skutli sem leggst á foreldra, vegna skóla, frístunda, íþrótta og annars, og vonandi dregur það aðeins úr umferðarþunga á mestu annatímum í leiðinni.

Börn eru ekki með bílpróf og þau hafa ekki tekjur, svo þetta er líka leið til að auka á frelsi þeirra, á sama tíma og þau læra að nota strætó og eru þá líklegri til að líta á almenningssamgöngur sem vænlegan kost í framtíðinni.

Við þetta bætist að það gæti einfaldað grunnskólunum töluvert að skipuleggja vettvangsferðir og mögulega væri hægt að draga úr einhverjum kostnaði vegna skipulagðra ferða á móti.

Gerum það saman

Best væri auðvitað ef sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu gætu gert þetta í sameiningu. Það væri einfaldast ef öll sveitarfélögin sem koma að Strætó BS. geta náð saman um það að hætta einfaldlega að rukka inn fyrir börn í grunnskóla, og skipta á milli sín kostnaðinum. Sú aðferð er auðveldust í framkvæmd, og þá nýtist þetta auðvitað öllum börnum á höfuðborgarsvæðinu. Ef það er ekki mögulegt, þá ætlum við samt að finna leið til þess að gera þetta í Reykjavík.

Flýtum okkur hægt

Frítt í strætó fyrir grunnskólabörn þarf samt auðvitað að útfæra, það þarf að fara í nákvæmara kostnaðarmat, eiga samtal við hin sveitarfélögin og Strætó BS, og vinna endanlega framkvæmanlega tillögu. Það þarf að skoða hver möguleg afleidd áhrif eru í annarri starfsemi, svo sem á skóla- og frístundasviði, og það þarf að ná utan um það hvernig það er framkvæmt ef það verður ekki úr að gera þetta saman á öllu höfuðborgarsvæðinu.

Gerum það í snatri

Þess vegna er það útfærslan að við felum borgarstjóra að vinna tillöguna frekar, og leggja hana svo fyrir borgarráð, þannig að hún geti komið til framkvæmdar eigi síðar en 1. maí næstkomandi.

Það er tækifæri núna til þess að framkvæma þessa góðu og mikilvægu breytingu fyrir börnin í borginni.

Höfundar eru oddvitar samstarfsflokkanna í borgarstjórn

