Vitatorg og vörnin fyrir grunn­þjónustu Reykja­víkur­borgar

Helgi Áss Grétarsson skrifar

Rekstur framleiðslueldhússins að Vitatorgi hefur verið hluti af grunnþjónustu Reykjavíkurborgar, meðal annars við eldra fólk. Um viðkvæma starfsemi er að ræða en á Vitatorgi hafa verið framleiddar meira en 900 máltíðir á degi hverjum.

Framleiðslueldhúsinu á Vitatorgi hefur núna verið lokað en í kjölfar sýnatöku síðastliðinn föstudag fannst bakterían Listeria monocytogenes í eldhúsinu.

Kemur þetta eins og þruma úr heiðskíru lofti?

Á fundum velferðarráðs Reykjavíkur, bæði í júní 2025 og í desember 2025, var fjallað um málefni framleiðslueldhússins á Vitatorgi (sjá málsnúmer VEL25060025 og VEL25110084). Umfjöllunin á þessum fundum er bundin trúnaði en í lok janúar tók borgarráð ákvörðun í málefnum framleiðslueldhússins og við það tækifæri voru gögn gerð opinber sem varpa ljósi á sögu og ástand framleiðslueldhússins (sjá málsnúmer VEL26010035).

Fram kemur í hinum birtu gögnum að allar götur síðan í febrúar 2025 hafi Heilbrigðiseftirlitið metið stöðu framleiðslueldhússins á Vitatorgi alvarlega og að ástand húsnæðisins væri óviðunandi. Eigi að síður veitti Heilbrigðiseftirlitið framleiðslueldhúsinu tvívegis tímabundin starfsleyfi, það yngra var í gildi til 27. maí 2026.

Þrátt fyrir góðan vilja, til að láta starfsemi framleiðslueldhússins á Vitatorgi virka tímabundið til lok maí, þá kemur sú útkoma ekki eins og þruma úr heiðskíru lofti að loka hafi þurft eldhúsinu vegna heilsufarsáhættu.

Hin pólitíska forgangsröðun og borgarstjórnarkosningarnar

Starfsfólk velferðarsviðs Reykjavíkurborgar hefur án efa gert sitt besta til að leysa úr þeirri þröngu stöðu sem starfsemi framleiðslueldhússins hefur staðið frammi fyrir undanfarið ár. Sem dæmi var á seinni helmingi ársins 2025 búið að finna heppilegt leiguhúsnæði fyrir þessa mikilvægu starfsemi. Hins vegar var hætt við að taka húsnæðið á leigu vegna þess að það var „of dýrt“.

Þetta atriði, að leysa ekki strax úr óviðunandi húsnæðisvanda framleiðslueldhússins, vegna of hárrar leigu, sýnir mat á pólitískri forgangsröðun sem ég er ósammála.

Sem sagt, á sama tíma og fjárfest er í gæluverkefnum á borð við torgagerð og þróunar hugmyndafræði á sviði jafnréttismála, er ekki til fjármagn til að verja grunnþjónustu borgarinnar á borð við þá að tryggja heilsunæmt umhverfi fyrir framleiðslueldhús sem útbýr matvæli fyrir viðkvæma hópa á borð við eldra fólk.

Þessari forgangsröðun þarf að breyta í kjölfar borgarstjórnarkosninganna 16. maí næstkomandi.

Höfundur er fyrsta varaborgarfulltrúi í borgarstjórn Reykjavíkur og er félagi í Miðflokknum.

Helgi Áss Grétarsson Reykjavík Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Miðflokkurinn

