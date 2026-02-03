Við leggjum í dag fram tillögu í borgarstjórn um að greina og útfæra Innviðasjóð Reykjavíkur, nýja og markvissa leið til að fjármagna uppbyggingu leikskóla, skóla og annarra grunninnviða borgarinnar til lengri tíma. Hugmyndin er einföld. Að byggja upp gagnsæja og ábyrgari umgjörð fyrir langtímafjárfestingar í innviðum fyrir borgarbúa.
Innviðauppbygging krefst nýrrar nálgunar
Reykjavík er í vexti. Íbúum fjölgar, ný hverfi rísa og þörf fyrir innviði eykst ár frá ári. Þetta eru ekki tímabundin verkefni sem klárast á einu kjörtímabili, þetta er varanleg skuldbinding við borgarbúa. Samt hefur lántaka orðið sjálfgefin leið til að fjármagna þessa uppbyggingu. Lántaka getur verið nauðsynleg, en hún má ekki vera eina svarið. Þegar framtíð borgarinnar er fjármögnuð með skuldum er kostnaðinum einfaldlega velt áfram til næstu kynslóða. Það er hvorki sjálfbært né ábyrgt.
Innviðasjóður Reykjavíkur er hugsaður sem tæki til betri forgangsröðunar og meiri festu í fjárfestingum borgarinnar. Í stað þess að arðgreiðslur frá B-hlutafélögum, tekjur af sölu byggingarréttar, innviðagjöld og sala eigna, hverfi inn í hítina þá yrðu slíkar tekjur tengdar beint við uppbyggingu innviða og niðurgreiðslu skulda sem tengjast þeim. Þetta snýst ekki um ný útgjöld. Þetta snýst um betri stjórnun.
Skýrt og gagnsætt fyrirkomulag
Mikilvægt er að taka af allan vafa. Innviðasjóður Reykjavíkur yrði bókhaldsleg eining innan A-hluta borgarinnar, með skýra framsetningu í fjárhagsáætlun og ársreikningi. Þetta er ekki leið til að komast fram hjá reglum, heldur leið til að beita þeim af meiri ábyrgð, gagnsæi og festu. Sjóðurinn verði ekki notaður til dags- daglegs rekstrar borgarinnar, heldur einvörðungu til langtímafjárfestinga og skuldalækkunar. Með því væri hægt að jafna sveiflur í fjárfestingum og draga úr þörf fyrir lántökur til framtíðar.
Tillaga með skýra framtíðarsýn
Tillaga Viðreisnar felur ekki í sér fullmótaða lausn heldur að borgarstjóra, í samráði við fjármála- og áhættusvið, verði falið að greina og útfæra Innviðasjóð og leggja fram rökstudda lokatillögu. Við leggjum til þverpólitíska nálgun sem bindur engan í niðurstöðu en krefst þess að borgin hugsi lengra en eitt fjárhagsár í senn.
Valið er skýrt
Viljum við halda áfram að byggja framtíð Reykjavíkur með aukinni skuldsetningu?Eða viljum við skapa kerfi sem fjármagnar innviði af ábyrgð, festu og gagnsæi?
Innviðasjóður Reykjavíkur er ekki töfralausn en hann er skýrt skref í rétta átt.
Og stundum eru það einmitt slík skref sem skipta mestu máli.
Höfundur er oddviti Viðreisnar í Reykjavík
