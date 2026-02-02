Skoðun

Orðaleppar og annað ó­þolandi

Jón Pétur Zimsen skrifar

Daginn eftir þrítugsafmælið þitt hittirðu vinkonu þína sem fór yfir strikið að vanda, varð sér til skammar og endaði kvöldið illa. Hún segir síðar að hún hafi bara verið „létt“, þótt allir viti betur.

Að geta ekki sagt hlutina eins og þeir eru er óþolandi þegar allir vita hver staðan er.

Ríkisstjórnin lofaði að skattar yrðu ekki hækkaðir á venjulegt fólk en líklegast finna allir að það grynnkar í pyngjunni mánaðarlega.

Það er lítilsvirðing við fólk að kalla skattahækkanir „leiðréttingu“, „aðhald á tekjuhlið“, „glufur“, „tiltekt“ eða „vannýtta tekjustofna“.

Verðbólga hefur hækkað um tæpt prósentustig frá því að ríkisstjórnin tók við og það eykur þrýsting á Seðlabankann um vaxtahækkun. Hvert prósentustig í vaxtahækkun kostar heimilin tugi þúsunda mánaðarlega í aukna greiðslubyrði.

Skv. Hagstofunni hefur atvinnuleysi svo gott sem tvöfaldast á þeim tíma sem ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur verið við völd. Og því miður stefnir allt í það að enn fleiri munu missa vinnuna á næstunni.

Vinkonan og ríkisstjórnin eiga það sameiginlegt að viðurkenna ekki vandann. Vinkonan þarf að horfast í augu við stöðuna og Kristrún Frostadóttir þarf að viðurkenna að það er ekkert plan og engin sleggja, ef ekki á illa að fara.

Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins.

Jón Pétur Zimsen Sjálfstæðisflokkurinn

