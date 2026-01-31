Ég hef starfað sem leikskólastjóri á höfuðborgarsvæðinu, á landsbyggðinni, erlendis, bæði á Bretlandi og Bandaríkjunum, í opinberum og sjálfstætt reknum leikskólum. Sú víðtæka reynsla hefur kennt mér að gæði leikskólastarfs verða til þar sem fagmennska, stöðug mönnun og skýr fagleg forysta haldast í hendur. Hér heima hef ég unnið að þróunarverkefnum, starfað náið með stjórnmálum og fagráðum um gæðabætur og býð mig nú fram til stjórnar Félags stjórnenda leikskóla (FSL), því tímarnir fram undan krefjast víðrar þekkingar og eldmóðs fyrir fagstétt leikskólakennara og sérstaklega stjórnenda.
Hávær umræða er um að lækka menntunarkröfur til að laga „mönnunarvandann“ sem standa yfir, niður í B.Ed. Ég er mótfallin því. Eurydice 2025 sýnir að vel menntað starfsfólk er ein af fimm kjarnavíddum gæðakerfa í ECEC; Ísland og Portúgal eru einu ríkin sem krefjast meistarastigs (ISCED 7) fyrir alla leikskólakennara – skýr vísbending um metnað og gæðasýn. Að hafa fagfólk með háskólagráðu af meistarastigi styrkir faglega dómgreind og sjálfstæði – sérstaklega þegar vinna skal með yngstu börnin. OECD undirstrikar að starfsfólkið er stærsti gæðadrifkrafturinn; hærra menntunarstig styður betur við kennsluaðferðir fyrir ungbörn, stöðugleika teymis, samstarf við foreldra og faglega ákvarðanatöku. UNESCO/UNICEF Global Report 2024 og stefnumið UNESCO minna á að fjárfesting í vel menntuðu ECEC-fólki er ein hagkvæmasta leiðin til að tryggja velferð, jafnrétti og langtímagæði innan menntakerfisins.
Raunin á Íslandi kallar á uppbyggingu – ekki niðurskurð í menntun. Árið 2023 voru aðeins 26,4% starfsmanna með leikskólakennaramenntun, þrátt fyrir lögbundið markmið um ≥ 2/3 kennarastöðugilda; áætlað vantar 2.607 kennaramenntaða til að ná markinu og þar að ofan voru 37% leikskóla ófullmannaðir 1. september 2025. Þessi staða sýnir ekki að við eigum að lækka kröfurnar – hún kallar á markvissa uppbyggingu leiða inn í fagið og mun meiri stuðning við stjórnendur. Fram undan er jafnframt lögfesting réttar barna til leikskólapláss í áföngum (frá 18 mánaða 2027 og öllum eins árs börnum eigi síðar en 2030). Þjóðhagslegt mat bendir til jákvæðs samfélagslegs ábata ef börn fá pláss við 12 mánaða aldur – en aðeins ef innleiðingin er fjármögnuð og mönnun tryggð. Hér reynir á faglega forystu stjórnenda – og á FSL.
Ísland hefur tækifæri til að vera leiðandi í gæðum leikskóla – ekki með því að lækka kröfur um menntun til að tryggja leikskólapláss, heldur með því að styðja faglega forystu stjórnenda og efla leiðir fólks inn í fagið. Ég býð mig fram til stjórnar FSL (rafrænar kosningar fara fram dagana 9. til 11. feb.) til að hrinda framangreindu í framkvæmd, því börnin okkar, fjölskyldurnar og fagið eiga skilið engar minni metnaðarkröfur.
Höfundur er leikskólastjóri, doktorsnemi og frambjóðandi til stjórnar FSL.
Björg Magnúsdóttir skrifar
Nichole Leigh Mosty skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Sigurður Helgi Pálmason skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Stefán Jón Hafstein skrifar
Páll Rafnar Þorsteinsson skrifar
Sahara Rós Blandon skrifar
Sandra Sigurðardóttir skrifar
Ómar Stefánsson skrifar
skrifar
Ágústa Árnadóttir skrifar
Sanna Magdalena Mörtudóttir skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Katrín Haukdal Magnúsdóttir skrifar
Helga Björg Loftsdóttir skrifar
Orri Björnsson skrifar
Arnar Már Jóhannesson,Ásgerður Ágústsdóttir skrifar
Hallgrímur Oddsson skrifar
Guðmundur Engilbertsson,Gunnar Gíslason,Jenný Gunnbjörnsdóttir,Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir,Rannveig Oddsdóttir,Rúnar Sigþórsson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Ólafur Adolfsson skrifar
Lárus Bl. Sigurðsson skrifar
Eyjólfur Ármannsson skrifar
Guðrún Hafsteinsdóttir skrifar
Arnar Helgi Lárusson skrifar
Björn Ólafsson skrifar
Arna Ír Gunnarsdóttir,Bára Daðadóttir,Erna Lea Bergsteinsdóttir,Hanna Borg Jónsdóttir,Hjördís Eva Þórðardóttir,Nína Hrönn Gunnarsdóttir,Sara Björk Þorsteinsdóttir,Þorleifur Kr. Níelsson skrifar