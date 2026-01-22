Þetta er De Havilland Canada DHC-8-200, eins og notuð er hér á landi í innanlandsflugi og Grænlandsflugi. Slíkar vélar taka 37 farþega í sæti.
Það yrði hörmung og þjóðarsorg ef slík vél færist hér á landi.
Allir og frændur þeirra líka myndu ráðast í rannsóknir og umbætur í flugi.
Færist önnur vél af sömu ástæðum yrðu öll flugmál á Íslandi yfirfarin.
Ígildi u.þ.b. tveggja slíkra véla farast þó, athygli lítið, hérlendis á hverju ári.
Það eru flugvélar hinna fordæmdu.
38 sjálfsvíg á hverju ári að meðaltali frá aldamótum.
Hrikalegt, ekki satt?
Einnig látast að meðaltali á ári 32 einstaklingar úr lyfjaeitrunum.
Látnir samtals frá aldamótum samsvara íbúafjölda Dalvíkurbyggðar.
(tölfræði frá Embætti landlæknis).
Höfundur er geðsjúklingur.
