Í umræðu um dánaraðstoð heyrum við því stundum fleygt að ef fólk er veikt og vill ekki lifa lengur geti það „bara framið sjálfsvíg“. Slík einföldun er ekki aðeins villandi heldur dregur hún úr skilningi á aðstæðum fólks með ólæknandi sjúkdóma sem upplifir óbærilegar þjáningar. Dánaraðstoð og sjálfsvíg eru ekki sambærilegir hlutir, enda eiga þau rætur í gjörólíkum aðstæðum, upplifun og valkostum.
Ólíkar athafnir, ólíkur tilgangur
Beiðni um að flýta fyrir andláti vegna lífsógnandi sjúkdóms eða óbærilegra þjáninga er á engan hátt hægt að jafna við sjálfsvíg, sem er alltaf harmsaga og mikið áfall. Meginmarkmið einstaklings sem óskar eftir dánaraðstoð er að stytta kvöl síðustu stunda lífsins og finna persónulega reisn í yfirvofandi brottför úr þessum heimi. Sem dæmi um aðstæður sem varða dánaraðstoð, er þá sanngjarnt eða rétt að nota orðið sjálfsvíg þegar sárkvalinn 76 ára einstaklingur með ólæknandi briskrabbamein vill stytta líf sitt um nokkrar vikur? Um er að ræða mjög ólíkar athafnir, bæði siðferðilega og tilfinningalega. Munurinn snýr ekki aðeins að verknaðinum sjálfum, heldur að tilgangi, ferli, ábyrgð og afleiðingum. Hann birtist m.a. á eftirfarandi hátt:
Orðræða og merking hafa áhrif á fólk sem er deyjandi. Að jafna dánaraðstoð við sjálfsvíg getur aukið skömm, þögn og einangrun meðal alvarlega veikra einstaklinga og gert þeim erfiðara að ræða óskir sínar opinskátt við aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk.
Dánaraðstoð og sorgarferlið
Rannsóknir frá Hollandi og Oregon-fylki í Bandaríkjunum sýna að nánustu aðstandendur krabbameinssjúkra sem fengu dánaraðstoð upplifðu vægari sorgareinkenni og minni áfallastreitu. Það var þeim huggun í harmi að ástvinur þeirra skuli hafa fengið að stjórna ferðinni sjálfur og deyja á eigin forsendum. Það reyndist þeim mikilvægt í sorgarferlinu að fá að vera viðstaddir andlátið, kveðja í ró og næði og eiga samtöl sem annars hefðu ekki átt sér stað.
Sumir aðstandendur töldu að opinská umræða um dauðann hefði auðveldað þeim að horfast í augu við og sættast við yfirvofandi missi. Aðrir nefndu þakklæti fyrir tækifærið til að gera upp ágreining eða rifja upp dýrmætar minningar.
Þegar þjáningin ein er eftir
Dánaraðstoð og sjálfsvíg eru ekki sambærileg fyrirbæri. Þau eru ólík hugmyndafræðilega, læknisfræðilega, siðferðilega og lagalega. Flestir þeirra sem fá dánaraðstoð eru langt leiddir af ólæknandi sjúkdómum og hafa upplifað það versta sem lífið hefur upp á að bjóða. Dánaraðstoð gefur þeim tækifæri til að endurheimta mannlega reisn og binda enda á tilgangslausar þjáningar. Þegar lækning er ekki handan við hornið og þjáningin ein eftir gefur dánaraðstoð fólki tækifæri til að viðhalda mannlegri reisn og hafa raunverulegt val um hvernig síðustu kaflar lífsins eru skrifaðir.
Þetta snýst ekki um dauðann heldur um lífið, reisnina og valið þegar engar aðrar leiðir eru færar.
Greinarhöfundur er formaður Lífsvirðingar, félags um dánaraðstoð, sem berst fyrir lögleiðingu dánaraðstoðar á Íslandi.
Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Ingólfur Ásgeirsson skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Þórarinn Snorri Sigurgeirsson skrifar
Hörður Filippusson skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Kristján Vigfússon skrifar
Nanna Björt Ívarsdóttir skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Guðmundur S. Johnsen skrifar
Flosi Eiríksson skrifar
Dagbjört Hákonardóttir,Gunnar Örn Stephensen skrifar
Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar
Elliði Vignisson skrifar
Hafdís Hanna Ægisdóttir,Hjördís Sveinsdóttir,Silja Elvarsdóttir skrifar
Anna Lára Steindal skrifar
Elissa Phillips skrifar
Jón Magnús Kristjánsson skrifar
Ellen Calmon skrifar
Ásdís Bergþórsdóttir skrifar
Jón Ferdínand Estherarson skrifar
Ragnar Þór Pétursson skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Ásgeir Jónsson skrifar
Friðjón Friðjónsson skrifar
Sandra B. Franks skrifar
Birkir Ingibjartsson skrifar
Birna Þórarinsdóttir,Bjarni Gíslason,Gísli Rafn Ólafsson,Hrönn Svansdóttir,Stella Samúelsdóttir,Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar