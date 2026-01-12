Leikjavísir

Láta reyna á heilasellurnar og sam­vinnuna

Samúel Karl Ólason skrifar
image

Strákarnir í GameTíví ætla að láta reyna á samvinnuna og heilasellurnar til að komast úr honum kröppum. Þeir ætla að spila leikinn Escape Simulator 2. 

Streymi GameTíví má finna á Twitchsíðu GameTíví og hér að neðan. Útsendingin hefst klukkan átta í kvöld.

Gametíví


