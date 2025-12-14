Hugleiðing um jól, fæðingu Krists og inngilding á Íslandi Nicole Leigh Mosty skrifar 14. desember 2025 19:30 Þegar við komum saman þennan þriðja sunnudag í aðventu, dag sem táknar gleði og eftirvæntingu, finnst mér mikilvægt að velta fyrir mér djúpum boðskap sem þessi árstíð færir okkur: boðskap um von, samfélag og skilning. Á Íslandi, þjóð sem er stolt af því að vera byggð á kristnum gildum þar sem mannréttindi og jafnrétti eru í hávegum höfð, ættum við eðlilega að leiða hugann að „innflytjendavænna“ samfélagi. En eins og aðventan minnir okkur á, þá gætu sannar kristilegar kenningar kallað á áskoranir í núverandi þjóðfélagslegri umræðu. Á Íslandi, sem er með ríkiskirkju, eru trú og sjálfsmynd oft í brennidepli í umræðunni. Sem meðlimur í kaþólsku kirkjunni er ég blessuð að tilheyra samfélagi sem býr yfir fjölbreytileika. Söfnuðurinn minn samanstendur af fólki frá Argentínu, Póllandi, Litháen, Venesúela, Þýskalandi, Kólumbíu, Brasilíu, Filippseyjum og víðar. Þessi fallegi vefnaður uppruna auðgar messuna okkar, sem er flutt á íslensku, þar sem hver hreimur er vitnisburður um sameiginlega trú okkar sem fer yfir menningar- og þjóðernismörk. Þessi fjölbreytileiki er ekki bara einkenni söfnuðar okkar, hann táknar kjarna kristinna kenninga. Saga Maríu og Jósefs, sem fóru til Betlehem vegna manntalsins, gefur okkur sanna mynd af þessu. Þau voru á ferðalagi, líkt og flóttamenn, í leit að öruggum stað fyrir fæðingu Krists, sem varð skotspónn pólitískra ofsókna skömmu eftir fæðingu. Þessi frásaga, rótgróin í ritningunum, á í dag aukið gildi þar sem flóttamanna- og innflytjendasamfélög mæta andúð og útilokun. Í samfélagi okkar í dag stendur frammi fyrir áhyggjuefni: hvernig pólitískir leiðtogar nota kristna þjóðernishyggju til að réttlæta andstöðu gegn innflytjendum úr ákveðnum áttum. Þessi þjóðernishyggja skekkir oft sönn gildi kristinnar trúar, þar sem þjóðernishyggja er látin ganga framar gildum kærleika og viðurkenningar samkvæmt fagnaðarerindinu. Pólitísk orðræða hefur í auknum mæli nýtt sér þessa grímu til að kveikja á móti innflytjendum með ákveðnum bakgrunni, rækta sundrungu og útilokun frekar en samúð og einingu. Slíkar aðgerðir stangast skynsamlega á við sögu Krists, þar sem fæðing hans í lítilli jötu á meðal ókunnugra táknar svar Guðs um að tengja fólk saman, ekki að sundra því. Kirkjan okkar er smækkuð mynd af heimsýn Krists, heimi þar sem fjölbreytileika er fagnað og eining er fundin í mismunun. Eftir messu, þegar við deilum kaffi og samtölum, ómar herbergið af mörgum tungumálum. En það er tungumál kærleika og samfélags sem ríkir og endurómar kenningar Krists. Þessa viku var kærleikur sérstaklega heiðraður með gjörningum á borð við að söfna framlögum fyrir heimilislausar stúlkur á Filippseyjum og mat fyrir fólk sem býr við skort hérlendis á þann hátt sem endurspeglar anda gjafmildi og samkenndar sem Kristur kenndi. Á þessum þriðju sunnudegi í aðventu skulum við muna að tilkoma Krists er tilkoma friðar og fullvissu. Hann, sem fæddist í hógværri jötu á meðal ókunnugra, sýnir að ríki Guðs er öllum opið, óháð þjóðerni, kynþætti eða stöðu. Væri það ekki ágætt núna um jólin að við leitumst við að endurspegla þetta í lífum okkar og áfram út í samfélagið, með því að hafna aðskilnaði þjóðernishyggju sem tekst á við trúarhita og í staðinn tileinka okkur sönn kristin gildi (óháð trú eða lífskoðun okkar) um kærleika, réttlæti og gestrisni? Höfundur er fyrrverandi Alþingiskona og íslenskur ríkisborgari af erlendum uppruna Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Jól Innflytjendamál Mannréttindi Þjóðkirkjan Mest lesið Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk Vilhjálmur H. Vilhjálmsson Skoðun Frá sr. Friðriki til Eurovision: Sama woke-frásagnarvélin, sama niðurrifsverkefni gegn gyðing-kristnum rótum Vesturlanda Hilmar Kristinsson Skoðun Betri en við höldum Hjálmar Gíslason Skoðun Misskilningur Viðreisnar um áhrif EES-úrsagnar á Íslendinga erlendis Eggert Sigurbergsson Skoðun Samherjarnir Ingi Freyr og Georg Helgi Páll Steingrímsson Skoðun Hvernig varð staðan svona í Hafnarfirði? Einar Geir Þorsteinsson Skoðun Af hverju umræðan um Eurovision, Ísrael og jólin hrynur þegar raunveruleikinn bankar upp á Hilmar Kristinsson Skoðun Innflytjendur, samningar og staðreyndir Birgir Orri Ásgrímsson Skoðun Saman gegn fúski Benedikta Guðrún Svavarsdóttir Skoðun Draumurinn um ESB-samning er uppgjöf – Ekki fórna framtíðinni fyrir falsöryggi Eggert Sigurbergsson Skoðun Skoðun Skoðun Hugleiðing um jól, fæðingu Krists og inngilding á Íslandi Nicole Leigh Mosty skrifar Skoðun Betri en við höldum Hjálmar Gíslason skrifar Skoðun Draumurinn um ESB-samning er uppgjöf – Ekki fórna framtíðinni fyrir falsöryggi Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Setjum við Ísland í fyrsta sæti? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Misskilningur Viðreisnar um áhrif EES-úrsagnar á Íslendinga erlendis Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Skattahækkanir í felum – árás á heimilin Lóa Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Að fyrirgefa sjálfum sér Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Hér starfa líka (alls konar) konur Selma Svavarsdóttir skrifar Skoðun Kílómetragjald í blindgötu – þegar stjórnvöld misskilja ferðaþjónustuna Þórir Garðarsson skrifar Skoðun 5 vaxtalækkanir á einu ári Arna Lára Jónsdóttir skrifar Skoðun Falskur finnst mér tónninn Kristján Fr. Friðbertsson skrifar Skoðun Treystir Viðreisn þjóðinni í raun? Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Frá sr. Friðriki til Eurovision: Sama woke-frásagnarvélin, sama niðurrifsverkefni gegn gyðing-kristnum rótum Vesturlanda Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Þingmaður með hálfsannleik um voffann Úffa Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Allt fyrir ekkert – eða ekkert fyrir allt? Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Glansmynd án innihalds Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar Skoðun Kæra Kristrún, eru Fjarðarheiðargöng of dýr? Helgi Hlynur Ásgrímsson skrifar Skoðun Samvinna er eitt en samruni allt annað Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Eyðilegging Kvikmyndasafns Íslands Sigurjón Baldur Hafsteinsson skrifar Skoðun Ráðherra sem talar um hlýju en tekur úrræði af veikum Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir skrifar Skoðun Saman gegn fúski Benedikta Guðrún Svavarsdóttir skrifar Skoðun Ríkisstjórn grefur undan samkeppni, þú munt borga meira Grétar Ingi Erlendsson,Erla Sif Markúsdóttir,Guðbergur Kristjánsson skrifar Skoðun Hvernig varð staðan svona í Hafnarfirði? Einar Geir Þorsteinsson skrifar Skoðun Samherjarnir Ingi Freyr og Georg Helgi Páll Steingrímsson skrifar Skoðun Minna stress meiri ró! Magnús Jóhann Hjartarson skrifar Skoðun Innflytjendur, samningar og staðreyndir Birgir Orri Ásgrímsson skrifar Skoðun Vindmyllur Þórðar Snæs Stefanía Kolbrún Ásbjörnsdóttir skrifar Skoðun Ál- og kísilmarkaðir í hringiðu heimsmála Tinna Traustadóttir skrifar Skoðun Útgerðarmenn vaknið, virkjum nýjustu vísindi Svanur Guðmundsson skrifar Skoðun Hversu margar ókeypis máltíðir finnur þú í desember? Þorbjörg Sandra Bakke skrifar Sjá meira