Umönnunarbilið – kapphlaupið við klukkuna og krónurnar Bryndís Elfa Valdemarsdóttir skrifar 11. desember 2025 12:00 Umræðan um svonefnt umönnunarbil, tímabilið frá lokum fæðingarorlofs þar til leikskóladvöl hefst, hefur verið áberandi undanfarin ár. Foreldrar lýsa álagi og óvissu og ný skýrsla Jafnréttisstofu sýnir að þær lausnir sem eiga að brúa bilið erum ósamræmdar og viðhalda sögulegum kynjahalla. Þjónusta sveitarfélaga, hvort sem hún birtist í formi heimgreiðslna, leikskólaumgjarðar eða dagforeldra, hefur víðast hvar bein áhrif á möguleika fjölskyldna til að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf, þ.e. brúa hið margumrædda umönnunarbil. Fjölbreyttar lausnir – og kynjaáhrifin gleymast Könnun á þjónustu sveitarfélaga, sem byggir á svörum 45 sveitarfélaga, dregur fram mikinn breytileika í útfærslu á þjónustu og gjaldskrám. Nítján sveitarfélög bjóða heimgreiðslur, flest án þess að fram fari lögbundið jafnréttismat. Greiðslurnar eru ætlaðar að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, en tölur sýna að 80% viðtakenda eru mæður, þær nýta greiðslurnar í tæplega 11 mánuði að jafnaði, á meðan feður nýta þær í um 3,5 mánuði. Þannig festir kerfið hefðbundin kynjahlutverk í sessi og getur haft langtímaáhrif á tekjur, lífeyrisréttindi og starfsþróun kvenna. Innritunaraldur á leikskóla er víða 12–13 mánuðir, en stærstu sveitarfélögin eru þar undanskilin, þau taka flest inn börn síðar, allt að tveggja ára. Biðlistar eru algengir og gjaldskrár ósamræmdar. Meðaltalsgjald fyrir 8 klukkustunda dvöl er um 30.000 krónur, en hæsta gjald nær tæpum 47 þúsund krónum. Afsláttur af dvalargjöldum er misjafn milli sveitarfélaga og gjaldskrár í mörgum tilfellum óskýrar. Jafnan er ekki veittur afsláttur af fæðisgjöldum sem geta bætt við 10–15 þúsund krónum á mánuði. Svokallaðir skráningardagar eru fremur algengir meðal sveitarfélaga, allt að 20 á ári. Bleiugjöld, sektargjöld, 15 mínútna gjöld, hálftímagjöld, gjöld umfram samningstíma og föstudagsvistun eru dæmi um aukagjöld sem geta einnig hækkað kostnað foreldra verulega. Tíu sveitarfélög bjóða gjaldfrjálsa dvalartíma sem er enn einn valkosturinn sem foreldrar í þeim sveitarfélögum standa frammi fyrir. Þegar upp er staðið þurfa foreldrar í fjölmörgum tilfellum að stíga ákveðinn línudans til að keppast við klukkuna og krónurnar. Sá veruleiki skapar álag á fjölskyldur og hefur áhrif á tekjuöflun mæðra, lífeyrisréttindi og tækifæri á vinnumarkaði. Feður fjarlægjast á sama tíma hið hversdagslega líf fjölskyldunnar með fjölgun vinnustunda. Dagforeldraþjónustan, sem upphaflega var hugsuð sem tímabundið úrræði á áttunda áratugnum, er enn hluti af kerfinu. Hún er algengust í stærri sveitarfélögum og þar sem leikskólapláss vantar þurfa foreldrar í einhverjum tilfellum að velja milli dagforeldra eða heimgreiðslna og miðað við nýtingu eru það oftar mæður sem taka á sig tekjutap til að vera heima. Kynjakerfið lifir góðu lífi Núverandi kerfi virðist lítið ná að hrófla við sögulegri verkaskiptingu kynjanna, þar sem konur bera meginábyrgð á heimili og umönnun. Þótt konur hafi fengið aukið aðgengi að vinnumarkaði, eru þær enn í meirihluta í umönnunarstörfum og bera þungann af ólaunuðum heimilisverkum. Úrræði sem ætlað er að „auka val“ foreldra, eins og heimgreiðslur eða gjaldfrjálsir dvalartímar, geta í reynd styrkt hugmyndina um að móðir sé „betur til þess fallin“ að vera heima. Rannsóknir frá Norðurlöndum sýna að áhrifin bitna mest á konum með lágar tekjur, lágt menntunarstig eða innflytjendabakgrunn, hópar sem þegar eru viðkvæmir fyrir félagslegri einangrun og fátækt. Þegar konur taka lengri hlé frá vinnumarkaði veikjast tengsl þeirra við atvinnulíf, sem hefur áhrif á ævitekjur og lífeyri. Á sama tíma eykst kynbundinn launamunur og vinnumarkaðurinn missir mannauð. Vandamálið er því samfélagslegt en ekki síst efnahagslegt. Kerfisbreytingar án kynjasjónarmiða Sveitarfélög bera samkvæmt lögum skyldu til að samþætta kynja- og jafnréttissjónarmið í ákvarðanatöku og stefnumótun. Ákvarðanir um breytingar á gjaldskrám eða innritunarreglum eru oft teknar með rökum um sveigjanleika eða mönnunarvanda án þess að áhrifin á kynjajafnrétti séu metin. Afleiðingin er kerfi sem viðheldur ójafnvægi og skapar félagslega innviðaskuld, skuld sem samfélagið greiðir síðar í formi minni atvinnuþátttöku, aukins ójafnaðar og verri lífsgæða. Hvað þarf að gera? Jafnréttisstofa leggur til að ríki og sveitarfélög vinni saman að heildstæðri stefnu sem tryggir samfellu milli fæðingarorlofs og leikskólastigs. Lögfesta þarf leikskólastigið sem fyrsta skólastig, samræma gjaldskrár, að því marki sem unnt er, og framkvæma jafnréttismat eins og skylt er við allar kerfisbreytingar. Kyngreind tölfræði er forsenda markvissrar ákvarðanatöku, þar sem metin eru áhrif á ólíka hópa samfélagsins. Aðgerðir sem virðast hlutlausar geta haft djúpstæð kynjaáhrif og án meðvitaðrar stefnumótunar verður umönnunarbilið áfram þrálátur þröskuldur í jafnréttisbaráttunni. Höfundur er sérfræðingur á Jafnréttisstofu. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Jafnréttismál Fæðingarorlof Börn og uppeldi Mest lesið Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk Vilhjálmur H. Vilhjálmsson Skoðun Stóra vandamál Kristrúnar er ekki Flokkur fólksins Jens Garðar Helgason Skoðun Af hverju umræðan um Eurovision, Ísrael og jólin hrynur þegar raunveruleikinn bankar upp á Hilmar Kristinsson Skoðun Þeir sem hafa verulega hagsmuni af því að segja ykkur ósatt Þórður Snær Júlíusson Skoðun Úthaf efnahagsmála – fjárlög 2026 Halla Hrund Logadóttir Skoðun Ný flugstöð á rekstarlausum flugvelli? Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun Eurovision: Tímasetningin og atburðarásin sögðu meira en ákvörðunin Gunnar Salvarsson Skoðun ESB íhugar að fresta bensín- og dísilbanni til 2040 – Ísland herðir álögur á mótorhjól þrátt fyrir óraunhæfa rafvæðingu Unnar Már Magnússon Skoðun „Við skulum syngja lítið lag...“ Arnar Eggert Thoroddsen Skoðun Svörin voru hroki og yfirlæti Davíð Bergmann Skoðun Skoðun Skoðun Svörin voru hroki og yfirlæti Davíð Bergmann skrifar Skoðun Umönnunarbilið – kapphlaupið við klukkuna og krónurnar Bryndís Elfa Valdemarsdóttir skrifar Skoðun Eurovision: Tímasetningin og atburðarásin sögðu meira en ákvörðunin Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Aðgerðarleysi er það sem kostar ungt fólk Jóhannes Óli Sveinsson skrifar Skoðun Að gera eða vera? Árni Sigurðsson skrifar Skoðun Af hverju umræðan um Eurovision, Ísrael og jólin hrynur þegar raunveruleikinn bankar upp á Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Skattablæti sem bitnar harðast á landsbyggðinni Þorgrímur Sigmundsson skrifar Skoðun Málfrelsi ungu kynslóðarinnar – og ábyrgðin sem bíður okkar Jóhann Ingi Óskarsson skrifar Skoðun „Við skulum syngja lítið lag...“ Arnar Eggert Thoroddsen skrifar Skoðun Norðurlöndin – kaffiklúbbur eða stórveldi? Hrannar Björn Arnarsson,Lars Barfoed,Maiken Poulsen Englund,Pyry Niemi,Torbjörn Nyström skrifar Skoðun Ný flugstöð á rekstarlausum flugvelli? Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun ESB íhugar að fresta bensín- og dísilbanni til 2040 – Ísland herðir álögur á mótorhjól þrátt fyrir óraunhæfa rafvæðingu Unnar Már Magnússon skrifar Skoðun Þeir sem hafa verulega hagsmuni af því að segja ykkur ósatt Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Ísland: Meistari orkuþríþrautarinnar – sem stendur Jónas Hlynur Hallgrímsson skrifar Skoðun Úthaf efnahagsmála – fjárlög 2026 Halla Hrund Logadóttir skrifar Skoðun Þegar líf liggur við Ingibjörg Isaksen skrifar Skoðun Stóra vandamál Kristrúnar er ekki Flokkur fólksins Jens Garðar Helgason skrifar Skoðun Til stuðnings Fjarðarheiðargöngum Glúmur Björnsson skrifar Skoðun Út með slæma vana, inn með gleði og frið Dagbjört Harðardóttir skrifar Skoðun Markaðsmál eru ekki aukaatriði – þau eru grunnstoð Garðar Ingi Leifsson skrifar Skoðun Orkuþörf í íslenskum matvælaiðnaði á landsbyggðinni Sigurður Blöndal,Alexander Schepsky skrifar Skoðun Vanhugsuð kílómetragjöld og vantalin skattahækkun á árinu 2026 Vilhjálmur Hilmarsson skrifar Skoðun Að læra nýtt tungumál er maraþon, ekki spretthlaup Ólafur G. Skúlason skrifar Skoðun Mannréttindi í mótvindi Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Passaðu púlsinn í desember Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar Skoðun Að klifra upp í tunnurnar var bara byrjunin Anahita Sahar Babaei skrifar Skoðun Jöfn tækifæri fyrir börn í borginni Stein Olav Romslo skrifar Skoðun Stöndum vörð um mannréttindi Margrét María Sigurðardóttir skrifar Skoðun Reynsla úr heimi endurhæfingar nýtist víðar Svana Helen Björnsdóttir skrifar Skoðun Tómstundafræðingar gegn varðhaldsbúðum Andrea Rói Sigurbjörns,Ása Kristín Einarsdóttir,Elí Hörpu- og Önundarbur,Maríanna Wathne Kristjánsdóttir,Valgeir Þór Jakobsson,Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir skrifar Sjá meira