Fatlað fólk er miklu meira en tölur í excel skjali

Orðræðan sem stjórnmálafólk á sveitarstjórnarstigi hefur viðhaft eftir að Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SSRFF) var samþykktur á Alþingi hefur smættað fatlað fólk niður í kostnað. Í hnotskurn hefur umræðan snúist um að sá fjölbreytti hópur sem fatlað fólk er, sé lítið annað en tala sem finna má í excel skjölum á bæjarskrifstofum hringinn í kringum landið. Hamrað var á því að málaflokkurinn í heild sinni kosti svo mikið og að það gæti orðið til þess að sveitarfélög gætu þurft að skera niður grunnþjónustuna sem myndi bitna verulega á lífsgæðum íbúa. En allt myndi þetta reddast ef ríkið setur meiri pening í málaflokkinn.
Ef barnið þitt kemst ekki inn á leikskóla eða þú verður að vera fastur heima hjá þér í tvo daga vegna þess að hverfið þitt er ekki mokað þá veistu að þú getur kennt fötluðu fólki um.
Þessi umræða er galin. Sérstaklega í ljósi þess að hér er um að ræða lögbundna þjónustu sem fatlað fólk á rétt á. Þannig á fatlað fólk sem er með tiltekna þjónustuþörf rétt á NPA þjónustu samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem lögfest voru árið 2018.
Í sjö ár hefur fatlað fólk átt rétt á því samkvæmt lögum að fá NPA en þegar þetta er skrifað hafa mörg verið á biðlista eftir þjónustunni í mörg ár. Líf þessara einstaklinga er því í biðstöðu á meðan þeir eru fastir í þjónustuformum sem henta þeim ekki eða eru fastir á hjúkrunarheimilum eða sambýlum.
Með NPA þjónustu getur fatlað fólk lifað sjálfstæðu lífi og tekið virkan þátt í samfélaginu á sínum forsendum. Það ræður því hver veitir þeim þjónustuna, hvar hún er veitt og hvenær. Fyrir vikið ræður það hvenær það fer á fætur, hvenær það fer í bað og ákveður upp á eigin spýtur að fara í ísbíltúr á laugardegi. Eitthvað sem fólk getur ekki gert í öðrum þjónustuformum þar sem þjónustan er veitt á fyrirfram ákveðnum tímum.
Þar að auki er fatlað fólk er langt í frá einsleitur hópur. Það kann að koma einhverjum á óvart en fatlað fólk leggur heilmikið til samfélagsins. Það stundar vinnu, á sér áhugamál, stundar íþróttir, fer með börnin sín á róló, setur upp leiksýningar og ferðast til fjarlægra landa. Fatlað fólk á sér drauma og þrár.
Það eina sem fatlað fólk er að biðja um er að fá þjónustu sem sveitarfélögunum ber skylda til að veita samkvæmt lögum. Að farið sé að lögum og að mannréttindi séu virt. Að fatlað fólk fái að lifa lífinu á eigin forsendum eins og aðrir samfélagsþegnar. Til þess þarf það NPA þjónustu því NPA gerir fötluðu fólki kleift að taka þátt í samfélaginu.
Fatlað fólk er meira en einhver ein tala í excel skjali. Við eigum okkur drauma og viljum fá að stjórna eigin lífi. Við eigum lagalegan rétt á sjálfstæðu lífi til jafns við aðra og það er ekki bara við sem njótum góðs af því að öðlast sjálfstæði, heldur fjölskyldur okkar og samfélagið allt.
Höfundur er NPA verkstjórnandi.
Rósa Líf Darradóttir skrifar
Kristján Fr. Friðbertsson skrifar
Ágústa Arna Sigurdórsdóttir skrifar
Jóhannes Þór Skúlason skrifar
Sigurður Ingi Jóhannsson skrifar
Jón Frímann Jónsson skrifar
Halla Þorvaldsdóttir skrifar
Arnar Þór Hafsteinsson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Sunna Hlín Jóhannesdóttir skrifar
Regína Ásvaldsdóttir skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Sædís Ósk Arnbjargardóttir skrifar
Kristján Ingimarsson skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Jóna Hrönn Bolladóttir,Bjarni Karlsson skrifar
Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir skrifar
Kjartan Ragnarsson,Védís Drótt Cortez skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar
Þórarinn Ingi Pétursson skrifar
Jónas Már Torfason skrifar
Vala Karen Viðarsdóttir,Pétur Hjörvar Þorkelsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Bryndís Haraldsdóttir skrifar
Gunnlaugur Karlsson skrifar
Sunna Elvira Þorkelsdóttir skrifar
Stefán Már Gunnlaugsson skrifar
Hjörtur J Guðmundsson skrifar
Njáll Gunnlaugsson skrifar