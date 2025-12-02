„SAGAN UM ÞORSKINN ER SAGA UM HVERNIG ÞJÓÐIR ÖÐLAST SJÁLFSTRAUST, AGA OG SJÁLFSTÆÐI MEÐ ÞVÍ AÐ BEISLA HAFIÐ.“ MARK KURLANSKY
Bandaríski rithöfundurinn Mark Kurlansky lýsir í bók sinni Cod A Biography of the Fish That Changed the World heimi þar sem þorskurinn er ekki bara vara á markaði heldur grunnstoð í samfélagi. Í hans frásögn er saltfiskurinn félagslegt lím, uppspretta sjálfstrausts og efnahagslegs styrks. Bryggjan verður vettvangur þar sem til verður traust milli sjómanna, kaupmanna og verkafólks og þar með frjó jörð fyrir frjálslynda borgaramenningu og pólitískt frelsi.
Kurlansky minnir á að frelsi fæðist ekki fyrst og fremst á vígvellinum heldur við sjóinn; í daglegu starfi þar sem fólk lærir bæði að lesa náttúruna og treysta hvert öðru. Nýlendurnar í NorðurAmeríku byggðu upp efnahagslegt sjálfstæði á fiskinum, sköpuðu viðskiptakerfi, reglu og burðarás sem síðar varð undirstaða pólitískrar sjálfstæðisbaráttu.
Þessi saga talar beint inn í íslenskan veruleika. Íslensk þjóð varð til í harðbýlu sambýli við hafið. Þorskastríðin voru ekki einangrað ævintýri heldur rökrétt niðurstaða margra kynslóða baráttu fyrir því að ráða eigin örlögum. Þegar við færðum landhelgina út í 200 mílur skapaðist tilfinning fyrir sameiginlegu verkefni: að fá að njóta sjálf ávinningsins af þeim verðmætum sem lífríki sjávar gaf okkur gegn því að við sýndum hófsemi, aga og ábyrgð.
Þegar spurt er hvernig smáþjóð nær raunverulegum ákvörðunarrétti er svarið ekki að finna í hástemmdu orðalagi heldur í jarðbundnum, ábyrgum rekstri og reglu í umgengni við náttúruna.
Í Portúgal lifir hafið enn sem lifandi hluti af sjálfsmynd þjóðarinnar. Þar er sagan um tengslin við sjóinn viðurkennd sem menningarleg undirstaða hún birtist í listum, hefðum og þjóðlegu stolti, eins og ég lýsti í nýlegri grein. Þjóðin skrifar sína eigin sögu og leyfir öðrum ekki að skilgreina hana fyrir sig.
Hér á landi höfum við hins vegar leyft sögunni að týnast inn í töflureikna stjórnsýslunnar. Frásögnin um þjóðina við hafið hefur smám saman verið ýtt til hliðar og látin víkja fyrir bókhaldslegu sjónarhorni. Ef sú saga hverfur með öllu stöndum við eftir án þess að vita hvaðan við komum og þá er stutt í að við förum einfaldlega að herma eftir öðrum í stað þess að móta eigin framtíð.
Kurlansky bendir á að þjóðir sem héldu fast í tengslin við hafið gátu mótað sér skýra stefnu og verið sjálfstæðar. Þær sem gerðu hafið að óljósu „sameiginlegu“ fyrirbæri misstu bæði aga og arð. Það á sér hljómgrunn hér: sagan um þorskinn er ekki rómantísk mýta heldur áminning um að frelsi verður aðeins til í skýrum reglum, skýrum verkum og gagnkvæmri ábyrgð.
Íslensk umræðuhefð hefur festst í slagorðinu: „Hver á fiskinn í sjónum?“ Það er sett fram eins og djúp og afhjúpandi spurning. En svarið er í reynd einfalt og jafn gamalt og sjómennskan sjálf: Enginn á fiskinn í sjónum.
Fiskurinn verður eign einhvers fyrst þegar hann er dreginn um borð innan þess ramma sem samfélagið skilgreinir, með reglum, eftirliti og skilyrðum. Rétturinn til veiða sprettur af því að
einhver tók áhættu, lagði út í kostnað, lærði á miðin, byggði upp aflaskipulag og tók þátt í að þróa regluverk sem á að tryggja sjálfbæra nýtingu.
Þegar við slítum umræðuna um „þjóðareign“ úr þessu samhengi og tengjum hana ekki lengur við verklegar skyldur, verður hugtakið innihaldslaust. Ábyrgð og réttindi eru tvær hliðar á sama pening. Hugtakið þjóðareign átti upphaflega að minna á að ábyrgð okkar á lífríki hafsins væri sameiginleg og raunveruleg. Ef ábyrgðin hverfur út úr orðræðunni og eftir situr aðeins slagorð, þá verður rétturinn að tómri kröfu og þá er sjálfstæðinu í raun ógnað.
Það er freistandi að segja sögu þorskastríðanna sem hetjumynd af sjálfstæðisbaráttu. En að baki dramatíkinni lá pólitísk og siðferðileg ákvörðun: að vernda fiskimiðin til framtíðar. Útfærsla landhelginnar í 200 mílur var ekki bara „sigur“ heldur samningur milli kynslóða. Við lýstum því yfir að við ætluðum ekki aðeins að nýta hafið heldur bera ábyrgð á því.
Við tókum að okkur að setja ramma um nýtingu, framfylgja honum og læra af mistökum. Það er í fullu samræmi við hugsun Kurlanskys: frelsi er viðhaldsvinna, ekki einnota uppákoma. Sjálfstæði er ekki tilfinning heldur ferli og það krefst agaðs samspils milli veiða, vísinda, stjórnmála og samfélagsins alls.
Samanburðurinn við Portúgal er fróðlegur. Þar er sjórinn ekki vandræðalegur bókhaldsliður heldur lifandi hluti af sjálfsmynd þjóðarinnar. Hér heima hefur umræðan stundum orðið feimin eins og best væri að tala sem minnst um sjóinn, aflann og kvótann, af ótta við að rekast á eitthvert nýjasta tískuhugtakið úr alþjóðlegum skýrslum.
Frásögnin um þorskinn er í raun lifandi samfélagssamningur milli kynslóða: við sýnum virðingu fyrir náttúru, vinnu og reglu og í staðinn megum við byggja afkomu okkar á verðmætum hafsins. Ef við látum tískustrauma eða ytri þrýsting mála hafið sem einhver almenn „sameiginleg gæði“ án sögulegs samhengis, erum við að klippa á rótina sem sjálfstæðið spratt úr.
Kurlansky hafði rétt fyrir sér: Þorskurinn breytti heiminum. Ekki bara vegna þess að hann var verðmætur á markaði, heldur vegna þess að um hann mótuðust reglur, agi og sjálfstraust heilla þjóða.
Því skulum við tala skýrt: Enginn á fisk í sjónum. En sá sem fær rétt til að veiða tekur jafnframt á sig skyldur. Kvótakerfið er ekki heilagt heldur verkfæri rammi sem á að tryggja að réttur og ábyrgð haldist í hendur. Þorskurinn sjálfur, og fólk sem býr og vinnur við hafið, eiga að halda áfram að segja söguna ekki bara lagabálkar og skýrslur.
Ef við gleymum hafinu gleymum við hver við erum. Ef við pössum upp á söguna halda 200 mílurnar áfram að vera meira en lína á korti; þær verða tákn um ákvörðun smáþjóðar sem kýs að móta eigin örlög í stað þess að láta aðra ákveða þau.
Þorskurinn hjálpaði okkur að verða sjálfstæð þjóð. Hann minnir okkur einnig á þetta óþægilega en nauðsynlega: frelsi þolir ekki ábyrgðarleysi. Það krefst ramma, reglu og samfélags sem samþykkir að deila ekki bara arði heldur líka ábyrgð.
Höfundur er forstjóri Bláa hagkerfisins ehf.
