Það kom því miður lítið á óvart á Alþingi í gær þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, gerði lítið annað en að tala um hvað stjórnarandstaðan væri ómöguleg – enn eina ferðina. Að þessu sinni var þetta þó sérstaklega áhugavert því umræðan snerist um hana sjálfa og hvernig henni misfórst að koma í veg fyrir tolla á íslenskan iðnað.
Þrátt fyrir að hafa fengið hrós frá formanni og þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins í ræðupúlti Alþingis fyrir hagsmunagæslu sína gegn Evrópusambandinu er varðar tolla á íslenskt járnblendi nýtir Þorgerður Katrín hvert tækifæri til að koma höggstað á Sjálfstæðisflokkinn sem kom ekkert að þessu máli - enda í stjórnarandstöðu.
Þorgerður er reynslubolti og gerir vel í að drepa málum á dreif í hvert sinn sem spjótin standa að henni, en það hlýtur að vera nýtt met að tala um áhorfendur í málinu sem gerendur þegar að hún sjálf skýtur fram hjá markinu og tekst ekki að verja íslenska hagsmuni.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur bent á augljósar staðreyndir málsins eins og að þessir tollar hafa verið á leiðinni í ellefu mánuði. Svo það sem hefur nú verið staðfest að nýjasti Íslandsvinurinn, Ursula von der Leyen, barðist með kjafti og klóm gegn íslensku atvinnulífi og braut EES-samninginn - þrátt fyrir fagurt gal í hátíðarheimsókn sinni hingað til lands síðasta sumar.
„Ekki benda á mig,“ hermir Þorgerður Katrín upp eftir varðstjóranum fræga og tekur enga ábyrgð. Hún gerði sitt, gerði sitt, gerði sitt besta – en það bara dugði ekki og nú er það öðrum að kenna þrátt fyrir hrós fyrir sitt framlag og ákall Sjálfstæðisflokksins um samstöðu í málinu.
Orkumálaráðherrann Jóhann Páll Jóhannsson stökk svo Þorgerði til varnar á Facebook í gær og kallaði stjórnarandstöðuna landráðamenn. Allt til þess að slá ryki í augu almennings um hagsmunagæslu sem einfaldlega gekk ekki að þessu sinni.
Það óska allir Þorgerði og utanríkisþjónustunni velfarnaðar í áframhaldandi hagsmunagæslu því við þurfum á henni að halda sem þjóð - en svona málflutningur er lítilmannlegur og óþarfur.
Höfundur er aðstoðarmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður.
Lísa Margrét Gunnarsdóttir skrifar
Daði Freyr Ólafsson skrifar
Eydís Inga Valsdóttir skrifar
Tómas Þór Þórðarson skrifar
Hanna Katrín Friðriksson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Steinunn Þóra Árnadóttir,Einar Ólafsson skrifar
Haraldur Þór Jónsson skrifar
Arnrún María Magnúsdóttir skrifar
Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar
Einar Þorsteinsson skrifar
Nichole Leigh Mosty skrifar
Sigurbjörg Ottesen skrifar
Magnús Magnússon skrifar
Ian McDonald skrifar
Elín Ebba Ásmundsdóttir skrifar
Ólafur Grétar Gunnarsson skrifar
Guðbjörg S. Bergsdóttir,Rannveig Þórisdóttir skrifar
Ólafur William Hand skrifar
Íris Björk Hreinsdóttir skrifar
Halla Gunnarsdóttir skrifar
Guðfinna Kristín Björnsdóttir skrifar
Elliði Vignisson skrifar
Kristján Ra. Kristjánsson skrifar
Guðný Birna Guðmundsdóttir,Sverrir Bergmann Magnússon,Sigurrós Antonsdóttir,Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir,Bjarni Páll Tryggvason,Díana Hilmarsdóttir,Helga María Finnbjörnsdóttir skrifar
Hallgrímur Oddsson skrifar
Arnar Sigurðsson skrifar
Hópur stjórnarmanna í Uppreisn skrifar
Hópur fyrrverandi UWC-nema skrifar
Stella Samúelsdóttir skrifar