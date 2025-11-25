Sunna Ben og Andri Freyr héldu „ponsulítið brúðkaup“ Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 25. nóvember 2025 13:39 Sunna deildi gleðitíðindunum á Instagram í gær og birti fallegar myndir frá deginum. Sunna Ben Guðrúnardóttir, plötusnúður og ljósmyndari, og Andri Freyr Þorgeirsson, tónlistarmaður, létu pússa sig saman við litla og persónulega athöfn þann 22. nóvember síðastliðinn. Sunna deildi gleðitíðindunum á Instagram í gær og birti fallegar myndir frá deginum. „Á laugardaginn, þann 22.11.25, héldum við Andri minn ponsulítið brúðkaup og það var best ❤️ Takk fyrir okkur!“ skrifaði Sunna við færsluna. View this post on Instagram A post shared by Sunna Ben (@sunnaben) Playmo-fígúrur og Gogo Starr Þrátt fyrir að um lítið brúðkaup hafi verið að ræða var ljóst að gleðin hafi verið við völd. Synir hjónanna tóku þátt í veislunni ásamt fjölskyldu og vinum, en auk þeirra mætti dragdrottningin Gogo Starr í sínu fínasta pússi og skemmti viðstöddum. Á boðstólum voru fallegar kökur, meðal annars þriggja hæða græn brúðarterta með tveimur Playo-fígúrum á toppnum, glæsileg kransakaka, íslenskar pönnukökur og makkarónur. Ástin og lífið Tímamót Brúðkaup Mest lesið Theodór Elmar og Pattra í sundur Lífið Simmi Vill í meðferð Lífið Íslensk mæðgin slá í gegn í herferð Zöru Tíska og hönnun „Mér líður eins og plottið í bókinni sé að raungerast“ Menning Kristján Guðmundsson látinn Lífið Sjóðheitar skvísur í feldsfíling Tíska og hönnun Þurfa að staðfesta á fimm ára fresti að dóttir þeirra sé enn með Downs Lífið Sambærilegt því að spila með Real Madrid Lífið Tískukóngur og húðdrottning ástfangin Lífið Nína Björk og Aron selja einbýlið við Grettisgötu Lífið Fleiri fréttir Sunna Ben og Andri Freyr héldu „ponsulítið brúðkaup“ Helgi Ómars nú Heilsu-Helgi Þurfa að staðfesta á fimm ára fresti að dóttir þeirra sé enn með Downs Theodór Elmar og Pattra í sundur Kristján Guðmundsson látinn Simmi Vill í meðferð Sambærilegt því að spila með Real Madrid Fyrirmynd Lucy úr Narníu látin Tískukóngur og húðdrottning ástfangin Nína Björk og Aron selja einbýlið við Grettisgötu Unnur Eggerts kom íslenska innsoginu á kortið Tók á móti dóttur sinni á bílaplaninu: „Allt er gott sem endar vel‘“ Ástin blómstrar hjá Kristínu Ruth og Arnari Snæ Hvers vegna halda 9/11-samsæriskenningar enn velli? Stjörnulífið: „Ég kikna í hnjánum“ Ójöfn verkaskipting: Ég er útkeyrð og hef engan áhuga á kynlífi Hjúkrunarfræðingurinn sem gerðist kúabóndi Íslenskir kórar sungu í Kristjánsborgarhallarkirkju Hulunni svipt af nýjum Íþróttaálfi Þegar Dorrit var forsetafrú Krakkatían: Þakkargjörðarhátíð, Wicked og aðventukrans „Elvis Presley“ skemmti á hjúkrunarheimili á Selfossi Katrín Halldóra snýr aftur til Tenerife „Ég var búinn að syrgja þetta líf“ Fréttatía vikunnar: Golfklúbbur, Fossvogsbrú og fasteignasali 80% nemenda á Laugarvatni eru í kór menntaskólans Eyddu sleikjufærslum spjallmennis: „Ég er feitur fæðingarhálfviti“ Bjóða til sögulegrar tölvuleikjaveislu Hrátt og sjarmerandi einbýlishús listapars í Höfnum Sjáðu nýtt klifurhús fyrir norðan: Frá Hjalteyri yfir til Akureyrar Sjá meira