Máttu ekkert gera og fóru þá að trufla Stefán Árni Pálsson skrifar 25. nóvember 2025 14:00 Árni og Sandra fóru á kostum í Ísskápastríðinu. Þau Árni Páll, betur þekktur sem Herra Hnetusmjör, og Sandra Barilli mættu sem gestir í síðasta þátt af Ísskápastríðinu á fimmtudagskvöldið á Sýn. Herra var með Evu Laufey í liði og Sandra var með Gumma Ben í liði. Keppnin var nokkuð hörð eins og kom í ljós þegar dómararnir sendu á lið Árna og Evu að þau mættu ekkert gera í eina mínútu. En þau brugðu á það ráð að í stað þess að vinna í eldhúsinu þá fóru þau að trufla hitt liðið en ekkert sagði til um að slíkt væri bannað í umræddri hindrun eins og sjá má hér að neðan. Klippa: Máttu ekkert vinna í eina mínútu en máttu trufla Ísskápastríð