Lífið

Máttu ekkert gera og fóru þá að trufla

Stefán Árni Pálsson skrifar
Árni og Sandra fóru á kostum í Ísskápastríðinu.
Árni og Sandra fóru á kostum í Ísskápastríðinu.

Þau Árni Páll, betur þekktur sem Herra Hnetusmjör, og Sandra Barilli mættu sem gestir í síðasta þátt af Ísskápastríðinu á fimmtudagskvöldið á Sýn.

Herra var með Evu Laufey í liði og Sandra var með Gumma Ben í liði. Keppnin var nokkuð hörð eins og kom í ljós þegar dómararnir sendu á lið Árna og Evu að þau mættu ekkert gera í eina mínútu.

En þau brugðu á það ráð að í stað þess að vinna í eldhúsinu þá fóru þau að trufla hitt liðið en ekkert sagði til um að slíkt væri bannað í umræddri hindrun eins og sjá má hér að neðan.

Klippa: Máttu ekkert vinna í eina mínútu en máttu trufla
Ísskápastríð


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.