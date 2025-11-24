Lífið

Simmi Vill í með­ferð

Eiður Þór Árnason skrifar
Sigmar Vilhjálmsson rekur meðal annars Minigarðinn í Skútuvogi. Vísir/Vilhelm

„Áfengi er hætt að vera gleðigjafi og ég hef notað það sem flóttaleið í stað þess að nálgast það af gleði og hvað þá hófsemi. Flóttaleiðirnar með áfengi hafa verið margvíslegar og engar af þeim leiðum hafa verið farsælar. Það hefur hvorki verið farsælt né heilsusamlegt, og því er þetta skref bæði rétt og tímabært.“

Þetta segir Sigmar Vilhjálmsson athafnamaður, einnig þekktur sem Simmi Vill, og greinir frá því að hann hafi skráð sig í meðferð vegna áfengisvanda. Sjúkómurinn hafi tekið of mikið pláss í lífinu og haft neikvæð áhrif á samskipti og ákvarðanir síðastliðin tvö ár.

„Ég er að deila þessu með ykkur hér til að hlífa mínum nánustu frá því að verða upplýsingafulltrúar mínir næstu 6 vikurnar og vonandi að koma í veg fyrir að það komi fram kjaftasögur um mig sem mitt nánasta fólk sér sig knúið til að leiðrétta,“ segir Sigmar í færslu á Facebook-síðu sinni.

Tekur sér hlé frá samfélagsmiðlum

„Ég er stoltur af þessari ákvörðun. Hún er tekin fyrir heilsuna mína, mína nánustu og framtíðina.“ Hann sé þakklátur fyrir allan stuðning.

Í myndbandi greinir Sigmar frá því að hann muni ekki vera áberandi á samfélagsmiðlum næstu fimm til sex vikurnar. Þá muni hann taka sér hlé frá gerð hlaðvarpsþátta. Sigmar segist hafa undirbúið þessa ákvörðun í nokkurn tíma „enda orðið tímabært.“ Áfengi hafi verið honum meira til trafala en nokkuð annað.

„Í mínu lífi er ég mjög virkur hér á Instagram og ef ég myndi hverfa á braut sporlaust í fimm vikur þá myndi það líklega kalla á fullt af spurningum og jafnvel eitthvað af sögusögnum, guð má vita hvert það leiðir. Þannig að ég er að deila þessu með ykkur hér einfaldlega til að hlífa mínu nánasta fólki frá óþarfa áreiti og ég vona að þið virðið það,“ segir Sigmar í myndbandinu sem hann deilir á samfélagsmiðlum.

„Mín neysla var búin að kalla á alls konar slæm samskipti og rangar ákvarðanir sem ég hef einfaldlega ekki pláss fyrir í mínu lífi lengur.“

Fréttin er í vinnslu.



