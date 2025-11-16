Faðir sem missti son sinn í bílslysi fyrir tveimur árum segir skelfilegt að dregið hafi úr bílbeltanotkun ungs fólks. Við ræðum við hann í kvöldfréttum Sýnar klukkan hálf sjö og sýnum frá minningarstund sem haldin var í dag um fórnarlömb umferðarslysa.
Fylgst verður ítarlega með stöðunni í landsleik íslenska karlaliðsins í knattspyrnu og Úkraínu í fréttatímanum og rætt við stuðningsmenn sem fylgjast með leiknum á Ölveri.
Þá fjöllum við um stafrænt kynferðisofbeldi sem drifið er af gervigreind og er vaxandi vandamál. Við ræðum líka við formann Geðhjálpar sem er ósáttur við fyrirhugaða uppbyggingu nýrrar geðdeildar í Fossvogi og segir staðsetninguna óheppilega.
Við tölum líka við bókasafnsfræðing sem hlaut í dag verðlaun á Degi íslenskrar tungu sem segir mikilvægt að efla útgáfu íslenskra barnabóka þar sem börn leiti í auknum mæli í enskt lesefni.
Þá skellir Magnús Hlynur sér í afmælisveislu hjá Tónlistarskóla Árnesinga. Þetta og fleira á Sýn og Bylgjunni klukkan hálf sjö.